Tras golpes al CJNG, Pablo Lemus asegura que Jalisco siempre será un aliado para combatir al crimen organizado

Gobernador de Jalisco destaca coordinación interinstitucional y unidad ciudadana en jornada crítica.

Tras los operativos del 27 de abril en Zapopan y Nayarit, donde detuvieron a “El Güero Conta” y “El Jardinero”, el gobernador Pablo Lemus afirmó que Jalisco sigue siendo aliado en el combate al crimen organizado.

Desde una publicación en X, Lemus subrayó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reconoció el trabajo de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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Ambos sujetos, arrestados con horas de diferencia, son señalados como operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, “El Jardinero” sería un criminal con más poder y por ende más peligroso.

Asimismo, el mandatario compartió un clip de la conferencia encabezada por Harfuch, donde confirmó el reforzamiento de elementos de los tres ordenes de gobierno para garantizar el bienestar de la población de ambos estados.

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Estas acciones estarían orientadas a mantener la paz y que no se repitan atentados como los del pasado 22 de febrero cuando fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”,

Cabe señalar Jalisco y Nayarit comparten una extensa frontera en la región occidente del país. Esta colindancia ha llevado a que ambos estados mantengan una coordinación constante en materia de seguridad, especialmente en zonas limítrofes donde suelen operar grupos delictivos.

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Despliegue coordinado en zonas estratégicas de Jalisco

El video compartido por el gobernador Pablo Lemus muestra a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detallando que cerca de cuatro mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales participaron en el despliegue de seguridad en puntos considerados zonas de riesgo.

En el material, Harfuch explicó que la operación preventiva tuvo como objetivo contener cualquier posible reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la detención de los dos líderes identificados como “El Jardinero” y “El Güero Conta”.

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El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Jalisco y de Nayarit, así como policías municipales. Se reforzaron puntos estratégicos como Puerto Vallarta, el corredor limítrofe con Nayarit, además de las regiones de Magdalena y San Marcos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla durante una rueda de prensa este martes, en la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

El discurso de Harfuch corresponde a la conferencia de prensa realizada a las 11 de la mañana de este 28 de abril en la sede de la SSPC. En el mensaje, también reconoció la colaboración del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

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Por su parte, Pablo Lemus subrayó que Jalisco seguirá trabajando junto con autoridades locales y federales para priorizar la protección ciudadana.

En su mensaje publicado en X, Lemus reiteró: “Jalisco siempre será un aliado de México para combatir al crimen organizado”.

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Quién fue detenido en Jalisco, ligado al CJNG

Las autoridades detuvieron en Zapopan a César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”, identificado como el principal operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación capturado unas horas antes en Nayarit.

De acuerdo con la información oficial, “El Güero Conta” administraba los recursos económicos del grupo criminal y era responsable de lavar dinero mediante empresas fachada y prestanombres, así como de adquirir aeronaves, embarcaciones, propiedades y de invertir en productoras de tequila.

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César Alejandro “N”, un sujeto apodado El Güero Conta y quien es identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, este último señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo, realizado por fuerzas federales y estatales, se concretó cuando ubicaron el domicilio de César Alejandro “N” y lo interceptaron al salir de su casa.

Durante su detención, las autoridades aseguraron un arma larga, cartuchos, más de mil dosis de metanfetamina, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo.

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