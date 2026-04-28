México

Colectivos buscadores de personas desaparecidas logran que fiscalía de Morelos habilite laboratorio para identificación de restos

El nuevo Laboratorio de Genética Forense en Morelos busca agilizar la identificación humana, atendiendo demandas de familias y colectivos de búsqueda

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Grupo de personas con sombreros y mascarillas rastrea un campo de pasto seco con herramientas. Algunos sostienen carteles con fotos de desaparecidos.
Miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas rastrean un campo con herramientas y carteles de búsqueda bajo un cielo nublado, en su incansable labor por encontrar a sus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morelos cuenta con 516 reportes de desaparición, hasta la primera quincena de abril, de acuerdo con la información de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, cifras que ejemplifican la problemática en la entidad.

En medio de este contexto, el Laboratorio de Genética Forense para la Identificación Humana inicia sus operaciones, las mismas que están a cargo de la Fiscalía General estatal y que responden a un compromiso con las familias víctimas y de los colectivos de búsqueda de personas, quienes anteriormente denunciaron ante las autoridades la necesidad de abatir el rezago de identificación humana.

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¿Cómo va a funcionar el laboratorio para la identificación de restos?

El laboratorio de Genética Forense para la identificación humana en Morelos funcionará a partir de la generación y análisis de perfiles genéticos de personas, en casos donde se tiene que identificar a víctimas y personas desaparecidas.

Las instalaciones cuentan con cinco módulos especializados: fraccionamiento, extracción, inserto de PCR, PCR y RT-PCR, electroforesis y área de dictaminación. Cada módulo realizará una etapa del proceso para obtener y analizar muestras de ADN.

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Las instalaciones trabajan bajo la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, lo que garantiza estándares de calidad en genética forense. | (Crédito: Fiscalía General de Morena)
Las instalaciones trabajan bajo la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, lo que garantiza estándares de calidad en genética forense. | (Crédito: Fiscalía General de Morena)

Una vez obtenidos los perfiles genéticos a partir de restos humanos o muestras biológicas, se cruzará la información con bases de datos locales y nacionales, como el sistema CODIS (Sistema Combinado de Índice de ADN, es una base de datos genéticos de criminales, fue desarrollado por la agencia de seguridad estadounidense FBI).

El laboratorio operará bajo estándares internacionales de calidad en apego a la norma ISO/IEC 17025:2017.

Con el cruce de información se pretende identificar restos humanos de manera más eficiente a través de la colaboración entre dependencias de todo México. El laboratorio está diseñado para responder a las demandas de personas buscadoras de desaparecidos.

Edomex refuerza la identificación de restos óseos

En días recientes, el gobierno del Estado de México firmó un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en respuesta a las exigencias de familias y colectivos buscadores.

(chubut.edu)
(chubut.edu)

El acuerdo permite que el EAAF comparta su experiencia en toma y contraste de perfiles genéticos, para apoyar el cotejo de datos con bases forenses mexicanas y morgues en Estados Unidos.

El convenio incluye capacitación de personal local, establecimiento de protocolos científicos y coordinación a través de la Comisión de Búsqueda estatal. Además, considera la protección para personas migrantes desaparecidas en territorio mexiquense como extranjeros en tránsito.

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