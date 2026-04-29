Jóvenes en México tienen vida sexual más temprana, según INEGI, crece uso de anticonceptivos

El 32,9% de los adolescentes admitió que no usan métodos anticonceptivos porque no quieren (Getty)

La edad de inicio de la vida sexual entre jóvenes en México se reduce, mientras que más adolescentes recurren a métodos anticonceptivos antes de cumplir la mayoría de edad, reveló la última edición de la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2025.

El estudio, presentado por el INEGI, muestra que la mediana de edad para la primera relación sexual baja a 17 años en las generaciones nacidas entre 1988 y 2007.

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En la cohorte más reciente, el 13.4 % de jóvenes reporta haber utilizado algún método anticonceptivo antes de los 18 años.

Entre la población hablante de lengua indígena, este indicador crece a 8.4 % para los nacidos entre 1998 y 2007, de acuerdo con los datos de la EDER 2025.

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Edad del inicio sexual baja a 17 años en las generaciones jóvenes

La EDER indica que la edad mediana de la primera relación sexual se mantiene en 18 años para quienes nacen entre 1961 y 1987.

En los grupos más recientes, de 1988 a 2007, la edad baja a 17 años. Tanto mujeres como hombres reflejan esta tendencia.

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nteriormente, las mujeres tenían su primera relación sexual a los 19 años y los hombres entre los 17 y 18 años. Ahora ambos sexos reportan el inicio a los 17 años.

Entre quienes hablan lengua indígena, la mediana se mantiene en 18 años para quienes nacen de 1961 a 1997, y desciende a 17 años en los nacidos entre 1998 y 2007.

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En los no hablantes, la mediana baja de 19 años en la cohorte 1961-1967 a 17 años en las generaciones más recientes.

Uso de anticonceptivos aumenta entre menores de 18 años

En 1961-1967, solo el 2.4 % de jóvenes emplea métodos anticonceptivos en sus primeros 18 años de vida. Esta cifra aumenta a 13.4 % en la cohorte de 1998 a 2007.

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Entre hablantes de lengua indígena, el uso pasa de 1.7 % a 8.4 % en el mismo periodo, mientras que entre los no hablantes sube de 2.4 % a 13.6 %.

El desglose por sexo muestra que, en generaciones previas, el uso de anticonceptivos es más frecuente entre mujeres: 2.9 % frente a 1.6 % de los hombres en 1961-1967. Con el tiempo, la diferencia se reduce.

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Para la cohorte 1988-1997, 7.9 % de mujeres y 8.1 % de hombres reportan uso de anticonceptivos antes de los 18 años. En la cohorte nacida entre 1998 y 2007, los hombres alcanzan 14.3 % y las mujeres 12.5 %.