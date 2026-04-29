México

Paletas heladas de yogur, avena y frutos secos: fibra, proteína y frescura para días calurosos

Te decimos cómo preparar este postre desde casa

Guardar
Imagen de múltiples paletas heladas de yogur y avena. Algunas tienen chocolate y están decoradas con nueces, almendras, arándanos, fresas, kiwi, frambuesas.
Varias paletas heladas de yogur y avena, con chocolate y decoradas con frutos secos (nueces, almendras, pacanas) y frutas frescas (arándanos, frambuesas, fresas, kiwi), dispuestas sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paletas heladas de yogur, avena y frutos secos son cremosas, saciantes y llenas de energía natural.

Son perfectas para chicos y grandes, ideales como merienda, snack o postre saludable, y mucho más sanas que cualquier paleta industrial.

PUBLICIDAD

La combinación de yogur (puede ser griego o natural, incluso vegetal), avena y frutos secos (almendras, nueces, pistaches) aporta proteína, fibra y grasas buenas. Además, se pueden endulzar a gusto y sumar frutas frescas para un toque extra de sabor y color.

Receta de paletas heladas de yogur, avena y frutos secos

La base es yogur natural, avena arrollada, frutos secos picados y un poco de miel o stevia. Se pueden agregar frutas frescas o deshidratadas a gusto.

PUBLICIDAD

Varias paletas de yogur y avena en primer plano con cobertura blanca, decoradas con arándanos, fresas, kiwi, nueces, anacardos, pistachos y avena sobre un fondo claro.
Primer plano de paletas heladas de yogur y avena, cada una adornada con frutos secos variados como nueces, anacardos, pistachos y avena, además de frutas frescas como arándanos, fresas y kiwi, sobre un fondo blanco luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas y 10 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Congelado: 4 horas

Ingredientes

  1. 2 tazas de yogur natural o griego (puede ser vegetal)
  2. 1/3 taza de avena arrollada
  3. 1/3 taza de frutos secos picados (almendras, nueces, pistaches, etc.)
  4. 2-3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (ajustar a gusto)
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  6. 1/2 taza de frutas frescas en cubos (mango, arándanos, frutillas, plátano, etc.; opcional)

Cómo hacer paletas heladas de yogur, avena y frutos secos

  1. En un bol, mezclar el yogur, la miel (o endulzante), la esencia de vainilla y la avena. Dejar reposar 5 minutos para que la avena se hidrate un poco.
  2. Agregar los frutos secos picados y las frutas frescas si usas. Mezclar suavemente.
  3. Volcar la mezcla en moldes para paleta, llenando bien y presionando con cuchara para que no queden burbujas de aire.
  4. Colocar los palitos y llevar al freezer por al menos 4 horas, hasta que estén bien firmes.
  5. Para desmoldar fácilmente, pasar los moldes unos segundos por agua tibia.
La vitamina B1 está presente en cereales integrales como la avena.
La vitamina B1 está presente en cereales integrales como la avena. (Viva)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 paletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90
  • Grasas: 3,5 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y el tamaño de las paletas.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En congelador, hasta 1 mes en recipiente cerrado o bolsas para paletas.

Temas Relacionados

PaletasYogurAvenaFibraProteínamexico-recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno”

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y muchos usuarios recordaron la cercanía entre ‘El Muñeco’ y el influencer Charly Moreno

Pepillo Origel publica foto con hombre joven y especulan nuevo romance: “Al estilo Daniel Bisogno”

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 29 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 29 de abril

Bizcocho de avena, naranja y chocolate: fibra, antioxidantes y sabor en cada bocado

Te decimos todo lo que debes saber para ir desde casa

Bizcocho de avena, naranja y chocolate: fibra, antioxidantes y sabor en cada bocado

Suspenden operación de la Mina Santa Fe para investigar causas del accidente que atrapó a cuatro mineros

Tras 33 días de búsqueda y la localización del último minero, la mina para sus operaciones por 3 meses

Suspenden operación de la Mina Santa Fe para investigar causas del accidente que atrapó a cuatro mineros

Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo para incentivar la industria del acero en México, busca mejorar producción nacional

El objetivo de este convenio es desarrollar diversos mecanismo que garanticen el fortalecimiento del empleo y el crecimiento económico

Gobierno de Sheinbaum firma acuerdo para incentivar la industria del acero en México, busca mejorar producción nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Oficiales en accidente de Chihuahua consideraron ocultar los cadáveres de los dos agentes de la CIA, revela Ioan Grillo

Oficiales en accidente de Chihuahua consideraron ocultar los cadáveres de los dos agentes de la CIA, revela Ioan Grillo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de abril

México reconoce ayuda de inteligencia de EEUU en la captura de “El Jardinero”, presunto jefe del CJNG

Carta enviada a la Sedena en 2021 alertó sobre ‘El Jardinero’ y sus operaciones en Nayarit, según José Luis Montenegro

Fuerza Civil de Nuevo León detiene a seis presuntos implicados en bloqueos tras captura de líder criminal en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Said Ochoa: ¿quién es el conductor de Foro TV que se volvió tendencia tras presentar a su novio?

Said Ochoa: ¿quién es el conductor de Foro TV que se volvió tendencia tras presentar a su novio?

¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’?

Conciertos de BTS en México: fan projects confirmados para los shows del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Trajineras de BTS en Xochimilco: fechas, precio y cómo llegar al embarcadero

Emiliano Aguilar lanza indirecta a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras su reaparición pública

DEPORTES

“Atlante está donde tiene que estar”: Piojo Herrera lanza contundente mensaje tras su llegada

“Atlante está donde tiene que estar”: Piojo Herrera lanza contundente mensaje tras su llegada

Tras la convocatoria preliminar de la Liga MX, así quedaría la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Tras ganar la ida ante Nashville, Guido Pizarro asegura que Tigres pudo hacer más daño

Toluca muestra su inconformidad al dejar fuera a Marcel Ruiz del Mundial 2026: “Una lastima que no este”

Qué fue de Felipe Baloy, el capitán que le dio a Panamá su histórico primer gol en Mundiales