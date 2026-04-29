México

Policía de la CDMX lanza convocatoria para Analista Táctico e Investigador: estos son los requisitos

El proceso contempla registro, entrega de documentos, evaluaciones y un riguroso programa de formación con apoyos económicos, capacitación especializada y oportunidades de desarrollo profesional

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Convocatoria para Analista Táctico e Investigador en la SSC
Convocatoria para Analista Táctico e Investigador en la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) compartió este miércoles su convocatoria para integrar a nuevos elementos de Analista Táctico e Investigador dentro de la dependencia, a fin de fortalecer la seguridad pública y la investigación especializada en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades, la convocatoria cuenta con 600 plazas de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta cubrir los lugares. Las personas seleccionadas accederán a formación especializada y a un apoyo económico mensual durante su preparación.

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Quienes aprueben el proceso de selección recibirán el grado de Suboficial y se encargarán del análisis de estrategias, verificación de información delictiva, identificación y ubicación de sujetos, así como la planificación de acciones de seguridad.

Para este puerto, el perfil exige capacidad para la sistematización y análisis de datos, uso de plataformas tecnológicas y trabajo con información táctica y estratégica.

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Si te interesa formar parte del equipo, aquí te decimos cómo aplicar. ¡Toma nota!

Convocatoria para Analista Táctico e Investigador en la SSC
Convocatoria para Analista Táctico e Investigador en la SSC

¿Cuáles son los requisitos?

  • Ser mexicana o mexicano en pleno ejercicio de derechos políticos y civiles.
  • Tener licenciatura concluida en áreas afines (ver arriba).
  • Edad entre 23 y 35 años cumplidos.
  • Estatura mínima: hombres 1.60 m, mujeres 1.50 m.
  • Buen estado de salud física y mental (IMC entre 18.5 y 30.0 kg/m², agudeza visual 20/20 a 20/40).
  • Presentar y aprobar las Evaluaciones de Control de Confianza.
  • No tener antecedentes penales, inhabilitaciones o procesos en curso.
  • No haber sido destituido del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
  • Cartilla militar liberada (hombres).
  • Promedio mínimo de 8.0 en licenciatura.
  • Dos cartas de recomendación.
  • Declaraciones firmadas bajo protesta de decir verdad respecto al consumo de sustancias y aceptación de resultados.
  • Constancias de no inhabilitación, no antecedentes penales y no ser deudor alimentario moroso.
  • Documentación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente.
  • CURP y constancia de situación fiscal coincidente con INE.
  • Dos fotografías tamaño infantil.

¿Cómo registrarse a la convocatoria?

El registro inicia con un pre-registro en línea, seguido de la entrega de documentación en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, ubicada en Camino al Desierto de los Leones 5715, Álvaro Obregón, o en Calzada San Antonio Abad 130, 4° piso, Cuauhtémoc. El horario de recepción es de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, dentro de los cinco días hábiles posteriores al registro.

El proceso de selección incluye varias etapas. Primero, se verifica que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos y luego se realizan entrevistas, evaluaciones de personalidad e idoneidad, así como exámenes de control de confianza que comprenden pruebas médicas, toxicológicas, psicológicas, de entorno social y poligráficas.

Solo quienes aprueben el Programa de Formación Inicial y el Curso de Especialización serán integrados como policías con perfil de Analista Táctico e Investigador. El programa consta de seis meses de formación (mil 200 horas) y un curso de especialización de 475 horas, modalidad presencial en internado, con prácticas in situ.

Convocatoria para Analista Táctico e Investigador en la SSC (X/@SSC_CDMX)
Convocatoria para Analista Táctico e Investigador en la SSC (X/@SSC_CDMX)

Durante la formación, los cadetes recibirán uniforme, material, alimentación, alojamiento y un apoyo económico mensual de cuatro mil pesos, además de servicios médicos y asistencia por accidentes. El ingreso final está sujeto a la suficiencia presupuestal, acreditación del programa y aprobación de los controles de confianza.

Las evaluaciones médicas, físicas y académicas pueden realizarse en cualquier etapa del proceso. Sin embargo, la falsedad en la documentación o el incumplimiento de requisitos implicará la baja definitiva del proceso, y cualquier irregularidad debe reportarse a la Coordinación General de la Universidad de la Policía.

El proceso es gratuito y no genera vínculo laboral hasta la conclusión satisfactoria de todas las etapas. Nos obstante, se dará preferencia a aspirantes con dominio del inglés o cursos relacionados con el perfil de Analista Táctico e Investigador.

Bajo este panorama, la SSC especificó que el perfil ideal es de personas con licenciatura concluida en áreas como Informática, Mecatrónica, Sistemas, Ciencia de Datos, Derecho, Criminología, Seguridad Pública, Comunicación, Estadística, Psicología o Ciencias Exactas. Además, se requiere tener entre 23 y 35 años, buena conducta y sin antecedentes penales ni procesos en curso.

El proceso de ingreso es riguroso y solo quienes acrediten todas las evaluaciones y requisitos podrán asumir funciones de análisis y operación en materia de seguridad ciudadana. La convocatoria enfatiza la importancia de los valores éticos, la confidencialidad y la vocación de servicio.

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