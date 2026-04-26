México

Cae “El Pañal” por doble homicidio y robo en CDMX: permanecerá en el Reclusorio Oriente

Lorna “N” también fue detenida y vinculada a proceso al ser identificada como su probable cómplice

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Cayó "El Pañal" en CDMX
Foto: Fiscalía CDMX

Brandon “N”, conocido como “El Pañal”, fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en un doble homicidio registrado en la alcaldía Iztapalapa y un robo a casa habitación con violencia cometido en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se logró consolidar dos procesos penales paralelos al obtener la vinculación a proceso de Brandon “N”, quien fue detenido el pasado 14 de abril en la alcaldía Tláhuac.

El Ministerio Público presentó pruebas derivadas de entrevistas, análisis de cámaras del C5 y dictámenes periciales que resultaron determinantes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así fueron los delitos que se le imputan

De acuerdo con la investigación, fue el 23 de enero de 2024 cuando una pareja fue asesinada mientras se encontraba en su automóvil en la colonia El Molino Tezonco, en Iztapalapa. Un individuo disparó desde una motocicleta y provocó la muerte en el lugar de ambas víctimas, hecho por el que se le atribuye participación a Brandon “N”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Brandon “N” ha avanzado por dos vías: la primera por el homicidio en Iztapalapa y la segunda por un robo a casa habitación ocurrido el 9 de septiembre de 2025, en la colonia Miguel Hidalgo, Tláhuac.

En este último, el sujeto habría ingresado armado a un inmueble, intimidado a los residentes y sustraído aproximadamente 700 mil pesos junto con otros objetos de valor. Estos bienes fueron transportados a una camioneta donde estaba presente Lorna “N”, considerada su probable cómplice.

La detención de Brandon “N” fue ejecutada el 14 de abril de 2026 por agentes de la Policía de Investigación, quienes lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial. Posteriormente, el 17 de abril, se cumplimentó una segunda orden de aprehensión en su contra, ya en reclusión, relacionada con el robo violento.

En paralelo, la detención de Lorna “N” fue realizada el 14 de abril en Iztapalapa. Ambas personas enfrentan imputaciones por robo a casa habitación con violencia y se les impuso prisión preventiva, según resolvió la autoridad judicial en audiencias por separado.

La investigación consiguió articular los dos hechos delictivos y fortalecer los procesos penales gracias a la labor ministerial y de la Policía de Investigación.

Detenido El Pañal en CDMX
Foto: Fiscalía CDMX

Estas detenciones se suman a la de Yael “N”, señalado por su presunta participación en una red de pornografía infantil, quien fue localizado en la alcaldía Azcapotzalco luego de que las autoridades recibieron una alerta internacional emitida por el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos.

De acuerdo con las indagatorias, el sujeto habría almacenado y compartido material con contenido sexual de personas menores de edad a través de su correo electrónico entre el 29 y 30 de marzo de 2025.

Debido a lo anterior, Yael “N” es acusado por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. Actualmente se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras se realiza el cierre de la investigación complementaria, la cual finaliza en un plazo de tres meses.

El NCMEC reportó que Yael “N” almacenó y compartió material sexual de menores en marzo de 2025. (FGJCDMX)
El NCMEC reportó que Yael “N” almacenó y compartió material sexual de menores en marzo de 2025. (FGJCDMX)

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