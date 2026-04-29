México

Extranjeros desatan polémica al viajar desnudos en trajinera de Xochimilco: video se vuelve viral

El video generó debate entre quienes defienden la libertad y quienes exigen sanciones

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Usuarios discuten si se trata de libertad personal o una falta cívica.
Usuarios discuten si se trata de libertad personal o una falta cívica.

Un video difundido recientemente en redes sociales colocó nuevamente a Xochimilco en el centro de la conversación digital, luego de que se observara a un grupo de turistas realizando un recorrido en trajinera sin ropa, situación que generó opiniones encontradas entre los usuarios.

El material, cuya fecha exacta no ha sido confirmada, muestra a varias personas —entre cinco y seis— conviviendo con aparente normalidad mientras navegan por los canales bajo el sol. En las imágenes se aprecia que los involucrados se encuentran completamente desnudos, lo que provocó una rápida viralización del contenido.

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“Captan a grupo #Nudista en los canales de #Xochimilco, se estaban quitando el calor”, señala la publicación con la que se difundió el video, la cual acumuló miles de interacciones en poco tiempo.

Las imágenes provocaron miles de reacciones sobre lo permitido en espacios públicos.
Las imágenes provocaron miles de reacciones sobre lo permitido en espacios públicos.

De acuerdo con lo que se observa en la grabación, los participantes mantienen una actitud relajada durante el paseo, conversando y disfrutando del recorrido sin mostrar preocupación por la exposición pública. Por sus rasgos físicos, algunos usuarios sugirieron que podrían tratarse de visitantes extranjeros, posiblemente provenientes de países donde el nudismo es más aceptado socialmente.

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El video generó debate entre quienes defienden la libertad y quienes exigen sanciones.

El caso abrió un debate en plataformas digitales, donde se confrontaron posturas sobre la libertad individual y el respeto a las normas en espacios públicos. Mientras algunos defendieron la acción como una decisión personal, otros señalaron que este tipo de conductas no deberían permitirse en un lugar abierto al público.

Entre los comentarios que circularon destacan opiniones como: “El nudismo es una decisión personal y no está relacionado a ninguna connotación sexual”, “No sabía que se podía andar desnudo”, “Pasan peores cosas en Xochimilco que ver gente encuerada”, “¿Y el problema?”. Estas reacciones reflejan la diversidad de puntos de vista generados por el incidente.

No obstante, también hubo voces que exigieron la intervención de las autoridades para evitar que situaciones similares se repitan. En la Ciudad de México, la legislación vigente contempla sanciones para este tipo de comportamientos en la vía pública.

Según la Ley de Cultura Cívica, la exhibición de partes íntimas en espacios públicos puede clasificarse como una infracción administrativa. Las posibles sanciones incluyen multas económicas que oscilan entre mil y poco más de dos mil pesos, arrestos administrativos de hasta 24 horas o la realización de trabajo comunitario.

Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, la actuación de las autoridades depende de la denuncia de ciudadanos presentes en el lugar. Además, si este tipo de actos ocurre frente a menores de edad o personas en situación vulnerable, podría escalar a un delito de mayor gravedad.

El episodio continúa generando conversación, mientras se discuten los límites entre la libertad individual y el cumplimiento de las normas en espacios públicos.

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