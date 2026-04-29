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Félix Salgado Macedonio respalda que Esthela Damián compita por candidatura de Morena en Guerrero, afirma que “no hay dados cargados”

El senador morenista afirmó que se siente “relajado” entorno a la elección del candidato a la gubernatura de Guerrero

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Félix Salgado Macedonio apoyó que la exconsejera jurídica compita por la candidatura. | Jovany Pérez
Félix Salgado Macedonio apoyó que la exconsejera jurídica compita por la candidatura. | Jovany Pérez

El senador Félix Salgado Macedonio respaldó que Esthela Damián compitiera por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero en 2027 y aseguró que “no hay dados cargados” en el proceso interno.

El legislador, quien en 2021 fue candidato pero perdió el registro por decisión del Instituto Nacional Electoral, reiteró que volvería a buscar la nominación del partido para las próximas elecciones estatales.

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A una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la renuncia de Damián como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para contender por la candidatura, Salgado Macedonio respaldó que la funcionaria participe en la encuesta.

“Excelente, buenísimo. Bienvenida, eso enriquece la democracia”, declaró en entrtrevista con medios de comunicación.

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Añadió que la participación de Damián no implicaba ventaja alguna: “No, no, no, no, no, no, no. Simplemente que haya decidido ir a participar y es bienvenida, eso es bueno. La saludo con cariño”.

Salgado Macedonio afirmó que el pueblo decidiría Durante un encuentro con medios, Salgado rechazó pedir licencia al Senado y afirmó que recorrería el estado:

“No, me quedo. Ya me voy para Guerrero. Yo vivo en Guerrero, soy de Guerrero, allá estoy en Guerrero y voy a recorrer todo el estado atendiendo al llamado de nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum de irnos al territorio. Combinar la tribuna con el territorio. Así que ya nos vamos para Guerrero a chambear, a trabajar todos los días”, agregó.

Sobre la contienda interna, insistió en que el resultado dependería de la encuesta de Morena: “Lo que diga la gente, lo que diga Morena, el pueblo manda, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Todo lo que— las máximas que hemos escuchado en Morena deben de estar siempre vigentes y que quede quien gane la encuesta”.

Cuando se le preguntó si veía dados cargados en favor de Esthela Damián, Salgado respondió: “No, nada, nada tiene que ver. El pueblo manda y el pueblo va a decidir”. Afirmó que apoyaría a quien ganara la candidatura, incluso si la encuesta favorecía a una mujer: “Me resigno y apoyo”.

Renuncia de Esthela Damián y posible relevo en la Consejería Jurídica Esthela Damián presentó su renuncia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para buscar la candidatura de Morena en Guerrero.

Claudia Sheinbaum informó que la salida sería efectiva a partir del 30 de abril. Sheinbaum reconoció el trabajo de Damián y señaló que dejar el cargo era requisito para competir.

La presidenta también reveló que invitó a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, a ocupar la Consejería Jurídica.

Alcalde pidió tiempo para decidir; si aceptaba, Morena debería elegir nueva dirigencia nacional por proceso interno.

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