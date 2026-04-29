Paletas heladas de yogur, avena y frutos secos: fibra, proteína y frescura para días calurosos

Varias paletas heladas de yogur y avena, con chocolate y decoradas con frutos secos (nueces, almendras, pacanas) y frutas frescas (arándanos, frambuesas, fresas, kiwi), dispuestas sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paletas heladas de yogur, avena y frutos secos son cremosas, saciantes y llenas de energía natural.

Son perfectas para chicos y grandes, ideales como merienda, snack o postre saludable, y mucho más sanas que cualquier paleta industrial.

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La combinación de yogur (puede ser griego o natural, incluso vegetal), avena y frutos secos (almendras, nueces, pistaches) aporta proteína, fibra y grasas buenas. Además, se pueden endulzar a gusto y sumar frutas frescas para un toque extra de sabor y color.

Receta de paletas heladas de yogur, avena y frutos secos

La base es yogur natural, avena arrollada, frutos secos picados y un poco de miel o stevia. Se pueden agregar frutas frescas o deshidratadas a gusto.

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Primer plano de paletas heladas de yogur y avena, cada una adornada con frutos secos variados como nueces, anacardos, pistachos y avena, además de frutas frescas como arándanos, fresas y kiwi, sobre un fondo blanco luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 10 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Congelado: 4 horas

Ingredientes

2 tazas de yogur natural o griego (puede ser vegetal) 1/3 taza de avena arrollada 1/3 taza de frutos secos picados (almendras, nueces, pistaches, etc.) 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1/2 taza de frutas frescas en cubos (mango, arándanos, frutillas, plátano, etc.; opcional)

Cómo hacer paletas heladas de yogur, avena y frutos secos

En un bol, mezclar el yogur, la miel (o endulzante), la esencia de vainilla y la avena. Dejar reposar 5 minutos para que la avena se hidrate un poco. Agregar los frutos secos picados y las frutas frescas si usas. Mezclar suavemente. Volcar la mezcla en moldes para paleta, llenando bien y presionando con cuchara para que no queden burbujas de aire. Colocar los palitos y llevar al freezer por al menos 4 horas, hasta que estén bien firmes. Para desmoldar fácilmente, pasar los moldes unos segundos por agua tibia.

La vitamina B1 está presente en cereales integrales como la avena. (Viva)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 paletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 90

Grasas: 3,5 g

Carbohidratos: 12 g

Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y el tamaño de las paletas.

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¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En congelador, hasta 1 mes en recipiente cerrado o bolsas para paletas.