México

Jóvenes en México tienen vida sexual más temprana, según INEGI, crece uso de anticonceptivos

El 13.4 % de jóvenes reporta haber utilizado algún método anticonceptivo antes de los 18 años

Guardar
El 32,9% de los adolescentes admitió que no usan métodos anticonceptivos porque no quieren (Getty)
El 32,9% de los adolescentes admitió que no usan métodos anticonceptivos porque no quieren (Getty)

La edad de inicio de la vida sexual entre jóvenes en México se reduce, mientras que más adolescentes recurren a métodos anticonceptivos antes de cumplir la mayoría de edad, reveló la última edición de la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2025.

El estudio, presentado por el INEGI, muestra que la mediana de edad para la primera relación sexual baja a 17 años en las generaciones nacidas entre 1988 y 2007.

PUBLICIDAD

En la cohorte más reciente, el 13.4 % de jóvenes reporta haber utilizado algún método anticonceptivo antes de los 18 años.

Entre la población hablante de lengua indígena, este indicador crece a 8.4 % para los nacidos entre 1998 y 2007, de acuerdo con los datos de la EDER 2025.

PUBLICIDAD

Edad del inicio sexual baja a 17 años en las generaciones jóvenes

La EDER indica que la edad mediana de la primera relación sexual se mantiene en 18 años para quienes nacen entre 1961 y 1987.

En los grupos más recientes, de 1988 a 2007, la edad baja a 17 años. Tanto mujeres como hombres reflejan esta tendencia.

nteriormente, las mujeres tenían su primera relación sexual a los 19 años y los hombres entre los 17 y 18 años. Ahora ambos sexos reportan el inicio a los 17 años.

Entre quienes hablan lengua indígena, la mediana se mantiene en 18 años para quienes nacen de 1961 a 1997, y desciende a 17 años en los nacidos entre 1998 y 2007.

En los no hablantes, la mediana baja de 19 años en la cohorte 1961-1967 a 17 años en las generaciones más recientes.

Uso de anticonceptivos aumenta entre menores de 18 años

En 1961-1967, solo el 2.4 % de jóvenes emplea métodos anticonceptivos en sus primeros 18 años de vida. Esta cifra aumenta a 13.4 % en la cohorte de 1998 a 2007.

Entre hablantes de lengua indígena, el uso pasa de 1.7 % a 8.4 % en el mismo periodo, mientras que entre los no hablantes sube de 2.4 % a 13.6 %.

El desglose por sexo muestra que, en generaciones previas, el uso de anticonceptivos es más frecuente entre mujeres: 2.9 % frente a 1.6 % de los hombres en 1961-1967. Con el tiempo, la diferencia se reduce.

Para la cohorte 1988-1997, 7.9 % de mujeres y 8.1 % de hombres reportan uso de anticonceptivos antes de los 18 años. En la cohorte nacida entre 1998 y 2007, los hombres alcanzan 14.3 % y las mujeres 12.5 %.

Temas Relacionados

jóveneseducación sexualanticonceptivossaludINEGImexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en CDMX por la tarde: se mantiene Alerta Amarilla por temperaturas altas este miércoles 29 de abril

Las condiciones estarán dominadas por altas temperaturas y radiación solar intensa en gran parte de la capital

Clima en CDMX por la tarde: se mantiene Alerta Amarilla por temperaturas altas este miércoles 29 de abril

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves 30 de abril

Que un automóvil pueda circular o no este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este jueves 30 de abril

Tráfico en CDMX: capitalinos pierden 184 horas al año al volante

La pérdida de más de una semana al año en el tráfico es resultado de un mal diseño urbano que, según especialistas, complicará la logística durante la justa mundialista

Tráfico en CDMX: capitalinos pierden 184 horas al año al volante

Personas en prisión preventiva podrán votar por magistraturas del TEPJF por primera vez

El INE indicó que la votación requiere, entre otros factores, recursos suficientes para personal especializado y capacitación

Personas en prisión preventiva podrán votar por magistraturas del TEPJF por primera vez

CNDH investiga posible tortura en Cereso de Sonora, encontraron personas con lesiones, en aislamiento y restricciones indebidas

Este hallazgo pone en cuestionamiento violaciones a derechos humanos en estos establecimientos

CNDH investiga posible tortura en Cereso de Sonora, encontraron personas con lesiones, en aislamiento y restricciones indebidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

La acusación que anticipó el abogado de “El Mayo” Zambada y hoy investiga EEUU

Rubén Rocha Moya rechaza categóricamente acusaciones de Estados Unidos de protección al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

DEPORTES

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic