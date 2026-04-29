A 21 años sin Mariana Levy, ‘El Pirru’ revela nuevos detalles del incidente que le costó la vida: “Nos van a matar”

Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005. Tenía 39 años

A 21 años de la muerte de Mariana Levy, el caso que marcó a la farándula mexicana vuelve a estar en el centro de atención tras las declaraciones recientes de José María “El Pirru” Fernández, su esposo y testigo presencial del asalto en el que la actriz perdió la vida.

Las nuevas palabras del arquitecto han reactivado la conversación sobre lo ocurrido aquel 29 de abril de 2005 y ponen sobre la mesa detalles inéditos del trágico episodio.

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Los últimos datos ofrecidos por “El Pirru” señalan que la actriz de ‘La Pícara Soñadora’ falleció tras sufrir un infarto fulminante provocado por el terror al vivir un asalto en la Ciudad de México. En sus declaraciones, el viudo recalca que nunca hubo disparos ni forcejeo, desmintiendo versiones que durante años circularon en medios de espectáculos.

Fernández destaca que fue el miedo, y no la violencia física, lo que cobró la vida de su esposa.

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La figura de Mariana Levy sigue presente en la memoria pública. Actriz de amplia trayectoria y madre de tres hijos, María López -hija de una relación anterior con el actor Ariel López Padilla, Paula Fernández y José Emilio Fernández, falleció mientras se dirigía en automóvil junto a José María “El Pirru” Fernández, su hija María y varias amigas de la entonces niña con destino a un parque de diversiones.

Su muerte, cuando tenía 39 años, conmocionó a toda la industria. Desde entonces, han circulado diversas versiones y rumores sobre las circunstancias del hecho.

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Las declaraciones recientes de 'El Pirru' Fernández descartan disparos y forcejeo en el asalto que provocó el infarto de la actriz Mariana Levy (Foto: Captura de pantalla YouTube@Imagen Entretenimiento)

El testimonio de ‘El Pirru’ sobre la muerte de Mariana Levy

De acuerdo con su relato a la periodista Matilde Obregón, “El Pirru” narra que el suceso ocurrió mientras la familia esperaba en el tráfico. Un hombre armado se acercó al vehículo, provocando alarma entre los ocupantes. El esposo relata: “Yo iba manejando y Mariana estaba muy nerviosa”. Ambos intentaron quitarse los relojes discretamente por miedo a que el asaltante se fijara en las niñas.

“Se acercó un tipo con una pistola y nos empezamos a quitar los relojes con la mayor discreción por las niñas... Ella era una mujer sanísima, incluso muy vital, siempre estaba haciendo cosas”, relató.

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Según la versión del arquitecto, el asaltante rondó la camioneta y nunca quedó claro qué quería lograr, aunque quedó la impresión de que buscaba infundir miedo. La tensión se elevó cuando Mariana Levy decidió salir de la camioneta para buscar ayuda en una clínica pediátrica cercana.

Mariana Levy, reconocida actriz y madre de tres hijos, perdió la vida a los 39 años tras sufrir un infarto originado por el terror durante un intento de asalto (Foto: Archivo)

Logró llamar a la Policía y regresó con su familia; fue entonces cuando una de las niñas gritó: “Nos van a matar”. La histeria colectiva creció y la actriz comenzó a presentar severos problemas para respirar.

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“El tipo vino de frente, ya con la intención de que algo nos iba a hacer. Mariana empezó a respirar muy fuerte. Alguna de las niñas gritó ‘nos van a matar’. La histeria colectiva en la camioneta era espeluznante y creo que eso desató que ella ya no pudiera contener el sentimiento de responsabilidad”.

En ese momento, Fernández sacó a Mariana de la camioneta y la colocó en el piso, esperando atención médica. Menciona que la actriz ya estaba en condiciones críticas cuando solicitó ayuda nuevamente en la clínica.

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Los médicos informaron minutos después el fallecimiento de la actriz. El diagnóstico coincidió en ambas fuentes: fue un infarto fulminante al miocardio debido al impacto emocional del asalto.

“Fue el día más triste de mi vida, fue una catástrofe, se me cayó el mundo, se me cayó absolutamente todo”, expuso “El Pirru” con la voz quebrada.

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Los hijos de Mariana Levy y su esposo han enfrentado el duelo y la exposición pública durante más de dos décadas, aprendiendo a reconstruir su vida familiar (Instagram/@emiliolevy)

El impacto de la muerte de Mariana Levy en su familia

Durante estos 21 años, tanto “El Pirru” como los hijos de Mariana Levy han afrontado un proceso complejo de duelo y recomposición familiar.

Los hijos crecieron bajo el peso de la mirada pública y las constantes preguntas sobre la vida privada familiar. Los familiares han aprendido a sobrellevar la ausencia de Mariana Levy, manteniéndose unidos y recordándola de manera constante.

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En los planes que Mariana Levy y “El Pirru” tenían estaba mudarse a Buenos Aires, Argentina, en busca de tranquilidad. El arquitecto recuerda que la permanencia en la Ciudad de México fue una decisión temporal motivada por los compromisos laborales de la actriz en ese tiempo.

Antes del asalto, Mariana Levy y José María Fernández planeaban mudarse a Buenos Aires, pero su permanencia en México se debió a compromisos laborales (Foto: Captura de pantalla YouTube@Imagen Entretenimiento)

“Ya no regresamos a Cuernavaca. Hice un viaje a Buenos Aires, Argentina, me ofrecieron unos terrenos en un emprendimiento nuevo (...) y dije ‘va, los voy a comprar’...Como seis meses antes que Mariana falleciera, ya habíamos tomado la decisión de irnos a vivir a Buenos Aires”, recordó.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia reconoce que la huella de aquel día permanece viva, pero que poco a poco han encontrado formas de reconstruir su vida y continuar adelante honrando el recuerdo de la actriz.