Ex comandante policíaco en Culiacán secuestró y mató a agente de la DEA y a su familia, acusa EEUU

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a un familiar de esta persona, en un caso donde autoridades de Estados Unidos acusan a funcionarios de alto rango, incluidos actuales líderes políticos de Sinaloa, de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar el trasiego de drogas hacia ese país.

Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal, enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas y explosivos, además de secuestro con resultado de muerte.

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La acusación sostiene que Millán habría recibido pagos mensuales de más de USD mil 600 (más de 28 mil pesos) por parte de la célula de los Chapitos a cambio de garantizar protección y acceso a la corporación policial.

La justicia federal de Estados Unidos señala que en octubre de 2023, Millán habría usado sus atribuciones dentro de la policía para coordinar el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta persona, quienes fueron torturados y asesinados. El motivo habría sido la sospecha de que colaboraban con las autoridades estadounidenses en la investigación contra el Cártel de Sinaloa.

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La acusación formal, dada a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, implica a funcionarios activos y ex funcionarios sinaloenses. Entre los mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares y Enrique Díaz Vega, además de altos ex mandos policiacos como Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan de Dios Gámez Mendívil. Todos habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para la distribución de grandes cantidades de narcóticos, principalmente hacia Estados Unidos.

El caso alcanza a funcionarios en activo y ex altos mandos de Sinaloa

El expediente criminal, asignado a la jueza Katherine Polk Failla, es la continuación de una serie de cargos emitidos desde 2023. Las autoridades estadounidenses atribuyen al menos 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa, entre ellos miembros de la dirección principal, por delitos vinculados a la distribución internacional de drogas y por haber afectado de manera directa las operaciones del cártel.

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Según la acusación, algunos ex funcionarios habrían participado de modo directo en hechos de violencia y represalias ordenadas por la organización criminal. En el caso de Millán, además de operar desde la policía municipal, habría utilizado a otros agentes como parte de la estructura de apoyo al narco, realizando arrestos, secuestros y asesinatos para mantener el control territorial en Culiacán bajo la tutela de los Chapitos.

Acusaciones por narcotráfico, armas y violencia en Culiacán

Los cargos específicos contra Juan Valenzuela Millán incluyen conspiración para importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, así como secuestro que resultó en muerte y conspiración para cometer este delito. En Estados Unidos, los delitos que se le imputan conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

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Las pruebas presentadas por el Distrito Sur de Nueva York sostienen que el pago mensual a Millán, entregado por la facción de los Chapitos, era a cambio de garantizar un acceso “ilimitado” a la corporación policiaca de Culiacán. Esta complicidad habría facilitado labores de vigilancia, protección de cargamentos, así como operaciones de represión violenta contra presuntos informantes o rivales del cártel.

Por otra parte, la inclusión de funcionarios civiles, como el actual gobernador y miembros recientes de la administración del estado, coloca a la estructura del gobierno de Sinaloa bajo un intenso escrutinio internacional en materia de infiltración por el narco. Las autoridades estadounidenses acusan que la colaboración de estos funcionarios permitió sostener el tráfico internacional de drogas a gran escala y dificultó los esfuerzos de persecución de las agencias norteamericanas.

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Estado de la acusación y alcances judiciales

El caso permanece bajo jurisdicción de la corte federal en Nueva York, donde se suma a una cadena de investigaciones que buscan desarticular las redes de connivencia entre autoridades mexicanas y el Cártel de Sinaloa. Desde 2023, la fiscalía de dicho distrito ha presentado más de una treintena de acusaciones formales similares, dirigidas a desmantelar la protección institucional del narcotráfico sinaloense.

Las autoridades estadounidenses, representadas por Jay Clayton como fiscal federal y Terrance C. Cole de la DEA, insisten en que el involucramiento de altos mandos policiacos y gubernamentales representa uno de los principales obstáculos en el combate binacional al tráfico de drogas y a la violencia derivada de las pugnas internas por el control de la plaza en Sinaloa.

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Según el expediente judicial, la pena de cadena perpetua es obligatoria en caso de una sentencia condenatoria para Juan Valenzuela Millán.

Un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán habría secuestrado y asesinado a una fuente de la DEA y a un familiar en represalia por colaborar con autoridades estadounidenses.

Las acusaciones incluyen a funcionarios activos y ex funcionarios estatales, entre ellos el actual gobernador de Sinaloa, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

El expediente presentado en Nueva York contempla más de 30 acusaciones similares contra miembros y aliados del cartel desde 2023.