Secretaría de Gobernación convoca mesas de diálogo con familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda

Este 28 de abril de 2026, la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado convocó a familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y personas expertas y académicas a mesas de diálogo, las cuales iniciarán el próximo 7 de mayo.
Mesas de diálogo con Segob
El objetivo, según afirma el documento, es que buscan continuar con el diálogo directo entre autoridades y familias, dando seguimiento a la estrategia nacional de búsqueda e identificación humana.
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A través del correo snbp_cnbp@segob.gob.mx las personas pueden confirmar su participación a partir de este martes y hasta el 4 de mayo, quienes deberán indicar los siguientes datos:
- Nombre completo o nombre del colectivo u organización civil a la que pertenecen
- Entidad federativa
- Datos de contacto
El comunicado confirma que la modalidad de las reuniones será híbrida y participarán los tres ordenes de gobierno, agrega que todas las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en Ciudad de México.
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Colectivos de búsqueda rechazan cifras oficiales
Los colectivos de búsqueda de personas y organizaciones civiles han rechazado las cifras oficiales sobre desaparecidos en México y denuncian falta de participación de las familias en el diagnóstico presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum el pasado 27 de marzo.
En el informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se reconocen más de 133 mil personas desaparecidas, el gobierno sostiene que solo 43 mil 128 casos mantienen estatus vigente, argumentando registros incompletos, personas ya localizadas o con actividad en instituciones públicas.
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Las organizaciones Centro Prodh, Cepad y el colectivo Luz de Esperanza, en Jalisco, calificaron la estrategia gubernamental como una decisión política que invisibiliza a las víctimas y reduce la crisis a una simple gestión administrativa de expedientes ministeriales.
Advirtieron que, en un contexto en el que el 93% de los delitos no se denuncian, condicionar el reconocimiento de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación distorsiona la magnitud real del problema y fomenta omisión, corrupción e ineficiencia en las fiscalías.
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Estas agrupaciones rechazan el intento de reducir la cifra histórica de desaparecidos, que supera los 130 mil casos, resultado de años de búsqueda impulsada por las propias familias. También les preocupa la falta de acciones anunciadas para los más de 46 mil registros clasificados como “datos insuficientes”, lo que deja la responsabilidad de la búsqueda en manos de los familiares.
En su posicionamiento, que firman al menos diez colectivos, cuestionan la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, señalando falta de claridad metodológica.
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Además, rechazaron que el gobierno sostenga que ya no existen desapariciones forzadas y que el fenómeno se limite al crimen organizado, pues esa postura, advierten, elimina la responsabilidad del Estado en un contexto de impunidad que alcanza el 99.9%.
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