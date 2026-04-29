México

Trasladan al penal de Puente Grande a “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG

César Alejandro “N” es identificado como el responsable del lavado de dinero y adquisición de bienes para el cártel

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El Güero Conta detenido en Jalisco
Foto: Ejército Mexicano

César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, fue trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, luego de ser detenido en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) este lunes.

Tras ser detenido en Zapopan, y de permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), fue este miércoles alrededor de las 12:20 horas cuando comenzó el traslado del operador financiero y hombre de confianza de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien se desempeñaba como uno de los jefes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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*Información en desarrollo...

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