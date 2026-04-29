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La Guardia Nacional alerta sobre fraudes con aplicaciones móviles falsas: estas son las estrategias y medidas para protegerte

Las autoriades señalaron que estas plataformas fraudulentas intentan extorsionar o sustraer información sensible de las personas usuarias

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Una joven sentada en un sofá, con auriculares, mira su celular que ilumina su rostro. Sobre la mesa hay una laptop, una taza y auriculares. A los lados, un walkman y cámaras Polaroid.
Una joven con auriculares observa pensativa su teléfono móvil en una habitación con luz tenue, rodeada de objetos vintage y tecnología moderna, evocando la mezcla de pasado y presente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional alerta este miércoles sobre el aumento de fraudes mediante aplicaciones móviles falsas que buscan obtener datos personales a través de supuestos créditos financieros. Los especialistas señalan que estas plataformas fraudulentas intentan extorsionar o sustraer información sensible de las personas usuarias.

La recomendación principal es descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store, ya que utilizar sitios de origen dudoso puede exponer a los usuarios a fraudes o robos de información sensible.

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Sin embargo, aquí te contamos todos los detalles para evitar estas prácticas y mantener tu información a salvo. ¡Toma nota!

¿Cómo identificar aplicaciones móviles falsas?

Para identificar posibles fraudes, la Guardia Nacional sugirió revisar los permisos que solicita cada aplicación. Si una herramienta pide acceso a información demasiado personal o funciones no relacionadas con su servicio, conviene evitar la descarga.

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Otra indicación es analizar los comentarios y la valoración que otros usuarios han dejado en la tienda oficial. Las aplicaciones con calificaciones bajas o múltiples quejas suelen ser señales de riesgo.

Las señalaron que estas plataformas fraudulentas intentan extorsionar o sustraer información sensible de las personas usuarias
Las señalaron que estas plataformas fraudulentas intentan extorsionar o sustraer información sensible de las personas usuarias

Las autoridades también aconsejaron mantener el sistema operativo del dispositivo actualizado. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por delincuentes cibernéticos.

¿Cómo proteger tus datos financieros?

La Guardia Nacional explicó que, para proteger datos financieros, es fundamental no almacenar contraseñas en los dispositivos. Además, recomendó activar la autenticación en dos pasos siempre que sea posible.

En caso de recibir mensajes o correos que inviten a instalar aplicaciones con promociones sospechosas, se debe ignorar la oferta y reportarla. Los ciberdelincuentes suelen emplear tácticas de engaño para captar víctimas.

La institución advirtió que algunos fraudes se presentan como ofertas de empleo o servicios financieros rápidos. Las aplicaciones fraudulentas suelen pedir datos bancarios bajo el pretexto de agilizar trámites o pagos.

Llamado a reforzar la ciberseguridad

La Guardia Nacional pidió reforzar las medidas de ciberseguridad ante el riesgo creciente de aplicaciones maliciosas. Los usuarios deben verificar la autenticidad de las plataformas antes de proporcionar cualquier información.

Las señalaron que estas plataformas fraudulentas intentan extorsionar o sustraer información sensible de las personas usuarias
Las señalaron que estas plataformas fraudulentas intentan extorsionar o sustraer información sensible de las personas usuarias

Asimismo, el llamado es a consultar fuentes oficiales para informarse sobre amenazas actuales en el entorno digital. De acuerdo con las autoridades, los organismos de seguridad publican listas y alertas sobre aplicaciones fraudulentas identificadas recientemente.

En situaciones sospechosas, los usuarios pueden acudir al portal de la Guardia Nacional para recibir orientación y denunciar intentos de fraude. Bajo estas medidas, la colaboración ciudadana fortalecerá la prevención y la respuesta ante delitos cibernéticos.

Finalmente, la campaña #InternetSeguroParaTodasYTodos busca crear conciencia sobre el peligro de las aplicaciones fraudulentas. La iniciativa promueve el uso responsable de la tecnología y la protección de los datos personales en línea.

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