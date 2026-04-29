México

Cultiva México: el banco de buenas prácticas culturales inicia con 42 proyectos en su primera edición

Nuevas alianzas y estrategias suman voces diversas para expandir horizontes artísticos en el país

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Mujer de cabello oscuro con chaqueta azul marino y camisa gris habla en un atril con micrófono, frente a una pantalla con el texto "CULTIVA MÉXICO"
Claudia Curiel Icaza destaca la importancia de la gestión cultural y artística en el evento Cultiva México.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México reconoció a 42 iniciativas seleccionadas en la primera convocatoria de “Cultiva México. Banco de buenas prácticas en gestión cultural y artística”, en un evento celebrado en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

El programa destaca el trabajo de gestores, comunidades e instituciones de 24 estados y 108 municipios, cuyo esfuerzo contribuye de manera concreta a la ciudadanía y vida cultural en varias regiones del país.

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Las propuestas elegidas en la convocatoria integran el Primer Banco de Buenas Prácticas de Gestión Cultural y Artística de México, con difusión nacional e internacional, acompañamiento especializado, acceso a redes profesionales y participación en programas formativos que buscan fortalecer su sostenibilidad y proyección.

Durante la ceremonia, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, dijo que “Cultiva México” surgió de la necesidad de crear un espacio de formación en gestión de políticas públicas, y uno de sus objetivos centrales es consolidar una red nacional de gestores para generar nueva historiografía y textos enfocados en la gestión cultural actual.

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Una docena de personas sonríen y posan en un escenario frente a una pantalla grande que muestra "Cultiva México" y logos del Gobierno de México
En el auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología, se reconoció a las iniciativas que realizan buenas prácticas de gestión cultural en el país. Foto Gerardo Luna.

Participación y transformación en las comunidades

Entre los galardonados, Miguel Ángel Herrera Oceguera, del Festival Oximoron - Arte y Cultura desde la (Dis)Capacidad en Querétaro, señaló que la distinción reconoce a los gestores culturales como parte clave del ecosistema:

“Para el festival es la conquista de un espacio institucional que valida las prácticas sociales que ahí realizamos; significa avanzar en el reconocimiento de los derechos culturales de las personas con discapacidad y en la posibilidad de visibilizar la sostenibilidad de una infraestructura cultural y social”.

A su vez, Valentina Sánchez Ayluardo de “LabNL Lab Cultural Ciudadano”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León, mencionó que los proyectos reconocidos nacen en comunidades y pasan de ser ideas iniciales a redes de colaboración que detonan cambios importantes en el ámbito local.

¿Qué significa formar parte del Banco de Buenas Prácticas?

Las iniciativas seleccionadas inauguran el Primer Banco de Buenas Prácticas de Gestión Cultural y Artística de México, que contempla:

  • Difusión nacional e internacional de su quehacer.
  • Acompañamiento de especialistas para fortalecer sus modelos y sostenibilidad.
  • Integración a redes profesionales para compartir saberes y procesos.
  • Participación en foros, conversatorios y actividades formativas junto a la Secretaría de Cultura.
  • Registro en la base de datos internacional de Buenas Prácticas de la Agenda 21 de la Cultura de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales.

Estas acciones buscan impulsar el trabajo en red y multiplicar el impacto positivo en las comunidades a través de la colaboración y el intercambio de experiencias.

Con el arranque de Cultiva México. Banco de buenas prácticas en gestión cultural y artística, se establece un espacio para el encuentro, la formación y la visibilidad de proyectos comunitarios en el país.

El acompañamiento de alianzas nacionales e internacionales permite que la labor de gestores y comunidades siga transformando el panorama cultural, generando una ciudadanía cultural más activa y diversa.

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