Detienen a dos personas por el asesinato de síndico mixteco de Oaxaca: fue emboscado en la sierra

Dos hombres fueron detenidos por el asesinato del Felipe Cervantes, síndico de Zaragoza Yucunicoco Fotos: Fiscalía estatal

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Gabinete de Seguridad detienen a dos personas identificadas como L. Á. M. R. y J. R. F. o J. M. G. M. por el homicidio de Felipe Cervantes, síndico municipal de Zaragoza Yucunicoco, en la región Mixteca.

Las capturas ocurren en un plazo de 72 horas después de la agresión, en un contexto marcado por la violencia política y los conflictos territoriales del distrito de Juxtlahuaca. Tras comparecer ante el Juez de Control, ambos imputados enfrentan vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de hechos de alto impacto.

PUBLICIDAD

Vinculación a proceso y prisión preventiva para los imputados

Los detenidos, L. Á. M. R. y J. R. F. o J. M. G. M., son presentados ante la autoridad judicial tras el ataque. La audiencia de control deriva en la vinculación a proceso y en la imposición de prisión preventiva de carácter obligatorio. Esta medida responde a la gravedad del delito y a la respuesta institucional para evitar la impunidad en homicidios relacionados con servidores públicos en municipios de Oaxaca.

La Vicefiscalía Regional de la Mixteca obtiene con rapidez las órdenes de aprehensión que permiten la detención legal, reforzando la colaboración entre la FGEO y dependencias de seguridad estatales y municipales.

PUBLICIDAD

El ataque armado: emboscada en la carretera de la Mixteca

El homicidio ocurre la noche del 12 de abril de 2026. De acuerdo con la carpeta de investigación, Felipe Cervantes circulaba en su automóvil particular, un vehículo tipo Tsuru, sobre la carretera local número 15, en el tramo Santiago Juxtlahuaca–Putla de Guerrero. A la altura de la agencia “El Diamante”, municipio de San Juan Copala, la unidad es interceptada y atacada con armas largas por un grupo de civiles armados.

La agresión deja a Cervantes con heridas de bala que causan su muerte en el sitio. Se trata de una emboscada en una de las zonas más conflictivas de la Mixteca, caracterizada por enfrentamientos derivados de pugnas políticas y sociales, y un historial de violencia relacionada con disputas territoriales.

PUBLICIDAD

Elementos de la Policía Estatal y la policía municipal reciben el reporte de una persona lesionada por disparos. Al llegar al lugar, encuentran el coche con visibles daños por balas y observan la presencia de sujetos armados que, al advertir la presencia de los agentes, abren fuego. La persecución se extiende al monte, logrando las autoridades la detención de L. Á. M. R., quien es puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes para determinar su grado de participación.

Contexto de violencia política en la Mixteca

El asesinato de Felipe Cervantes sacude a la región Mixteca oaxaqueña y se inscribe en una cadena de episodios violentos contra funcionarios municipales en la zona. El distrito de Juxtlahuaca, donde se localiza San Juan Copala, históricamente enfrenta tensiones políticas y sociales, agravadas por la disputa de territorios y la confrontación de grupos armados.

PUBLICIDAD

La Fiscalía señala que la respuesta operativa y de investigación pretende consolidar el Estado de Derecho mediante actuaciones rápidas y la judicialización de los responsables. El caso se convierte en un referente para medir la capacidad de reacción del sistema de justicia ante delitos de alto impacto en zonas con antecedentes de conflictividad.

La investigación y el avance judicial tras la agresión

Las primeras diligencias confirman que la persona agredida y fallecida en el lugar es F. G. C., cargo de síndico municipal. La carpeta de investigación se integra de inmediato y activa protocolos de búsqueda y detención. La actuación coordinada entre la FGEO y cuerpos policiales permite, en menos de tres días, la aprehensión de los señalados. De acuerdo con la Fiscalía, la meta es garantizar justicia pronta y expedita en los homicidios de servidores públicos.

PUBLICIDAD

La autoridad reitera que los detenidos permanecen bajo proceso y sujetos a la medida cautelar más restrictiva, a la espera del avance de la etapa intermedia del procedimiento penal. Además, las pesquisas continúan para establecer con precisión la autoría material e intelectual del homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca y cuerpos de seguridad detuvieron a dos personas por el homicidio del síndico de Zaragoza Yucunicoco.

El ataque ocurrió el 12 de abril de 2026, en una zona de conflictos sociales en San Juan Copala, Mixteca.

Los detenidos enfrentan vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa tras una investigación que concluyó en 72 horas.