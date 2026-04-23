Secretaría de Cultura firma un convenio con la UACM: ¿De qué trata y qué van a reforzar?

La Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) firmaron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de fortalecer la formación académica, cultural y profesional mediante el desarrollo de proyectos conjuntos.
Este acuerdo busca sumar capacidades institucionales para diseñar e implementar iniciativas que impacten directamente en la educación y el sector cultural del país.
El convenio fue signado por Lucina Jiménez López, titular de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, y Juan Carlos Aguilar, rector de la UACM, quienes coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre instituciones públicas para consolidar una cultura con enfoque social y de derechos.
¿De qué trata el convenio entre Cultura y la UACM?
El acuerdo establece las bases para impulsar proyectos académicos, culturales y de formación continua, así como fortalecer la profesionalización en el ámbito artístico y cultural. Entre las acciones contempladas se encuentran:
- Desarrollo de diplomados, talleres y programas educativos
- Impulso a investigaciones en cultura y gestión del patrimonio
- Creación de proyectos comunitarios
- Generación de espacios de diálogo y vinculación académica
De acuerdo con Lucina Jiménez López, esta alianza responde a un mandato institucional y también a una convicción: construir redes de colaboración con universidades públicas que ya cuentan con experiencia en la formación de profesionales capaces de incidir en sus comunidades.
¿Qué van a reforzar con esta alianza?
Uno de los principales ejes del convenio es reforzar la profesionalización del sector cultural, así como la certificación de saberes y competencias. El rector Juan Carlos Aguilar subrayó que este acuerdo abre nuevas oportunidades para consolidar un trabajo conjunto enfocado en la transformación social a través de la cultura y la educación.
Además, el convenio busca posicionar a la cultura como un eje central del desarrollo, dejando de lado su visión como elemento complementario. Esto permitirá establecer puentes entre la academia y la práctica cultural en distintos territorios.
Participantes en la firma del convenio
Durante la firma también estuvieron presentes, por parte de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, Nancy Pérez García, Misael Ortega Cruz y Lluvia Sepúlveda. En representación de la UACM participaron Ernesto Hijosa Hernández, María Elizabeth Álvarez y Jorge Luis Rubio.
Con este convenio, la Secretaría de Cultura y la UACM consolidan una alianza estratégica que busca fortalecer la educación cultural en México, promover el acceso al conocimiento y contribuir a la construcción de una sociedad más crítica, justa y participativa.