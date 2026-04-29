¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

(Foto: Jovani Pérez/ Instagram/ @cmartinolimx)

El Apertura 2026 marcará el regreso de Miguel Herrera a los banquillos del futbol mexicano.

Su llegada al Atlante lo colocará nuevamente en el mismo entorno mediático que Christian Martinoli, debido a que los partidos del club serán transmitidos por TV Azteca, televisora donde el narrador forma parte.

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Este escenario revive uno de los episodios más polémicos y recordados en la historia reciente del futbol nacional y plantea la posibilidad de un eventual reencuentro cara a cara.

El antecedente que marcó su relación

(Instagram / @AtlanteFC)

La tensión entre ambos se remonta al 27 de julio de 2015, cuando Herrera, entonces técnico de la Selección Mexicana, agredió físicamente a Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, en medio de críticas constantes del narrador hacia su gestión.

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Las consecuencias fueron inmediatas: Herrera fue destituido del cargo, mientras el incidente se convirtió en un punto de inflexión tanto en su carrera como en la conversación mediática del futbol mexicano.

Con el paso del tiempo, el entrenador ha reconocido su error y ha expresado arrepentimiento, aunque también ha señalado que no mantiene relación con el comentarista.

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Un nuevo cruce en el mismo escenario

(Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Tras su salida de la Selección de Costa Rica, con la que no logró clasificar al Mundial 2026, el “Piojo” Herrera se prepara para iniciar una nueva etapa con Atlante.

Su regreso lo vuelve a poner en el mismo entorno que Martinoli, por lo que podrían coincidir en futuras transmisiones y coberturas.

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