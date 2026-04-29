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INEGI reporta cuántas personas en México tienen su primer trabajo antes de los 18

Durante 1961-1967, el indicador fue de 59.8%, mientras que en la de 1978-1987 subió a 64.4%

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INEGI reporta cuántas personas en México tienen su primer trabajo antes de los 18
INEGI reporta cuántas personas en México tienen su primer trabajo antes de los 18. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del análisis de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 se presentó la forma en que ha cambiado la incorporación al trabajo antes de los 18 años en México a lo largo de distintas generaciones.

En términos generales, el porcentaje acumulado de personas que tuvieron su primer empleo en la niñez o adolescencia registró un aumento entre las primeras generaciones analizadas.

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Durante 1961-1967, el indicador fue de 59.8%, mientras que en la de 1978-1987 subió a 64.4%. Sin embargo, posteriormente se presentó una disminución a 55.9% en la cohorte 1988-1997. Para la generación más reciente, 1998-2007, se observa un repunte que alcanza 58.9%, lo que sugiere cambios en las dinámicas laborales a lo largo del tiempo.

Brechas por sexo y entorno

En las cifras por sexo, se identifican diferencias claras. Los hombres presentan porcentajes más altos de inserción laboral temprana en comparación con las mujeres en todas las generaciones. En el caso masculino, el indicador pasó de 75.8% en 1961-1967 a 77.0% en 1978-1987. Posteriormente descendió a 66.8% en 1988-1997 y volvió a incrementarse a 69.4% durante 1998-2007.

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En contraste, las mujeres registraron niveles más bajos. En 1961-1967, el porcentaje fue de 48.4%, el cual aumentó a 54.2% en 1978-1987. No obstante, después se redujo a 47.0% en 1988-1997 y se ubicó en 48.8% en la generación más reciente. Estas cifras evidencian una brecha persistente entre hombres y mujeres en cuanto al acceso temprano al empleo.

INEGI
INEGI. (INEGI)

El análisis también muestra diferencias según el tamaño de la localidad. En el caso de los hombres, la participación laboral antes de los 18 años es mayor en zonas rurales. Los porcentajes alcanzaron 82.5% durante 1961-1967, 90.7% en 1968-1977 y 90.1% en 1978-1987. Aunque en las generaciones más recientes se observa una disminución, los niveles se mantienen elevados, con 82.0% en 1988-1997 y 81.7% en 1998-2007.

Por el contrario, en localidades urbanas los valores son menores. Para los hombres, el indicador pasó de 74.1% en 1961-1967 a 66.4% en la de 1998-2007. En el caso de las mujeres, las diferencias entre zonas rurales y urbanas son menos pronunciadas en la cohorte más reciente, con 46.8% y 49.3%, respectivamente.

Cambios por entidad federativa

El estudio también identifica variaciones a nivel estatal. Al comparar las generaciones 1961-1967 y 1998-2007, algunas entidades registraron incrementos en la proporción de personas que trabajaron antes de los 18 años. Destacan Sonora, donde el porcentaje pasó de 46.1% a 59.3%; Aguascalientes, de 43.6% a 56.7%; San Luis Potosí, de 47.5% a 61.2%; Tlaxcala, de 39.0% a 53.1%; y Michoacán, que presentó el mayor aumento al pasar de 44.8% a 65.0%.

En contraste, otras entidades mostraron reducciones en este indicador. Entre ellas se encuentran Sinaloa, que pasó de 67.3% a 56.8%; Oaxaca, de 71.4% a 60.4%; Tamaulipas, de 51.6% a 40.0%; Estado de México, de 66.7% a 51.8%; y Quintana Roo, que disminuyó de 58.8% a 41.0%.

Estos resultados reflejan que la inserción laboral temprana en México ha cambiado con el tiempo y presenta diferencias significativas según el contexto social y geográfico.

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