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¿Tomar café es bueno o malo para el corazón? Nuevos hallazgos revelan la respuesta

Nuevas investigaciones buscan aclarar el vínculo entre el café y la salud del corazón

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Una taza de café humeante en una mesa de madera, conectada por una línea roja a un modelo anatómico de corazón, con un signo de interrogación al final.
¿Tomar café es bueno o malo para el corazón? Nuevos hallazgos revelan la respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el café y su relación con la salud cardíaca han sido motivo de debate constante en la comunidad médica.

Las inquietudes tradicionales se centraron en la posibilidad de que estas sustancias pudieran afectar la función cardíaca, alterando el ritmo, la presión arterial y otros parámetros cardiovasculares.

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Sin embargo, la ciencia ha evolucionado y los métodos de investigación actuales permiten aproximaciones mucho más precisas y abarcativas para abordar estas dudas.

A lo largo de los últimos años, instituciones como Harvard, los National Institutes of Health y entidades especializadas han liderado investigaciones de gran escala para responder a una pregunta fundamental: ¿es el café un aliado o un enemigo silencioso de la salud cardiovascular?

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El análisis de millones de registros poblacionales ha permitido identificar patrones y matices antes invisibles, desde el impacto del momento del día en que se consume hasta la influencia de la preparación elegida.

Café y riesgo cardiovascular: ¿qué dicen los estudios oficiales?

El análisis de grandes cohortes y metaanálisis indica que quienes consumen café con regularidad presentan una probabilidad menor de sufrir eventos cardiovasculares graves.

Según los registros del Framingham Heart Study y estudios validados por el NIH, cada taza adicional de café al día se asocia con una reducción del 5 % al 8 % en el riesgo de insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

A nivel práctico, esto significa que el café, cuando se consume en cantidades moderadas y en adultos sanos, contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas sin incrementar el riesgo de arritmias o hipertensión en la población general.

Las conclusiones de Healthline y la Universidad de Harvard coinciden en que el café filtrado —preparado con filtro de papel— es la opción más segura, ya que elimina compuestos que pueden aumentar el colesterol LDL.

¿El café provoca arritmias o fibrilación auricular?

Uno de los mayores mitos sobre el café es su supuesta relación con las arritmias cardíacas.

Tradicionalmente, a los pacientes con fibrilación auricular se les recomendaba evitar la cafeína. Sin embargo, estudios recientes liderados por Harvard y publicados en Healthline demuestran que el consumo moderado de café no incrementa la incidencia de estas arritmias; de hecho, podría reducir la recurrencia de fibrilación auricular hasta en un 39 % según ensayos clínicos recientes.

Las investigaciones muestran que la cafeína, en dosis habituales, no altera negativamente el ritmo cardíaco en adultos sanos ni en la mayoría de quienes han experimentado fibrilación auricular.

Por eso, la abstinencia total de café solo se recomienda en personas que identifican síntomas claros tras su consumo.

Un joven tomando un café en la mañana (Freepik)
Quienes consumen café con regularidad presentan una probabilidad menor de sufrir eventos cardiovasculares graves. (Freepik)

Momento del consumo y tipo de preparación: factores clave

La hora del día en que se consume café influye en sus beneficios para la salud cardiovascular.

Un estudio reciente, atribuido a la Universidad de Tulane y reseñado por Healthline, revela que quienes beben café solo en la mañana obtienen una reducción del 31 % en el riesgo de mortalidad cardiovascular, ventaja que desaparece si el consumo se extiende durante toda la jornada.

Además, el método de preparación es determinante. El café preparado sin filtrar —como el espresso o el café de prensa francesa— contiene diterpenos (cafestol y kahweol) que pueden elevar el colesterol LDL.

El café filtrado, en cambio, elimina estos compuestos y reduce el riesgo de efectos adversos en el perfil lipídico, como advierte el NIH.

¿Cuánto café es seguro y cuándo se vuelve un riesgo?

La mayoría de las guías oficiales, incluidas las del NIH y la FDA, establecen que hasta 400 mg de cafeína al día —aproximadamente tres a cuatro tazas de café— es seguro para adultos sanos.

Superar esta dosis puede causar insomnio, taquicardia, ansiedad y, en personas con insuficiencia cardíaca previa, aumentar el riesgo de mortalidad.

Para quienes ya padecen insuficiencia cardíaca, el límite se reduce: más de cuatro tazas diarias pueden ser perjudiciales, según estudios recientes. Por ello, la recomendación es no exceder las tres tazas al día en estos casos y optar siempre por café filtrado.

Café negro: beneficios y advertencias sobre los aditivos

El café negro, sin azúcar ni cremas, concentra los beneficios cardioprotectores, gracias a sus antioxidantes y polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina.

Healthline advierte que añadir grandes cantidades de azúcar o cremas saturadas anula estos efectos y puede contribuir al aumento de peso, el deterioro metabólico y la elevación del colesterol.

Por este motivo, los expertos recomiendan limitar los aditivos y preferir el café solo, o en todo caso, con pequeñas cantidades de leche descremada o endulzantes sin calorías.

Primer plano de una taza blanca de café americano humeante sobre una mesa de madera con granos de café y una cuchara, iluminada por una ventana.
El café negro, sin azúcar ni cremas, concentra los beneficios cardioprotectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es el café bueno o malo para el corazón?

La pregunta sobre si el café es bueno o malo para el corazón ahora tiene una respuesta clara, basada en estudios oficiales: el café es beneficioso para la salud cardiovascular si se consume moderadamente, en la mañana, y preferentemente filtrado.

Los riesgos aparecen con el exceso, el uso de métodos no filtrados y la adición de azúcares y grasas.

En conclusión, el consumo responsable de café puede convertirse en un aliado para la prevención de enfermedades cardíacas, siempre siguiendo las recomendaciones de las principales instituciones de salud y evitando los excesos y los aditivos perjudiciales.

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