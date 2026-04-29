México

Paletas de mango con chile en polvo: receta fácil y refrescante con toque picante

Alternativa helada con contraste entre dulzor frutal y acento intenso, ideal para días calurosos

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Varias paletas de mango con chile en polvo y salsa de tamarindo sobre una tabla de madera, con trozos de mango y un recipiente de chile al fondo. Una paleta tiene un mordisco.
Estas paletas de mango picositas con chile en polvo ofrecen una receta fácil y refrescante, combinando la dulzura tropical con un toque picante ideal para combatir el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paletas de mango con chile en polvo ofrecen una combinación equilibrada entre frescura y un toque picante que resalta el sabor natural de la fruta. Este tipo de preparación se ha vuelto popular por su sencillez y por el contraste que genera en el paladar.

Su elaboración no requiere procesos complejos ni utensilios especializados, lo que permite prepararlas en casa con facilidad. El mango aporta dulzura, mientras que el chile añade un matiz distintivo que transforma la experiencia.

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A continuación, se presenta una guía clara para lograr una textura adecuada y un balance de sabores que mantenga la intensidad sin perder frescura.

Ingredientes y base de la receta

Primer plano de seis paletas de mango amarillas espolvoreadas con chile en polvo rojo, acompañadas de rodajas de lima verde y mango en una tabla de madera.
Seis paletas de mango con chile en polvo espolvoreado, rodajas de lima y trozos de mango fresco se exhiben sobre una tabla de madera, ofreciendo un postre veraniego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del mango es clave para obtener un resultado óptimo. Se recomienda utilizar fruta madura, ya que su dulzor natural reduce la necesidad de añadir azúcar adicional.

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El chile en polvo aporta el toque picoso característico, por lo que su cantidad puede ajustarse según la preferencia. Este elemento define el perfil final de las paletas.

El uso de moldes adecuados facilita la congelación uniforme, asegurando una consistencia firme y agradable al momento de consumir.

Ingredientes

  • 2 tazas de mango maduro en trozos
  • 1 taza de agua
  • Azúcar al gusto
  • Chile en polvo al gusto
  • Jugo de limón al gusto

Preparación paso a paso

Cinco paletas de mango picositas con chile en polvo sobre papel blanco, una mordida. Trozos de mango, limas y un cuenco con chile en polvo al fondo.
Varias paletas de mango picositas, algunas con un mordisco, reposan sobre papel blanco, rodeadas de trozos de mango, limas frescas y un cuenco con chile en polvo al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso inicia con la integración de los ingredientes para lograr una mezcla homogénea. Es importante que el mango se procese correctamente para evitar grumos.

Licuar todos los elementos permite distribuir de manera uniforme el sabor picante y el dulzor, logrando un equilibrio en cada porción.

Preparación

  • Colocar el mango en la licuadora
  • Añadir el agua, el azúcar y el jugo de limón
  • Licuar hasta obtener una mezcla uniforme
  • Agregar chile en polvo al gusto y mezclar
  • Verter la preparación en moldes para paletas
  • Insertar los palitos correspondientes
  • Congelar durante varias horas hasta que solidifiquen
  • Desmoldar y servir

Presentación y recomendaciones finales

Tres paletas de mango picositas, una vertical y dos horizontales, cubiertas con chamoy y chile en polvo sobre una tabla de madera con mangos y limas.
Una vibrante exhibición de paletas de mango picositas con chamoy y chile en polvo, rodeadas de mangos frescos y limas, ofrece un tentador bocado de sabor agridulce y refrescante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paletas deben servirse bien congeladas para conservar su forma y textura. Su color natural y su acabado las hacen visualmente atractivas sin necesidad de decoraciones adicionales.

Para intensificar el sabor, se puede espolvorear un poco más de chile al momento de servir, lo que resalta el contraste entre dulce y picante.

Se recomienda mantenerlas en congelación hasta el momento de consumo para asegurar su consistencia. Esta preparación permite ajustes sencillos sin perder su carácter refrescante y equilibrado.

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