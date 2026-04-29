México

Así se verá el show de Karol G desde cada sección del Estadio GNP Seguros: ventajas y desventajas de todas las zonas

La colombiana vuelve a la Ciudad de México y a otros puntos del país

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Se conoció el que sería el escenario que usaría Karol G en su gira y sus fanáticos notaron que en Coachella dio varias pistas de lo que presentará - crédito @karolg / Instagram - Ticketmaster - captura de pantalla Coachella / YouTube
Se conoció el que sería el escenario que usaría Karol G en su gira y sus fanáticos notaron que en Coachella dio varias pistas de lo que presentará - crédito @karolg / Instagram - Ticketmaster - captura de pantalla Coachella / YouTube

El concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros el viernes 13 de noviembre de 2026 forma parte de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour. El recinto, anteriormente conocido como Foro Sol, alberga miles de personas y adapta sus áreas para distintos presupuestos y preferencias.

La distribución de localidades busca cubrir diversas necesidades de los asistentes y garantizar experiencias cómodas y variadas. El regreso de Karol G a la Ciudad de México genera alta expectativa entre sus seguidores, quienes podrán elegir entre múltiples opciones para disfrutar el espectáculo.

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Pros y contras en cada sección para Karol G

La preventa de boletos exclusiva para tarjetahabientes Mastercard comienza el 29 de abril, mientras que la venta general arranca el 30 de abril
La preventa de boletos exclusiva para tarjetahabientes Mastercard comienza el 29 de abril, mientras que la venta general arranca el 30 de abril

De acuerdo con la información oficial, el rango de precios para los boletos del concierto de Karol G en la CDMX es el siguiente, y estas son los pros y contras de cada zona.

Así se distribuyen las ventajas y desventajas en cada sección para el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros:

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Los Pits, con un costo de 12,264 pesos, ofrecen la mejor vista posible frente al escenario. Es la zona con acceso más cercano, pero el precio es el más alto del estadio.

En General A, el boleto cuesta 4,943 pesos y no hay asiento asignado. La vista es muy buena por la proximidad al escenario, aunque el precio es elevado y se requiere llegar temprano para elegir ubicación.

La sección General B tiene un precio de 1,848 pesos. No hay asientos asignados y la vista no es la mejor, pero suele haber buen ambiente por la cercanía con el público general y representa la opción más económica cerca del escenario.

La Zona GNP se ubica en gradas y tiene precios de 4,737 a 7,224 pesos. Ofrece asientos numerados y vista despejada, aunque el costo es elevado y la experiencia es menos cercana al escenario.

En las zonas Verde B (3,331 a 4,700 pesos) y Naranja B (2,703 a 3,450 pesos), los boletos corresponden a gradas con asiento asignado. La distancia es considerable, aunque la vista es despejada y el ambiente más tranquilo.

Las secciones más alejadas, Verde C (2,046 a 2,455 pesos) y Naranja C (1,228 a 1,350 pesos), son las más baratas. La vista es lejana, aunque despejada; son la alternativa para quienes buscan asistir sin pagar precios altos, a cambio de estar lejos del escenario.

El posible setlist de Karol G en México

Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP
Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP

Aún no hay nada oficial, pero por el mapa del evento, lo más posible es que la cantante lleve el mismo espectáculo que presentó en el festival Coachella.

Este es el setlist de Coachella que probablemente se presentará en el Estadio GNP Seguros:

  • LATINA FOREVA
  • Un Gatito Me Llamó
  • OKI DOKI
  • Tá OK (Remix)
  • QLONA con Peso Pluma
  • S91
  • Tropicoqueta
  • Papasito
  • Ese Hombre Es Malo
  • MAMIII con Becky G
  • A Su Boca La Amo (Interlude)
  • GATÚBELA/Rompe
  • EL BARCO
  • Bandida Entrenada
  • OJOS FERRARI
  • J Balvin & Ryan Castro Medley
  • Ivonny Bonita
  • TQG
  • AMARGURA
  • Tusa
  • BICHOTA
  • Mi Tierra
  • Si Antes Te Hubiera Conocido
  • PROVENZA

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