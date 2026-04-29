Detienen a tres hombres y una mujer con más de 60 kilos de cocaína en Colima

Las personas capturadas (Gobierno de Colima)

El aseguramiento de más de 60 kilogramos de cocaína en el municipio de Tecomán, Colima, derivó en la detención de tres hombres y una mujer, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades tras un operativo conjunto en la zona limítrofe con Michoacán.

La detención de las cuatro personas fue informada por la Mesa de Coordinación Estatal el 27 de abril. Los agentes de seguridad realizaban labores de inspección y vigilancia en el filtro de seguridad instalado en Boca de Apiza.

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Al sitio llegó un tractocamión, un semirremolque y un vehículo Honda, unidades de fueron revisada con apoyo de un binomio canino, el cual alertó sobre un cargamento de una sustancia con las características de la cocaína.

Paquetes asegurados (Gobierno de Colima)

“Tras detectar la carga con apoyo de un binomio canino y constatar que se trataba de droga con las características de cocaína, las autoridades procedieron al aseguramiento de los vehículos y la detención de las personas”, es parte de lo informado en los canales oficiales.

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Los cuatro individuos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima reiteró que continuará con las actividades de vigilancia en puntos estratégicos de la entidad.

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El operativo que derivó en el arresto de las cuatro personas fue realizada por elementos del Ejército y la Secretaría de Marina (Semar), así como agentes de seguridad estatales. La imágenes compartidas por las autoridades muestran a los detenidos, así como los paquetes y unidades aseguradas.

La unidad particular incautada (Gobierno de Colima)

Incautación de millones de dosis de fentanilo en Colima

Fue en Colima que elementos de seguridad incautaron millones de dosis de fentanilo en marzo pasado. Posterior al aseguramiento, la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno Silva señaló que el opioide no estaba produciendo en el lugar.

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“Salió un comunicado en una primera instancia en la que se hablaba de la posible producción de estas pastillas para consumo de fentanilo. Una vez que se hizo toda la revisión de estos inmuebles que fueron cateados, se determinó que no estaba propiamente ahí generándose la producción de, sino más bien aparentemente era como el empaquetado".

Además, fueron detenidos Carlos Iván “N” y Claudia “N” y Yair “N”, este último señalado como presunto líder de una célula delictiva enfocada en la distribución y venta de fentanilo. Dichas personas ya fueron procesadas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de fentanilo.

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