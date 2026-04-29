México

Noroña asegura que no se ha presentado una sola prueba contra Rocha Moya tras acusaciones de EEUU por presuntos vínculos con el narco

Diversas figuras de la política mexicana, entre ellos Lily Téllez y Alito Moreno, también manifestaron sus posturas sobre el caso

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Rubén Rocha Moya-Sinaloa-28 de junio
(X@rochamoya_)

El senador Gerardo Fernández Noroña respaldó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusara al gobernador morenista y a otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

“Rechazo categóricamente las acusaciones en contra de mi compañero gobernador Rubén Rocha Moya”, afirmó Fernández Noroña luego desde la sesión de la Cámara de Senadores del 29 de abril del 2026.

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El senador ocupó su participación en el Senado para reafirmar su apoyo al gobernador sinaloense, desde donde aseguró que “no se le ha presentado una sola prueba de lo que se le señala”.

Lilly Téllez, participa en una Sesión Ordinaria del Senado de la República, felicita al gobierno de Estados Unidos por investigar al gobierno de Rubén Rocha.

Lily Téllez celebra acusaciones de Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha Moya

Por su parte, durante su participación en la Cámara de Senadores, la panista Lily Téllez celebró desde su participación en la tribuna la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

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“El país en este momento está feliz”, declaró la senadora. “Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha”, continuó la senadora, quien fue interrumpida por la presidenta de la Cámara, quien reiteró que este ese no era espacio para hablar de la agenda política.

Alito Moreno también se posiciona ante presuntas acusaciones

A través de sus redes sociales, el dirigente del PRI, Alito Moreno, también manifestó su postura frente a las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos ligados presuntamente al narcotráfico.

"Dos altos perfiles de Morena señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con corrupción y crimen organizado no es cualquier cosa. Es un escándalo internacional que confirma lo que hemos venido denunciando desde hace años", escribió en su mensaje el priísta.

Exigió que Morena manifieste su postura y rinda explicaciones sobre si tenían conocimiento de esta información y, en todo caso “por qué permitieron que esto escalara hasta convertirse en un caso que ya investiga la Fiscalía de los Estados Unidos”.

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