México

Horario del Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y más para el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo

Revisa con anticipación los canales oficiales para conocer rutas alternativas y recomendaciones especiales en la jornada festiva

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Un autobús rojo articulado del Metrobús, con el logo "SOY ELÉCTRICO", se detiene en la estación Revolución, con edificios y árboles al fondo bajo cielo nublado
Horario del Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y más para el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo (Gobierno CDMX)

El transporte público de la Ciudad de México ajustará sus horarios este viernes 1 de mayo debido a ser una fecha importante por ser la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que los principales sistemas operarán con esquemas especiales a lo largo de la jornada.

Los usuarios deberán de prestar especial atención a los cambios en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y servicios alternativos para planear sus traslados sin contratiempos.

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Este viernes 1 de mayo, el transporte público en la Ciudad de México funcionará con horarios modificados en todos los sistemas principales. El Metro CDMX comenzará a operar a las 07:00 horas, mientras que el Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) iniciarán servicio desde las 05:00 hrs. El Trolebús, Cablebús y Tren Ligero también tendrán ajustes específicos, pensados para la movilidad durante esta fecha festiva.

Horarios del transporte público en la CDMX este 1 de mayo

Autoridades iniciaron la construcción de la Línea 4 del Cablebús CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)
Modifican horario en el Cablebús CDMX(X/ @ClaraBrugadaM)

El Metro de la Ciudad de México, conformado por doce líneas, tendrá un horario especial de 07:00 a 00:00 horas este viernes. Esto representa un retraso de dos horas respecto a los días laborales normales, cuando el servicio comienza a las 05:00 hrs. La administración del Metro recomienda planear traslados con antelación, sobre todo para quienes deban iniciar viajes temprano. No se han anunciado cierres de estaciones ni suspensiones en la red.

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Además, el servicio de apoyo RTP del Tren Ligero funcionará de 07:00 a 23:30 horas y la Línea 2 del Metro brindará servicio de apoyo de 07:00 a 00:00 hrs.

El Metrobús CDMX mantendrá un horario de 05:00 a 00:00 horas en la mayoría de sus líneas. Destaca la extensión de la Línea 7 (Campo Marte – Indios Verdes), que dará servicio hasta las 01:00 hrs. El acceso con bicicletas dependerá del espacio disponible en las unidades.

Metro CDMX Inicio de operaciones estación Tacubaya Linea 9
El Metro de la Ciudad de México, conformado por doce líneas, tendrá un horario especial de 07:00 a 00:00 horas este viernes (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Para quienes planean traslados nocturnos o de madrugada, se recomienda tomar en cuenta estos límites para evitar quedarse sin servicio.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) circulará de 05:00 a 00:00 horas este viernes, siguiendo el esquema de días festivos.

El Trolebús tradicional ofrecerá servicio de 06:00 a 23:30 horas. El Trolebús Elevado operará de 05:00 a 00:00 hrs y el Trolebús Aztecas de 05:30 a 23:30 hrs.

Por su parte, el Tren Ligero funcionará de 07:00 a 23:30 horas, permitiendo el traslado de bicicletas durante ese periodo. El Cablebús tendrá horario especial de 07:00 a 23:00 horas, también habilitando el ingreso con bicicletas.

El sistema Ecobici estará disponible de 05:00 a 00:30 horas, mientras que los biciestacionamientos operarán de 07:00 a 00:00 horas.

Consejos para el uso del transporte público y consultas en tiempo real

Dado este ajuste de horarios, es recomendable consultar las páginas web y redes sociales oficiales de cada organismo de movilidad antes de salir, ya que allí se actualizan en tiempo real los incidentes, avisos de operación o ajustes por mantenimiento y eventos públicos.

Ante cualquier duda o incidente durante los traslados, los canales oficiales de atención de la Secretaría de Movilidad brindan información puntual sobre trayectos, horarios y alternativas, así como orientación inmediata ante eventualidades.

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