Del balón al espectáculo, el Estadio 3 de Marzo iniciará nueva era como Coliseo GNP Seguros

El histórico Estadio 3 de Marzo está por cerrar un ciclo y abrir otro completamente distinto: a partir de agosto, se convertirá en el Coliseo GNP Seguros, un recinto reinventado para espectáculos y conciertos de primer nivel.
Tras 55 años de historia deportiva y noches memorables con los Tecos de la UAG y partidos mundialistas, el inmueble dará el salto definitivo hacia el entretenimiento en vivo, apostando por tecnología, inclusión y una experiencia de usuario inédita en el occidente del país.
PUBLICIDAD
La transformación es impulsada por una alianza entre OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara. El objetivo es claro: posicionar a Guadalajara como una capital de espectáculos capaz de competir con Monterrey y la CDMX, ofreciendo instalaciones y servicios a la altura de los grandes foros internacionales.
Entre goles y reflectores: el nuevo rumbo del Estadio
El Coliseo GNP Seguros promete conservar la memoria del futbol universitario, pero redefiniendo su misión para el futuro:
PUBLICIDAD
- Más de medio siglo de historia, con episodios mundialistas y conciertos de talla internacional.
- El nuevo recinto conservará elementos emblemáticos, pero recibirá una actualización integral para ser polivalente.
- Espacios preparados para adaptarse a partidos, conciertos y grandes producciones.
De esta manera, la transición anticipa conservar el legado deportivo, pero colocando al recinto en el mapa de grandes eventos.
Motor económico y referente cultural para Guadalajara
El Coliseo GNP Seguros se presenta con el objetivo de convertirse en un motor económico y parte de la competencia nacional por los mejores espectáculos.
PUBLICIDAD
- Inversión significativa y tecnología de punta: pantalla LED envolvente, nueva cubierta y fachada contemporánea.
- Generación de empleos directos e indirectos en turismo, transporte, hospedaje y servicios.
- El estreno del recinto sería con artistas como Alejandro Sanz, Yuridia, Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó, marcando la nueva etapa del recinto.
La apuesta es convertir al Coliseo en referencia obligada para giras internacionales y espectáculos de gran formato, consolidando a Guadalajara en el circuito global.
Innovación, comodidad y tecnología al servicio del público
El rediseño del coloso tapatío priorizará la experiencia del usuario en cada detalle.
PUBLICIDAD
- Capacidad de hasta 30 mil personas, con gradas numeradas y nuevas zonas premium como la Grada Diamante.
- Lobby “Plaza Viva” con food park, áreas de marcas, beer garden y zonas de convivencia para que la experiencia comience antes del show.
- Accesos inteligentes, estacionamientos reorganizados y rutas accesibles para personas con movilidad reducida.
El objetivo es que cada asistente disfrute mucho antes y después de cada evento, con servicios distribuidos para comodidad total.
Así, con esta serie de cambios, se espera que el antiguo Estadio 3 de Marzo deje de ser sólo un templo del futbol para transformarse en el corazón del espectáculo y la cultura en Jalisco.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD