¿Esteban Andrada podría regresar a Monterrey por durísimo castigo? Esta es la suspensión que recibió el exportero de Rayados

El arquero argentino está prestado al real Zaragoza (REUTERS)

El acta arbitral detalló que, después de la segunda tarjeta amarilla por empujar a un rival cuando el partido ya estaba interrumpido, Esteban Andrada reaccionó con violencia, se lanzó hacia Jorge Pulido y le asestó un golpe en el rostro, causándole un hematoma en el pómulo izquierdo.

Por este motivo, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impuso una sanción de 13 partidos al arquero argentino de Real Zaragoza tras la agresión sufrida por el capitán de Huesca durante el duelo disputado en el estadio El Alcoraz, correspondiente a la trigésima séptima jornada de La Liga Hypermotion. Según la resolución, Andrada deberá cumplir 12 partidos de suspensión por la agresión y uno más debido a la doble amonestación y consiguiente expulsión.

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“En virtud de cuanto antecede, este Comité acuerda sancionar a Andrada, Esteban Maximiliano con un (1) partido de sanción por doble amonestación con ocasión de un partido y doce (12) partidos de sanción por la comisión de una infracción de agresión, prevista en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF”, se lee en parte del comunicado de la sanción.

(Captura de video)

¿Esteban Andrada podría regresar a Monterrey tras suspensión?

El guardameta argentino continúa bajo contrato con Monterrey hasta junio de 2027, ya que su vínculo con Real Zaragoza es únicamente a préstamo. Ante la sanción recibida, surgieron interrogantes sobre su continuidad en el club español y la posibilidad de que regrese al conjunto regiomontano.

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Actualmente, el futuro de Esteban Andrada permanece indefinido y la opción de retornar a Monterrey ha cobrado relevancia tras la suspensión.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Round of 16 - Borussia Dortmund v CF Monterrey - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2025 CF Monterrey's Esteban Andrada reacts with referee Facundo Tello REUTERS/Kai Pfaffenbach

¿Qué ha dicho Andrada al respecto?

El incidente provocó repercusión internacional y llevó a Esteban Andrada a disculparse públicamente el mismo domingo, dirigiendo sus palabras tanto a Real Zaragoza, su afición y a Jorge Pulido. “Estoy muy arrepentido”, declaró el arquero. Posteriormente, el guardameta se comunicó de forma personal con el capitán de Huesca mediante un mensaje telefónico para reiterar sus disculpas y buscar la reconciliación.

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Cabe recordar que Andrada dejó una marca clara en el futbol mexicano desde su llegada a los Rayados de Monterrey. Con 35 años, el arquero argentino sumó 161 partidos disputados bajo los tres palos del equipo regiomontano, una cifra que refleja constancia y confianza del cuerpo técnico.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group E - CF Monterrey v Inter Milan - Rose Bowl Stadium, Pasadena, California, U.S. - June 17, 2025 Monterrey's Esteban Andrada at half time IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio

A lo largo de este recorrido, el portero recibió 157 goles. Esta estadística muestra un promedio de casi un gol por encuentro, un dato que permite evaluar su desempeño y el nivel defensivo del equipo en los diferentes torneos que ha afrontado desde su arribo.

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Durante su estancia en Monterrey, Andrada fue pieza del plantel que logró un título internacional. El arquero formó parte del grupo que conquistó la CONCACAF Champions Cup en 2021, un logro significativo para la institución y que sumó un trofeo más a la vitrina del club mexicano.