México

Secretaría de Cultura firma un convenio con la UACM: ¿De qué trata y qué van a reforzar?

El convenio permite impulsar acciones completas, diplomados, talleres, investigaciones, proyectos comunitarios y espacios de diálogo

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El acuerdo lo signaron, por parte de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, su titular, Lucina Jiménez López, y por la UACM, el rector Juan Carlos Aguilar. Foto: Secretaría de Cultura
El acuerdo lo signaron, por parte de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, su titular, Lucina Jiménez López, y por la UACM, el rector Juan Carlos Aguilar. Foto: Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) firmaron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de fortalecer la formación académica, cultural y profesional mediante el desarrollo de proyectos conjuntos.

Este acuerdo busca sumar capacidades institucionales para diseñar e implementar iniciativas que impacten directamente en la educación y el sector cultural del país.

El convenio fue signado por Lucina Jiménez López, titular de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, y Juan Carlos Aguilar, rector de la UACM, quienes coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre instituciones públicas para consolidar una cultura con enfoque social y de derechos.

¿De qué trata el convenio entre Cultura y la UACM?

El acuerdo establece las bases para impulsar proyectos académicos, culturales y de formación continua, así como fortalecer la profesionalización en el ámbito artístico y cultural. Entre las acciones contempladas se encuentran:

  • Desarrollo de diplomados, talleres y programas educativos
  • Impulso a investigaciones en cultura y gestión del patrimonio
  • Creación de proyectos comunitarios
  • Generación de espacios de diálogo y vinculación académica
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De acuerdo con Lucina Jiménez López, esta alianza responde a un mandato institucional y también a una convicción: construir redes de colaboración con universidades públicas que ya cuentan con experiencia en la formación de profesionales capaces de incidir en sus comunidades.

¿Qué van a reforzar con esta alianza?

Uno de los principales ejes del convenio es reforzar la profesionalización del sector cultural, así como la certificación de saberes y competencias. El rector Juan Carlos Aguilar subrayó que este acuerdo abre nuevas oportunidades para consolidar un trabajo conjunto enfocado en la transformación social a través de la cultura y la educación.

Además, el convenio busca posicionar a la cultura como un eje central del desarrollo, dejando de lado su visión como elemento complementario. Esto permitirá establecer puentes entre la academia y la práctica cultural en distintos territorios.

Especial
La UACM hará sorteo para los estudiantes que deseen estudiar una de las 19 carreras que tiene disponible.

Participantes en la firma del convenio

Durante la firma también estuvieron presentes, por parte de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, Nancy Pérez García, Misael Ortega Cruz y Lluvia Sepúlveda. En representación de la UACM participaron Ernesto Hijosa Hernández, María Elizabeth Álvarez y Jorge Luis Rubio.

Con este convenio, la Secretaría de Cultura y la UACM consolidan una alianza estratégica que busca fortalecer la educación cultural en México, promover el acceso al conocimiento y contribuir a la construcción de una sociedad más crítica, justa y participativa.

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