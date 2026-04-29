México

Del balón al espectáculo, el Estadio 3 de Marzo iniciará nueva era como Coliseo GNP Seguros

El emblemático recinto universitario de Guadalajara conservará la memoria del futbol universitario, pero dará paso a conciertos y grandes producciones

Guardar
La histórica casa de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara se convertirá en el Coliseo GNP Seguros, apostando por tecnología de punta y una experiencia única para más de 30 mil asistentes. (X/ @coliseognp)
La histórica casa de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara se convertirá en el Coliseo GNP Seguros, apostando por tecnología de punta y una experiencia única para más de 30 mil asistentes. (X/ @coliseognp)

El histórico Estadio 3 de Marzo está por cerrar un ciclo y abrir otro completamente distinto: a partir de agosto, se convertirá en el Coliseo GNP Seguros, un recinto reinventado para espectáculos y conciertos de primer nivel.

Tras 55 años de historia deportiva y noches memorables con los Tecos de la UAG y partidos mundialistas, el inmueble dará el salto definitivo hacia el entretenimiento en vivo, apostando por tecnología, inclusión y una experiencia de usuario inédita en el occidente del país.

PUBLICIDAD

3 de marzo
El recinto abandona su uso deportivo exclusivo tras 55 años y apuesta por tecnología, inclusión y una experiencia de usuario única. (Crédito: Universidad Autónoma de Guadalajara)

La transformación es impulsada por una alianza entre OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara. El objetivo es claro: posicionar a Guadalajara como una capital de espectáculos capaz de competir con Monterrey y la CDMX, ofreciendo instalaciones y servicios a la altura de los grandes foros internacionales.

Entre goles y reflectores: el nuevo rumbo del Estadio

El Coliseo GNP Seguros promete conservar la memoria del futbol universitario, pero redefiniendo su misión para el futuro:

PUBLICIDAD

  • Más de medio siglo de historia, con episodios mundialistas y conciertos de talla internacional.
  • El nuevo recinto conservará elementos emblemáticos, pero recibirá una actualización integral para ser polivalente.
  • Espacios preparados para adaptarse a partidos, conciertos y grandes producciones.
3 de marzo
El Estadio recibió diversos compromisos deportivos al ser casa de los extintos Tecos de la UAG. (Crédito: Cuartoscuro)

De esta manera, la transición anticipa conservar el legado deportivo, pero colocando al recinto en el mapa de grandes eventos.

Motor económico y referente cultural para Guadalajara

El Coliseo GNP Seguros se presenta con el objetivo de convertirse en un motor económico y parte de la competencia nacional por los mejores espectáculos.

  • Inversión significativa y tecnología de punta: pantalla LED envolvente, nueva cubierta y fachada contemporánea.
  • Generación de empleos directos e indirectos en turismo, transporte, hospedaje y servicios.
  • El estreno del recinto sería con artistas como Alejandro Sanz, Yuridia, Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó, marcando la nueva etapa del recinto.
Los Auténticos Decadentes Luna Park
Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris se perfilan para inaugurar el renovado recinto, al haber anunciado gira colaborativa en las fechas cercanas. (Foto: @agustindusserre)

La apuesta es convertir al Coliseo en referencia obligada para giras internacionales y espectáculos de gran formato, consolidando a Guadalajara en el circuito global.

Innovación, comodidad y tecnología al servicio del público

El rediseño del coloso tapatío priorizará la experiencia del usuario en cada detalle.

  • Capacidad de hasta 30 mil personas, con gradas numeradas y nuevas zonas premium como la Grada Diamante.
  • Lobby “Plaza Viva” con food park, áreas de marcas, beer garden y zonas de convivencia para que la experiencia comience antes del show.
  • Accesos inteligentes, estacionamientos reorganizados y rutas accesibles para personas con movilidad reducida.
Feid conciertos México
El rediseño integral permite la adaptación del estadio para partidos, conciertos y grandes producciones, consolidándolo como un foro polivalente. (Ticketmaster)

El objetivo es que cada asistente disfrute mucho antes y después de cada evento, con servicios distribuidos para comodidad total.

Así, con esta serie de cambios, se espera que el antiguo Estadio 3 de Marzo deje de ser sólo un templo del futbol para transformarse en el corazón del espectáculo y la cultura en Jalisco.

Temas Relacionados

Estadio 3 de MarzoEstadio GNP SegurosTecosmexico-entretenimientomexico-notcias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Los felinos derrotaron al líder de la MLS y llegarán con mayor comodidad a la vuelta en el Volcán Universitario

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Con 37 años de diferencia en edad, Juan Osorio y Eva Daniela desatan sospechas de embarazo con importante anuncio

El productor de telenovelas de Televisa comparte en entrevista que él y su esposa recibieron una noticia especial hace un mes, lo que ha generado intensas especulaciones sobre la llegada de su primer hijo

Con 37 años de diferencia en edad, Juan Osorio y Eva Daniela desatan sospechas de embarazo con importante anuncio

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: manifestantes cierran el paso frente a alcaldía Iztacalco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 28 de abril: manifestantes cierran el paso frente a alcaldía Iztacalco

Estas son las obras en CDMX que terminarán en mayo rumbo al Mundial 2026, según Clara Brugada

La apuesta por infraestructura renovada permitirá mayor seguridad, conectividad y ambiente para quienes vivan o visiten la capital para la Copa Mundial

Estas son las obras en CDMX que terminarán en mayo rumbo al Mundial 2026, según Clara Brugada

Así se verá el show de Karol G desde cada sección del Estadio GNP Seguros: ventajas y desventajas de todas las zonas

La colombiana vuelve a la Ciudad de México y a otros puntos del país

Así se verá el show de Karol G desde cada sección del Estadio GNP Seguros: ventajas y desventajas de todas las zonas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

“El Viceroy” continúa negociando acuerdo de culpabilidad en EEUU, le dan fecha para nueva audiencia

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

ENTRETENIMIENTO

Así se verá el show de Karol G desde cada sección del Estadio GNP Seguros: ventajas y desventajas de todas las zonas

Así se verá el show de Karol G desde cada sección del Estadio GNP Seguros: ventajas y desventajas de todas las zonas

A 21 años sin Mariana Levy, ‘El Pirru’ revela nuevos detalles del incidente que le costó la vida: “Nos van a matar”

Karol G en CDMX: hasta 35 mil pesos, esto cuestan los boletos y paquetes para ver a ‘La Bichota’ en su ‘TropiTour’

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Mujer se viraliza por imprimir el mapa de Metro CDMX en una libreta

DEPORTES

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Tigres vence 1-0 a Nashville y da un paso firme rumbo a la final de la Concachampions

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol