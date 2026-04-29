Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

La entrada de Kim Shantal a La Mansión VIP desata nuevas tensiones tras la polémica salida de Queen Buenrostro. - (Instagram/@kimshantal)

La entrada de Kim Shantal en La Mansión VIP no pasó desapercibida. Su ingreso ocurre tras la polémica salida de Queen Buenrostro, quien acusó a la producción de “jugar muy bajo”. En ese escenario, la nueva integrante llegó con un mensaje directo que encendió el ambiente.

Desde su presentación, el foco se centró en su pasado con Suavecito, quien ya formaba parte del reality. La narrativa del programa encontró un nuevo punto de tensión con este reencuentro.

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Lejos de evitar el tema, Kim fue clara ante todos: “Aquí estoy para lo que quieran”. También minimizó la relación: “Solo fue una relación ahí muy fugaz”, marcando distancia frente a las especulaciones que circulan dentro y fuera del encierro.

Un reencuentro incómodo que enciende el reality

La entrada de Kim Shantal a La Mansión VIP desata nuevas tensiones tras la polémica salida de Queen Buenrostro. - (Instagram/@kimshantal)

El ingreso estuvo acompañado de comentarios que alimentaron el ambiente de confrontación. Entre bromas y frases provocadoras “¿Dónde hubo fuego, brasas quedan?”, a lo que se respondió con risas y negaciones.

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Kim no evitó los señalamientos sobre supuestos contactos previos antes de entrar. “Si alguien me lo quiere decir en la cara, aquí estoy”, declaró, dejando abierta la posibilidad de confrontar cualquier versión que circule dentro de la casa.

Mientras tanto, tanto Suavecito como Queen Buenrostro han sostenido que no existió traición. Han reiterado que la relación entre Kim y Queen era únicamente laboral, aunque el tema sigue generando conversación constante entre seguidores del programa.

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Del encierro al ring: una noche de desgaste

La entrada de Kim Shantal a La Mansión VIP desata nuevas tensiones tras la polémica salida de Queen Buenrostro. - (Instagram/@kimshantal)

Fuera del reality, Kim Shantal también protagonizó uno de los momentos más comentados del evento Supernova Génesis, realizado el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. Su participación cambió de último momento al enfrentar a dos rivales en la misma función.

Primero aceptó pelear contra Milica, en un combate cerrado que terminó con derrota por decisión unánime. A pesar del resultado, mostró resistencia y se mantuvo competitiva durante todo el enfrentamiento.

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Más tarde regresó al ring para medirse con Karely Ruiz. El combate fue intenso y exigente, con ambas mostrando desgaste físico. Aunque Kim conectó golpes importantes, Karely se llevó la victoria por decisión dividida.

Protagonismo entre polémica y exposición

(X/ @supernovaboxing)

El paso de Kim Shantal por ambos escenarios la colocó en el centro de la conversación. Su disposición a enfrentar tanto conflictos personales como retos físicos marcó su presencia durante el fin de semana.

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En el reality, su historia con Suavecito sigue siendo un detonante narrativo. En el ring, su resistencia la convirtió en una figura destacada más allá de los resultados.

Entre declaraciones directas y momentos de alta tensión, Kim consolida una imagen que genera reacciones inmediatas.

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