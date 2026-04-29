Del balón al espectáculo, el Estadio 3 de Marzo iniciará nueva era como Coliseo GNP Seguros

La histórica casa de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara se convertirá en el Coliseo GNP Seguros, apostando por tecnología de punta y una experiencia única para más de 30 mil asistentes. (X/ @coliseognp)

El histórico Estadio 3 de Marzo está por cerrar un ciclo y abrir otro completamente distinto: a partir de agosto, se convertirá en el Coliseo GNP Seguros, un recinto reinventado para espectáculos y conciertos de primer nivel.

Tras 55 años de historia deportiva y noches memorables con los Tecos de la UAG y partidos mundialistas, el inmueble dará el salto definitivo hacia el entretenimiento en vivo, apostando por tecnología, inclusión y una experiencia de usuario inédita en el occidente del país.

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El recinto abandona su uso deportivo exclusivo tras 55 años y apuesta por tecnología, inclusión y una experiencia de usuario única. (Crédito: Universidad Autónoma de Guadalajara)

La transformación es impulsada por una alianza entre OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara. El objetivo es claro: posicionar a Guadalajara como una capital de espectáculos capaz de competir con Monterrey y la CDMX, ofreciendo instalaciones y servicios a la altura de los grandes foros internacionales.

Entre goles y reflectores: el nuevo rumbo del Estadio

El Coliseo GNP Seguros promete conservar la memoria del futbol universitario, pero redefiniendo su misión para el futuro:

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Más de medio siglo de historia , con episodios mundialistas y conciertos de talla internacional.

El nuevo recinto conservará elementos emblemáticos, pero recibirá una actualización integral para ser polivalente.

Espacios preparados para adaptarse a partidos, conciertos y grandes producciones.

El Estadio recibió diversos compromisos deportivos al ser casa de los extintos Tecos de la UAG. (Crédito: Cuartoscuro)

De esta manera, la transición anticipa conservar el legado deportivo, pero colocando al recinto en el mapa de grandes eventos.

Motor económico y referente cultural para Guadalajara

El Coliseo GNP Seguros se presenta con el objetivo de convertirse en un motor económico y parte de la competencia nacional por los mejores espectáculos.

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Inversión significativa y tecnología de punta: pantalla LED envolvente, nueva cubierta y fachada contemporánea.

Generación de empleos directos e indirectos en turismo, transporte, hospedaje y servicios.

El estreno del recinto sería con artistas como Alejandro Sanz, Yuridia, Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó, marcando la nueva etapa del recinto.

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris se perfilan para inaugurar el renovado recinto, al haber anunciado gira colaborativa en las fechas cercanas. (Foto: @agustindusserre)

La apuesta es convertir al Coliseo en referencia obligada para giras internacionales y espectáculos de gran formato, consolidando a Guadalajara en el circuito global.

Innovación, comodidad y tecnología al servicio del público

El rediseño del coloso tapatío priorizará la experiencia del usuario en cada detalle.

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Capacidad de hasta 30 mil personas , con gradas numeradas y nuevas zonas premium como la Grada Diamante .

Lobby “Plaza Viva” con food park , áreas de marcas, beer garden y zonas de convivencia para que la experiencia comience antes del show.

Accesos inteligentes, estacionamientos reorganizados y rutas accesibles para personas con movilidad reducida.

El rediseño integral permite la adaptación del estadio para partidos, conciertos y grandes producciones, consolidándolo como un foro polivalente. (Ticketmaster)

El objetivo es que cada asistente disfrute mucho antes y después de cada evento, con servicios distribuidos para comodidad total.

Así, con esta serie de cambios, se espera que el antiguo Estadio 3 de Marzo deje de ser sólo un templo del futbol para transformarse en el corazón del espectáculo y la cultura en Jalisco.

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