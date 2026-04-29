Trasladan al penal de Puente Grande a “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG

Foto: Ejército Mexicano

César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, fue trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, luego de ser detenido en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) este lunes.

Tras ser detenido en Zapopan, y de permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), fue este miércoles alrededor de las 12:20 horas cuando comenzó el traslado del operador financiero y hombre de confianza de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien se desempeñaba como uno de los jefes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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*Información en desarrollo...