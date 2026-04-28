México

Registro a las Pensiones Bienestar 2026: a qué personas les toca inscribirse este martes 28 de abril

Los registros se realizan de manera presencial en los módulos del Bienestar

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Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros a las Pensiones del Bienestar continuarán este martes 28 de abril y a continuación te decimos qué personas son las que se podrán inscribir.

El día de ayer las autoridades informaron la apertura de un nuevo periodo de inscripciones para las Pensiones para Personas Adultas y Mujeres Bienestar.

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El objetivo de estas políticas es que cada adulto mayor cuente con un ingreso regular que les ayude a tener una vejez digna y plena.

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¿A qué personas les toca inscribirse a las Pensiones del Bienestar hoy martes 28 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, las personas que se registran este martes 28 de abril a las Pensiones del Bienestar son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras D, E, F, G, H.

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  • Letras A, B, C | lunes 27 de abril
  • Letras D, E, F, G, H | martes 28 de abril
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 29 de abril
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 30 de abril
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 1 de mayo
  • Todas las letras | sábado 2 y domingo 3 de mayo
Al igual que el año pasado, estas iniciativas continuarán ampliando su cobertura y a partir de este lunes 27 de abril se abrirá un nuevo periodo de registros (X@A_MontielR)
Al igual que el año pasado, estas iniciativas continuarán ampliando su cobertura y a partir de este lunes 27 de abril se abrirá un nuevo periodo de registros (X@A_MontielR)

¿Cómo hacer el registro a los programas?

Los documentos requeridos para el trámite son: identificación oficial vigente (como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP de impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) y teléfonos de contacto celular y de casa.

Los interesados deben asistir con la documentación mencionada directamente de forma presencial a los módulos del Bienestar que se implementaron a lo largo de la República Mexicana.

  • Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial
  • Teléfono de contacto celular y de casa
  • Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos

Para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Contexto y detalles de los programas sociales

Más de 13.4 millones de personas actualmente reciben la Pensión de las Personas Adultas Mayores, y se proyecta que en 2026 la cifra supere los 14 millones de beneficiarios. Este apoyo ha contribuido a disminuir desigualdades históricas y a elevar la calidad de vida de quienes han aportado al desarrollo de México.

Por su parte, el crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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