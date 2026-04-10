México

Secretaría de Cultura apoya la preservación y reconocimiento de lenguas indígenas con libros infantiles

Los títulos en español son “El león y el tlacuache” y “Cómo es feliz un gato, en San Mateo del Mar”

Guardar
Logotipo de INALI, un grupo de personas con libros infantiles, y la portada del libro '¿Cómo es feliz un gato?' con la ilustración de un gato azul
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Cultura promueven la preservación de lenguas indígenas con la distribución de libros infantiles como 'El León y el Tlacuache'.

La entrega de obras literarias escritas en Ombeayiüts y Chatino se convierte en una acción central para la preservación y fortalecimiento de las lenguas indígenas en Oaxaca, al buscar que niñas y niños hagan suyo el idioma en su vida cotidiana y el aprendizaje escolar.

Así, la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), reunió a autoridades y comunidades en San Mateo del Mar y Santa Cruz Zenzontepec para presentar estos materiales, con la meta de que vuelvan a los pueblos que les dan origen y consoliden el derecho de los pueblos originarios a sostener su identidad lingüística.

La biblioteca pública municipal de Santa Cruz Zenzontepec recibió la obra monolingüe en chatino Ji’i kuichi’o ni’lyáa ‘El león y el tlacuache’, de Tranquilino Cavero Ramírez y Esteban Ruiz Hernández, que se suma a los esfuerzos de revitalización realizados durante más de una década, respaldados por el INALI.

El libro, producto de talleres entre 2015 y 2018, busca ser un material atractivo y funcional para que la niñez y la comunidad sigan aprendiendo en su idioma original.

Nicandro González Peña, titular de la Unidad de Desarrollo Lingüístico Comunitario del Instituto, sostuvo que “esta obra es el resultado de más de 10 años de trabajo” y destacó la importancia de que los portadores del Tsá’ Jnyá (chatino de Zenzontepec) fueran los protagonistas de este proceso editorial.

En la explanada municipal de San Mateo del Mar, las autoridades realizaron la entrega comunitaria de la obra bilingüe Ngineay apak omeaats nej nop miüs, Tikambaja? ¿Cómo es feliz un gato, en San Mateo del Mar?, realizada en Ombeayiüts y español por Hugo Alberto Hidalgo Buenavista y los ilustradores Aldo Hinojosa y María Fernanda Ramírez Acevedo.

Hidalgo Buenavista explicó que su libro pretende “promover la sensibilización lingüística y el uso del alfabeto práctico de la lengua Ombeayiüts”, la misma que se mantiene viva entre los habitantes de este pueblo del litoral oaxaqueño. El ilustrador Aldo Hinojosa comentó que el proceso fue complejo, por tratarse la ilustración de un lenguaje distinto, pero que el resultado es una invitación a conocer la cultura Ombeayiüts.

Grupo de adultos y niños sonrientes sosteniendo certificados en un evento al aire libre; detrás, un gran cartel con el logo de Cultura e INALI y un dibujo de un gato azul
Secretaría de Cultura y el INALI reafirmaron su compromiso con la diversidad lingüística y los derechos culturales de los pueblos indígenas de México

Libros en lenguas originarias transforman la vida escolar y familiar

La presentación de ambas obras reafirma un principio fundamental: los materiales en lenguas indígenas deben volver a las comunidades que les dan origen, para ser leídos en voz alta, compartidos en familia y amigos, además de utilizados en las escuelas y apropiados por la población infantil como parte de su vida cotidiana.

Cada página de los libros representa una oportunidad para que las lenguas indígenas sobrevivan y se repliquen entre las nuevas generaciones: “Cuando la población infantil aprende, juega y sueña en su lengua, la lengua florece”, expresó la encargada de Despacho de la Dirección General del INALI, Alma Rosa Espíndola Galicia.

Fomentar la diversidad lingüística de México desde las infancias

La agenda del INALI apunta al reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística de México. En ese sentido, los libros entregados se piensan como herramientas concretas para que las niñas y los niños usen las lenguas indígenas tanto en la vida doméstica como en la escuela.

Tranquilino Cavero Ramírez, profesor y coautor de la obra en Tsá’ Jnyá, subrayó que su libro permitirá que la niñez aprenda y conserve la lengua chatina de Zenzontepec. La publicación de Ji’i kuichi’o ni’lyáa se suma a los materiales derivados del proyecto Gramáticas Pedagógicas de lenguas Otomangues, iniciado hace más de diez años.

Temas Relacionados

culturaINALIlenguas indígenasliteraturaOaxacamexico-noticias

Más Noticias

Esta es la amenaza de boicot al Mundial en México por parte de transportistas y campesinos

Ante la falta de diálogo con Segob, los bloqueos en Sinaloa continuarán

Esta es la amenaza de boicot al Mundial en México por parte de transportistas y campesinos

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Fitch Ratings ratifica calificación de México en “BBB-” y da a conocer factores para mejorarla

La calificadora dio a conocer que su decisión se encuentra sustentada en un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas sólidas y una economía diversificada

Fitch Ratings ratifica calificación de México en “BBB-” y da a conocer factores para mejorarla

Chivas perdería a tres jugadores clave para el duelo frente a Tigres

El equipo dirigido por Gabriel Milito no contaría con referentes del equipo en su visita a Monterrey

Chivas perdería a tres jugadores clave para el duelo frente a Tigres

Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: se restablece la circulación sobre Sur 122 a partir de Av. Observatorio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vías de comunicación del país

Bloqueo de carreteras hoy 10 de abril EN VIVO: se restablece la circulación sobre Sur 122 a partir de Av. Observatorio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército incauta 69 explosivos caseros en Sinaloa: criminales planeaban lanzarlos desde drones

Ejército incauta 69 explosivos caseros en Sinaloa: criminales planeaban lanzarlos desde drones

Detienen en México a Yoexy Vila, cubano buscado en EEUU por narcotráfico

Revocan liberación de los 11 policías municipales ligados al CJNG en Michoacán: esto resolvió el Poder Judicial

Mineros de Camino Rojo denuncian amenazas del crimen organizado: acusan omisión de autoridades

Golpe al CJNG: “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declararía culpable en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Diego Boneta confirma su separación de Renata Notni y revela las razones de su ruptura tras cinco años juntos

Diego Boneta confirma su separación de Renata Notni y revela las razones de su ruptura tras cinco años juntos

Emiliano Aguilar asegura que las decisiones de su papá ocasionaron un distanciamiento, pero no descarta una reconciliación

Un Tal Fredo anuncia su retiro de redes temporalmente tras su boda en Cuatro Ciénegas

‘Malcolm el de en medio’ regresó: estas son las reacciones y los memes de los mexicanos

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 10 de abril

DEPORTES

Chivas perdería a tres jugadores clave para el duelo frente a Tigres

Chivas perdería a tres jugadores clave para el duelo frente a Tigres

Más obstáculos para Santi Giménez: Lewandowski habría alzado la mano para llegar al Milan

Gilberto Mora podría volver a las canchas hoy en el Xolos contra Juárez

Trofeo de la Copa del Mundo llegará a 34 comunidades de Canadá este verano: esta es la ruta

Así llega Japón al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Monterrey