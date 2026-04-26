Detienen a ocho policías municipales en Guanajuato por presuntos vínculos delictivos

Operativo Pénjamo detención Guanajuato policias municipales (especial)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de ocho elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, quienes son investigados por su presunta participación en diversos hechos delictivos.

La acción, realizada este sábado en coordinación con el Ejército Mexicano, forma parte de una serie de investigaciones en curso enfocadas en el combate a la corrupción y la infiltración del crimen en corporaciones de seguridad.

El operativo se llevó a cabo al interior de las instalaciones de la policía municipal del municipio, lo que generó desconcierto tanto entre los propios integrantes de la corporación como entre habitantes de zonas cercanas al cuartel.

La presencia de fuerzas federales y ministeriales provocó expectativa y preocupación entre la ciudadanía, debido al despliegue de seguridad observado durante varias horas.

Investigación e inteligencia

Policías de Pénjamo fueron detenidos en las instalaciones de seguridad (Jorge Contreras/Infobae México)

Horas más tarde, la Fiscalía estatal emitió un comunicado oficial en el que detalló que estas detenciones derivan de trabajos de inteligencia y labores de campo previamente desarrolladas. La institución subrayó que todas las acciones se realizaron conforme a derecho y bajo los protocolos legales establecidos.

“La acción fue realizada en estricto apego a la legalidad y como resultado del compromiso institucional de garantizar que toda conducta ilícita sea investigada y sancionada conforme a derecho, sin excepción”, señaló la dependencia.

De acuerdo con la información proporcionada, los ocho policías detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía no precisó los delitos específicos por los cuales son investigados, aunque dejó en claro que se trata de hechos de relevancia que ameritaron la intervención inmediata de las autoridades.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la integridad de las corporaciones policiales a nivel municipal, especialmente en estados como Guanajuato, donde la violencia y la presencia de grupos delictivos han representado un reto constante para las autoridades. La posible participación de elementos de seguridad en actividades ilícitas debilita la confianza ciudadana y complica los esfuerzos para garantizar la seguridad pública.

La Fiscalía reiteró que actuará con firmeza ante cualquier conducta que atente contra la legalidad, la vida y la confianza de la población, sin importar el cargo o la investidura de las personas involucradas. Asimismo, enfatizó que continuará informando conforme avancen las investigaciones, en apego al debido proceso.

Especialistas en seguridad han señalado que este tipo de acciones son necesarias para depurar las corporaciones policiales, aunque también advierten sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de control, evaluación y profesionalización de los cuerpos de seguridad para prevenir este tipo de situaciones.

En los últimos años, diversas entidades del país han implementado operativos similares con el objetivo de identificar posibles redes de corrupción al interior de instituciones encargadas de la seguridad. Sin embargo, los resultados han sido mixtos, lo que refleja la complejidad del problema y la necesidad de una estrategia integral.

El operativo en Guanajuato se suma a otros esfuerzos recientes por reforzar el estado de derecho y recuperar la confianza en las instituciones, en un contexto donde la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.