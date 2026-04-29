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Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

Varios funcionarios de alto rango, entre ellos el gobernador de Sinaloa, fueron señalados por EEUU por varios delitos

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer las acusaciones contra altos funcionarios de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer las acusaciones contra altos funcionarios de Sinaloa.

Este miercoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la apertura de una acusación fortmal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios de alto rango de ese estado, por diversos delitos, que, de acuerdo con lo dado a conocer por autoridades estadounidenses, ameritan penas mínimas de 40 años de prisión y máximas de cadena perpetua.

La información dada a conocer por EEUU, señala que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

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Delitos por los que se acusa a Rocha Moya y a otros altos funcionarios de Sinaloa

El Departamento de Justicia dio a conocer los delitos por los que se acusa al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios, que serían los siguientes:

Rubén Rocha Moya: al gobernador se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los líderes de Los Chapitos ordenaron a miembros de su organización criminal robar papeletas con votos de los oponentes de Rocha Moya en las elecciones de 2021 para resultar ganador de la gubernatura, así como secuestrar y e intimidar a candidatos de la oposición. Se acusa al gobernador de asistir a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel, en las que Rocha Moya prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel.

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Las reuniones estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas. Según la información de EEUU, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos en su elección, Rocha Moya permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.

Rubén Rocha Moya fue acusado de apoyar al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos.
Rubén Rocha Moya fue acusado de apoyar al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos.

También se acusa al gobernador, de permitir a los líderes de esa facción del Cártel de Sinaloa, de colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. Los funcionarios alineados con Los Chapitos en la administración de Rocha Moya, han protegido a los miembros de ese grupo delictivo y sus operaciones de tráfico de drogas, asegura EEUU.

Enrique Inzunza Cazárez: es senador mexicano y ex secretario general de Sinaloa. Estados Unidos lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Enrique Díaz Vega: es exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. EEUU lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Damaso Castro Zaavedra: es Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y EEUU lo acusa de posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Marco Antonio Almanza Aviles: es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y EEUU lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos
Los Chapitos habrían actuado con impunidad en Sinaloa gracias a un acuerdo con altos funcionarios del estado. (Jovani Pérez | Infobae México)

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias El Cholo: es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Gerardo Mérida Sánchez: es exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Juan de Dios Gámez Mendivil: es alcalde de Culiacán, y se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La sanción mínima por estos delitos sería de 40 años de prisión, y la máxima sería cadena perpetua.

Juan Valenzuela Milán, alias Juanito: es ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán y se le acusa de Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos; secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

Este último sería el único que obtendría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

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