México

Amanda Miguel dedica desgarrador mensaje a Diego Verdaguer en el que habría sido su cumpleaños 75: “¿Cómo podré olvidar?"

La cantante argentina nacionalizada mexicana no dejó pasar el aniversario de su esposo para recordarlo a cuatro años de su muerte

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Diego Verdaguer y Amanda Miguel (Foto: Instagram @diegoverdaguer)
La historia de amor entre Diego Verdaguer y Amanda Miguel comenzó en Buenos Aires a principios de los años setenta (Foto: Instagram @diegoverdaguer)

Amanda Miguel dedica un mensaje a Diego Verdaguer este 26 abril de 2026, día en que el cantante habría cumplido 75 años. La artista argentina recordó a su esposo, fallecido hace cuatro años, con una publicación en redes sociales acompañada de una fotografía y la frase: “Lo eres todo para mí, te amo, felicidades, amor”.

Un mensaje en memoria de su gran amor

“¿Cómo podré olvidar todo lo que vivimos juntos y lo felices que fuimos? Compartimos toda nuestra vida y escribimos dejando una huella bien marcada con el gran amor que nos unió en nuestras almas y nuestra música. Lo eres todo para mí, te amo, felicidades, amor”, escribió la cantante de ‘Él Me Mintió’.

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Seguidores de Amanda Miguel y del intérprete argentino respondieron a la publicación con mensajes como “Felicidades al grande de grandes”, “Felicidades hasta el cielo” y “Un abrazo hasta el cielo. ¡Feliz cumpleaños!”. La pareja compartió 46 años de vida hasta la muerte del cantante.

Amanda Miguel rinde homenaje a Diego Verdaguer en el mes en que habría cumplido 75 años con un emotivo mensaje en redes (IG)
Amanda Miguel rinde homenaje a Diego Verdaguer en el mes en que habría cumplido 75 años con un emotivo mensaje en redes (IG)

El vínculo comenzó en Buenos Aires a inicios de los años setenta, cuando Diego Verdaguer invitó a Amanda Miguel a tomar un café tras encontrarse en la calle. Tras varias salidas, formalizaron su relación; se casaron por el civil en diciembre de 1975 y celebraron 40 años de casados con una boda religiosa en 2015.

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Diego Verdaguer falleció el 28 de enero de 2022 a los 70 años por complicaciones de Covid-19. En diciembre de 2021, el cantante comunicó que padecía la enfermedad. Fue hospitalizado en Los Ángeles, California, donde murió por problemas respiratorios. Amanda Miguel confirmó la noticia del fallecimiento.

Una historia de amor entrelazada por la música

Amanda Miguel y Diego Verdaguer se conocen en Buenos Aires en 1975. Ella tiene 18 años y él 23. El primer encuentro ocurre cuando Diego la ve mientras maneja por las calles de la ciudad y decide regresar para invitarla a un café. Poco después formalizan su relación.

Amanda Miguel - Diego Verdaguer
La pareja celebró 46 años de relación, casándose primero por el civil en 1975 y con boda religiosa en 2015 (Foto: Instagram @yoamandamiguel)

Amanda le confiesa su interés por la música, por lo que Diego la integra como corista en su grupo Mediterráneo. Desde entonces, su relación personal y profesional se entrelaza: juntos desarrollan carreras exitosas en la música y comparten escenarios durante décadas.

En 1978 ambos se mudan a México, donde Amanda obtiene la nacionalidad mexicana. Tres años después, en 1983, nace su única hija, Ana Victoria, quien también se dedica a la música y ha trabajado junto a sus padres desde su adolescencia.

La familia se mantiene unida en lo personal y en lo profesional, fundando su propio sello discográfico y produciendo múltiples discos juntos.

La pareja enfrenta obstáculos, como una infidelidad reconocida públicamente por Amanda, quien en 2018 asegura que Diego aprendió la lección y su relación se fortalece tras ese episodio.

Diego Verdaguer falleció el 28 de enero de 2022 en Los Ángeles, California, debido a complicaciones por Covid-19 (Instagram)
Diego Verdaguer falleció el 28 de enero de 2022 en Los Ángeles, California, debido a complicaciones por Covid-19 (Instagram)

También pasan por la pérdida de un hijo hace 20 años, lo que Amanda revela en una entrevista, expresando que ese tema no afectó su deseo de mantener una familia unida. Amanda se retira de los escenarios durante tres años tras el nacimiento de Ana Victoria para dedicarse a su maternidad, pese a estar en la cima de su carrera.

En 2015, después de muchos años de relación y trabajo en conjunto, se casan por la iglesia en la Ciudad de México, en el templo de Santa Teresita del Niño Jesús. En 2021, la familia crece con el nacimiento de su nieto Lucca, hijo de Ana Victoria.

La pandemia de COVID-19 los obliga a separarse un tiempo por restricciones de vuelos, pero mantienen la comunicación y el afecto. El 27 de enero de 2022, Diego Verdaguer fallece en Los Ángeles por complicaciones del COVID-19. Amanda publica un mensaje en redes donde lo llama “el único amor de mi vida” y destaca su rol como esposo, padre y amigo.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel con su hija Ana Victoria
Amanda y Ana Victoria honran la memoria de Diego a través de la mpusica (Foto: EFE)

Actualmente, Amanda y Ana Victoria continúan el legado musical y familiar, realizando giras y tributos en honor a Diego. Ambas señalan que la música y el recuerdo del cantante siguen presentes en su vida diaria y en su trabajo.

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