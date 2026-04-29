¿El precio del petróleo baja? Sheinbaum defiende acuerdo de gasolina como medida temporal

La mandataria informó que el compromiso sobre el precio máximo de los combustibles tiene carácter temporal y está condicionado por factores externos derivados de tensiones en Irán y variaciones en la cotización del petróleo. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes, durante su conferencia mañanera, que el acuerdo para contener el precio de la gasolina en 27 pesos por litro es una medida voluntaria y temporal, vinculada directamente al alza internacional del petróleo provocada por el conflicto bélico en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

“Por supuesto que este es un acuerdo temporal porque está muy alto el precio del petróleo por la guerra en Irán. Esperamos que pronto se resuelva este asunto que está afectando al mundo entero”, señaló la mandataria.

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La aclaración se dio en respuesta a una pregunta sobre si los empresarios gasolineros tenían peticiones adicionales tras el acuerdo firmado el día anterior, luego de que previamente habían manifestado que el tope de precio podía no cubrir algunos costos operativos como nóminas, electricidad y seguridad.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de la compañía petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en una gasolinera en Ciudad de México, México, 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

Un acuerdo voluntario, no una imposición

Sheinbaum precisó la naturaleza del mecanismo: las gasolineras firmaron de forma voluntaria el compromiso de no superar los 27 pesos por litro, pero hacia la baja pueden competir según su propia eficiencia operativa.

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“Aquí no... Es una firma voluntaria. Es que no pase de veintisiete pesos. Hacia abajo, pues ya de acuerdo a la eficiencia que ellos tengan en sus propias empresas”, explicó.

El acuerdo, coordinado por la Secretaría de Hacienda, también contempla la reducción de comisiones bancarias en pagos con tarjeta y vales, firmado el lunes 27 de abril entre el gobierno federal, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL). Las reducciones son:

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Tarjeta de débito : reducción de 0.45% por transacción

Tarjeta de crédito : reducción de 1% por transacción

Vales: reducción de 1.10 pesos por transacción

La vigencia del acuerdo es del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

(Infobae-Itzallana)

México y Petrobras, ¿hacia una colaboración tecnológica?

En la misma conferencia, Sheinbaum informó sobre su reunión con la directora de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña, aunque aclaró que aún no se firmó ningún acuerdo formal.

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La mandataria describió a Petrobras como una empresa con metodologías avanzadas en extracción de petróleo, producción de biodiésel y etanol, y señaló que el objetivo es un intercambio de desarrollos tecnológicos entre ambas compañías.

El siguiente paso concreto será la visita de un equipo técnico de Petrobras a México el 13 de mayo, para trabajar de manera conjunta con especialistas de Pemex en las áreas de producción, exploración y transformación.

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La expectativa: que el conflicto en Irán no se prolongue

La presidenta dejó en claro que la normalización de los precios de los combustibles depende, en buena medida, de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Mientras persistan las condiciones que mantienen elevado el precio internacional del petróleo, el gobierno buscará que todos los actores involucrados —bancos, valeras y gasolineros— contribuyan a proteger la economía de las familias mexicanas.

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