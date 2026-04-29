Paletas heladas de yogur, avena y frutos secos: fibra, proteína y frescura para días calurosos

Las paletas heladas de yogur, avena y frutos secos son cremosas, saciantes y llenas de energía natural.
Son perfectas para chicos y grandes, ideales como merienda, snack o postre saludable, y mucho más sanas que cualquier paleta industrial.
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La combinación de yogur (puede ser griego o natural, incluso vegetal), avena y frutos secos (almendras, nueces, pistaches) aporta proteína, fibra y grasas buenas. Además, se pueden endulzar a gusto y sumar frutas frescas para un toque extra de sabor y color.
Receta de paletas heladas de yogur, avena y frutos secos
La base es yogur natural, avena arrollada, frutos secos picados y un poco de miel o stevia. Se pueden agregar frutas frescas o deshidratadas a gusto.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 10 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Congelado: 4 horas
Ingredientes
- 2 tazas de yogur natural o griego (puede ser vegetal)
- 1/3 taza de avena arrollada
- 1/3 taza de frutos secos picados (almendras, nueces, pistaches, etc.)
- 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1/2 taza de frutas frescas en cubos (mango, arándanos, frutillas, plátano, etc.; opcional)
Cómo hacer paletas heladas de yogur, avena y frutos secos
- En un bol, mezclar el yogur, la miel (o endulzante), la esencia de vainilla y la avena. Dejar reposar 5 minutos para que la avena se hidrate un poco.
- Agregar los frutos secos picados y las frutas frescas si usas. Mezclar suavemente.
- Volcar la mezcla en moldes para paleta, llenando bien y presionando con cuchara para que no queden burbujas de aire.
- Colocar los palitos y llevar al freezer por al menos 4 horas, hasta que estén bien firmes.
- Para desmoldar fácilmente, pasar los moldes unos segundos por agua tibia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 paletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 90
- Grasas: 3,5 g
- Carbohidratos: 12 g
- Proteínas: 3 g
Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y el tamaño de las paletas.
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¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En congelador, hasta 1 mes en recipiente cerrado o bolsas para paletas.
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