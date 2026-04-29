Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Su buena carrera intermedia le dió dio un bono que incrementó su ventaja sobre su rival más cercano. (IG UAE Team Emirates)

Este miércoles se confirmó una dura noticia para el ciclismo mexicano: la ausencia de Isaac del Toro, en el Giro de Italia 2026. Si bien el atleta buscó estar en óptimas condiciones antes de la carrera, le fue imposible recuperarse.

Aunque Del Toro figuró en el podio como subcampeón y lideró durante 11 etapas con la maglia rosa en la pasada edición, la escuadra UAE Team Emirates XRG decidió orientar su preparación hacia otro lado.

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No obstante, la determinación se produce después de una caída reciente en la Vuelta al País Vasco, en un contexto donde la administración de esfuerzos y la proyección internacional se ha priorizado para el mexicano.

El ciclista tuvo que abandonar la carrera durante los primeros tramos.

Un Giro de Italia con nivel de élite

El Giro de Italia 2026 se disputará del 8 al 31 de mayo, con un recorrido que arrancará en Bulgaria y culminará en Roma. La competencia reunirá a 23 equipos entre escuadras WorldTour y conjuntos invitados, lo que garantiza una edición de alto nivel. Si bien las nóminas definitivas aún no se publican, la expectativa crece por el calibre de ciclistas confirmados hasta ahora.

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En el listado aparecen figuras como Jonas Vingegaard, Egan Bernal y Richard Carapaz, candidatos naturales al título general. Además, compiten otros protagonistas de peso: Enric Mas, Jai Hindley, Giulio Ciccone y Adam Yates, quienes aportan una amplia variedad de perfiles, desde escaladores hasta velocistas, configurando un pelotón internacional muy competitivo.

Así se dividirá toda la ruta para la edición de este año. (IG Giro d'Italia)

El papel de Del Toro y su estrategia para 2026

La ausencia de Del Toro es significativa, considerando su ascenso meteórico y el impacto que causó en la edición pasada, donde fue catalogado como la revelación mexicana. Tras su caída en la Vuelta al País Vasco y los buenos resultados obtenidos en el Giro 2025, el UAE Team Emirates XRG decidió diseñar un calendario enfocado en su debut en la ronda francesa, la prueba más exigente del ciclismo mundial.

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Según lo trascendido, la estrategia busca que Del Toro llegue en plenitud física y mental al Tour de Francia, administrando cuidadosamente su calendario y eligiendo competencias que favorezcan su desarrollo a largo plazo. Esta decisión redefine por completo su temporada y marca un precedente en el ciclismo mexicano.

Aunque podría significar un retroceso, la carrera del mexicano ahora se enfoca en la competencia más importante del mundo.

Protagonistas y expectativas en la Corsa Rosa

Los equipos participantes mantienen abiertas varias plazas todavía, lo que podría derivar en cambios de último momento. Sin embargo, el cartel actual presenta una lucha abierta por la maglia rosa, propiciando que nuevas figuras busquen un lugar entre la élite del ciclismo internacional.

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Entre los ciclistas con mayor proyección para 2026 figuran:

Jonas Vingegaard

Egan Bernal

Richard Carapaz

Enric Mas

Jai Hindley

Giulio Ciccone

Adam Yates

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La edición 109 del Giro de Italia marca no solo una competencia de alto nivel, sino un momento de transición para muchos equipos y ciclistas. La exclusión de Del Toro abre el panorama a nuevas jerarquías dentro del pelotón, así como la expectativa de ver al mexicano encarar retos mayores en el Tour de Francia.