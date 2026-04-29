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Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

El retiro del tapatío se ve cada vez más cercano a sus 35 años de edad

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Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

El ex campeón mundial de los supermedianos, Saúl Canelo Álvarez, reveló que no quiere seguir ligado al boxeo después de que se retire del pugilismo profesional.

El mexicano ha sido una de las máximas figuras del deporte de puños durante la última década, y a sus 35 años de edad, su retiro se ve cada vez más cercano.

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Álvarez regresará a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, para pelear por un campeonato mundial, así lo dio a conocer el mismo peleador hace algunas semanas. Cabe señalar que este será su regreso tras haber perdido el año pasado su título indiscutido de las 168 libras a manos de Terence Crawford.

El tapatío tuvo que postergar su retorno a la actividad boxística ya que fue operado del codo en octubre pasado, situación que lo dejará sin protagonizar los combates del mes de mayo.

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El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Canelo Álvarez no piensa seguir ligado al boxeo cuando se retire

Canelo Álvarez reiteró que mantendrá su decisión de no involucrarse en la promoción de boxeo profesional al concluir su carrera. El peleador jalisciense señaló en el podcastde Oso Trava que su negativa responde a la complejidad del negocio y a que sus intereses personales se enfocan en otros sectores.

Álvarez agregó que su experiencia confirma los motivos para rechazar la propuesta y mencionó que su CEO, Richard Schaefer, ahora entiende sus razones.

“Sigo con esa idea (de no involucrarse con el boxeo). Lo que pasa es que mi CEO (Richard Schaefer) tenía la idea de hacer una promotora y le dije ‘yo no quiero, es muy complicado, tengo otras metas en otros negocios, para qué el boxeo, el boxeo me dio mucho, no quiero y bueno… vamos a hacerlo’. Al final de cuentas todo lo que yo le dije ya se dio cuenta por qué se lo dije y dijo: ‘ahora ya te entendí porque no quieres entrar al boxeo’. Hay demasiado cochinero que yo no quiero involucrarme con eso. Promotores que tienen sus intereses, peleándose unos a los otros, demasiadas cosas que yo no quiero estar involucrado en eso porque yo no tengo necesidad”, comentó.

Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)
Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)

¿Cuándo se retirará Saúl Álvarez?

Durante la misma charla, Álvarez afirmó que planeaba retirarse del boxeo a los 37 años, pero la decisión podría cambiar por influencia de Turki Alalshikh. El boxeador azteca sostuvo que existen intereses importantes para que prolongue su carrera y que, por ahora, no ve a ningún peleador capaz de generar lo que él consigue en la industria. Canelo reconoció que se mantiene en buen estado físico y mental, lo que lo lleva a considerar aprovechar al máximo el momento.

Canelo Álvarez peleará por un campeonato mundial en septiembre (Instagram | zorritolunaa)
Canelo Álvarez peleará por un campeonato mundial en septiembre (Instagram | zorritolunaa)

El peleador jalisciense y el famoso jeque árabe, Turki Alalshikh, firmaron un contrato en 2024 para realizar cuatro combates, tres deben hacerse en Arabia Saudita y uno más en Estados Unidos. Cabe señalar que el primero fue contra William Scull en tierras árabes, y el segundo ante Terence Crawford en territorio norteamericano.

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