México

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Ronald Johnson señaló que los casos que caigan bajo jurisdicción estadounidense serán investigados y procesados “sin excepciones”

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El embajador Ronald Johnson reconoció a las autoridades mexicanas por "enfrentar con valentía y profesionalismo a las organizaciones criminales", el pasado 22 de febrero. (Crédito: X | @USAmbMex)
El embajador Ronald Johnson reconoció a las autoridades mexicanas por "enfrentar con valentía y profesionalismo a las organizaciones criminales", el pasado 22 de febrero. (Crédito: X | @USAmbMex)

El embajador de Estados Unidos (EEUU) en México, Ronald Johnson, advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses vinculada al crimen organizado será investigada y procesada en los casos en los que exista jurisdicción estadounidense.

Esta declaración se dio este miércoles luego de la acusación presentada por autoridades de EEUU contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico.

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A través de un comunicado, el funcionario sostuvo que el combate a la corrupción y a las redes criminales transnacionales forma parte de una prioridad compartida entre Estados Unidos y México, en el marco de los compromisos bilaterales orientados a fortalecer la transparencia, el cumplimiento de la ley y el Estado de derecho.

Se mantendrá la cooperación bilateral

Johnson señaló que la cooperación entre ambos países continuará enfocada en el fortalecimiento de las instituciones y en la seguridad a ambos lados de la frontera. En ese sentido, afirmó que la relación bilateral se mantiene basada en la responsabilidad compartida y la coordinación en materia de justicia y seguridad.

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Poco antes de las 14 horas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones. (Crédito: X |@rochamoya_)
Poco antes de las 14 horas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones. (Crédito: X |@rochamoya_)

El embajador también precisó que no es posible comentar los detalles específicos de las imputaciones ni el desarrollo del proceso judicial en curso en Estados Unidos. Sin embargo, subrayó que las investigaciones seguirán su curso conforme a las atribuciones legales de las autoridades estadounidenses.

En su posicionamiento, advirtió que cualquier acto de corrupción de servidores públicos que facilite la operación de organizaciones criminales será objeto de investigación y procesamiento en todos los casos donde aplique la jurisdicción de su país, sin importar el nivel o cargo de los implicados.

La declaración se produce luego de que se diera a conocer una acusación federal en Nueva York que involucra a autoridades de Sinaloa señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Rocha Moya rechaza vínculos con el Cártel de Sinaloa tras acusación en Estados Unidos

Poco después de la publicación del comunicado de las autoridades estadounidenses, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó cualquier relación con integrantes del Cártel del Pacífico y sostuvo que los señalamientos en su contra carecen de sustento y serán desmentidos en su momento.

A través de su cuenta de X, el gobernador afirmó que las imputaciones difundidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no tienen veracidad ni fundamento, y aseguró que demostrará su falsedad con contundencia conforme avance y se desarrolle el proceso.

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