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¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic

Esta habilidad sensorial, que podría ser evolutiva o producto de siglos de convivencia con humanos, subraya su profunda conexión con nuestras emociones

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Esta habilidad sensorial, que podría ser evolutiva o producto de siglos de convivencia con humanos, subraya su profunda conexión con nuestras emociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los caballos esconden una notable capacidad emocional que pocos conocen, ya que pueden ser capaces de percibir el miedo que sienten los seres humanos.

Un grupo de investigadores franceses, en un trabajo publicado en enero de 2026 en la Revista PLOS One, comprobaron que estos equinos detectan el miedo humano mediante el olfato, respondiendo al aroma del sudor con cambios evidentes en su actitud.

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Al inhalar estas señales químicas de estrés, los caballos elevan su nivel de vigilancia, reaccionan más ante ruidos o movimientos, se distancian de las personas y presentan taquicardia.

Metodología del Experimento

Su auge comenzó en la segunda mitad del siglo XX, especialmente durante la década de los setenta. Dicho crecimiento se debió principalmente a la gran versatilidad de estos caballos, que les permite adaptarse con éxito a diversas disciplinas hípicas y al aumento significativo de aficionados alemanes que empezaron a practicar la equitación y numerosas modalidades de deportes ecuestres de acuerdo con el diario digital La Voz de la Charrería.
Así se llevó a cabo el experimento. (Wikimedia Commons)

De acuerdo a National Geographic, este nuevo estudio aportó evidencia de que los caballos no solo perciben, sino que responden activamente a los aromas corporales ligados a emociones humanas. Para ello, los científicos encargados de la investigación generaron sudor en dos fases controladas: primero, colocaron almohadillas de algodón bajo las axilas mientras veían escenas alegres de películas como el musical de “Cantando bajo la lluvia” o “We Go Together” de Grease, produciendo un olor asociado a la felicidad.

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Posteriormente usaron almohadillas frescas para ver 20 minutos de la cinta de terror “La entidad” induciendo miedo y capturando su sudor característico.

Los equinos que participaron en el estudio fueron expuestos a estos olores corporales humanos (de alegría, de miedo y el último, que no tenía emociones definidas) mediante compresas sujetas dentro de bozales especiales que los caballos utilizaron durante las pruebas.

Pruebas de comportamiento

En la fase conductual del experimento, evaluaron cómo influía el olor inhalado en la interacción de los caballos con humanos y observaron la frecuencia de contactos durante el cepillado y cuando el investigador se mantenía a distancia moderada.

Los equinos expuestos a sudor de miedo tocaron y se acercaron mucho menos al humano que aquellos con olores neutros o de alegría.

Adicionalmente, probaron su respuesta a estímulos inesperados. Abrían de golpe un paraguas junto a un recipiente de alimento para medir el sobresalto, y presentaban una escultura novedosa hecha de linóleo, plástico y cuerda para registrar reacciones de curiosidad.

Los caballos que percibieron miedo humano mostraron mayor reactividad: se asustaban con más intensidad ante el paraguas, elevaban su pulso cardíaco y exhibían cautela extrema hacia el objeto desconocido, pasando más tiempo observándolo de lejos.

Hallazgos

Estos caballos de tiro, que alcanzan una alzada de 1,80 metros, se caracterizan por su cabeza pequeña, frente blanca y cuerpo largo con forma arqueada y unos traseros robustos y musculosos, además de la distintiva “pluma” que adorna sus patas alrededor de las pezuñas, según lo detallado por un artículo de la Universidad de Oklahoma State.
(Wikimedia Commons)

La investigación reveló alteraciones claras en la conducta y fisiología de los caballos expuestos exclusivamente a olores humanos de miedo, sin ninguna pista visual o auditiva.

Estos animales se mostraron notablemente más vigilantes, con reacciones exageradas a ruidos o movimientos imprevistos, y evitaron el contacto físico con las personas cercanas.

Durante las pruebas, registraron un aumento significativo en la frecuencia cardíaca máxima, señal inequívoca de estrés agudo, solo ante el sudor de temor.

Este efecto persistió independientemente del contexto, destacando la potencia de las señales químicas por sí solas.

Los hallazgos del equipo de la Dra. Plotine Jardat, publicados en PLOS One, detallan diferencias específicas:

  • Mayor temor y tensión: Respuestas de pánico más intensas ante estímulos como el paraguas repentino.
  • Interacción reducida: Menos toques o acercamientos al investigador durante cepillado o proximidad.
  • Reacciones amplificadas: Sobresaltos más fuertes y elevación mayor del pulso cardíaco.
  • Actitud cautelosa: Observaban objetos novedosos (como la escultura de plásticos) desde lejos, sin explorarlos.

La conclusión central es que los caballos distinguen el miedo humano mediante el olfato puro, desencadenando estrés y cautela sin otros indicios. Aunque no hay certeza absoluta sobre su origen, los resultados invitan a replantear la interacción equino-humana para priorizar la calma emocional.

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