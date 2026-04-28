México

Alicia Villarreal lista para el Auditorio Nacional: sorpresas, recuerdos de preparatoria y Selena Quintanilla

La cantante recordó su trayectoria y cómo seleccionó sus temas

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La cantante seleccionó los temas que el público suele pedir (Mariana L. Martínez/Infobae México)
La cantante seleccionó los temas que el público suele pedir (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Alicia Villareal se presentará en el Auditorio Nacional el 14 de mayo, su gira Bendita Locura abarcará todas sus etapas y está planeada para ser sólo de éxitos, sobre todo aquellos que piden los fans.

Aunque la cantautora ha tenido intención de cantar covers u homenajear a otros artistas del regional mexicano, realmente no ha incorporado otros temas porque su público le solicita sus éxitos.

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La cantante que empezó componiendo para un compañero de preparatoria y terminó llevando la música de Selena Quintanilla a Monterrey tiene algo preparado exclusivamente para la Ciudad de México, según lo que reveló en conferencia de prensa.

La selección del repertorio fue, en sus propias palabras, “casi en otra crisis”.

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Equipos de varias oficinas de producción debatieron durante meses qué canciones incluir, con ensayos que arrancaron desde 2024.

La cantante reconoce que ha tomado momentos sin gira o álbum, pero el público es su salvación (Mariana L. Martínez/Infobae México)

El resultado abarca toda su trayectoria, desde Grupo Límite hasta su etapa como solista y productora.

“A veces quiero meter canciones de otros artistas y me es imposible porque tengo demasiados éxitos que el público quiere escuchar, que son de ellos”, explicó.

La noche también tendrá invitados sorpresa y versiones renovadas de sus clásicos, pensadas para conectar con generaciones más jóvenes sin soltar el hilo del regional mexicano.

Cabe señalar que los invitados aún no han sido confirmados, así que será una sorpresa para los asistentes.

Compositora antes que cantante

Villarreal reveló que su camino empezó al revés: primero escribió, luego cantó.

En los festivales de música de su preparatoria compuso canciones para un compañero que “cantaba lindo” y fue ahí donde descubrió que tenía habilidad literaria musical.

Esa misma convicción la llevó, décadas después, a producir íntegramente su último disco.

El compositor Rubén Fuentes, fallecido en 2022, fue quien la empujó a dar ese paso.

“Me dio a entender que podía producir y podía estar al cien por ciento en mis proyectos sin que nadie decidiera por mí”, recordó.

También compartió la única canción que le vendió a Joan Sebastian: Insensible a ti. “Cuando se la canté, abrió los ojos”, dijo, y contó que el compositor pidió ajustar apenas una línea de la letra antes de grabarla.

La primera en llevar a Selena a Monterrey

Uno de los momentos más vívidos de la conferencia llegó con el recuerdo de Selena Quintanilla.

Villarreal vivía en San Antonio cuando seguía de cerca a las cantantes tejanas de la época, y fue ella quien primero llevó esa música al norte de México.

Retrato de Selena Quintanilla, de medio cuerpo, sonriendo a la cámara, con cabello oscuro largo, top blanco y pendientes grandes. El fondo es oscuro
Selena Quintanilla, la icónica cantante de Tex-Mex, despertó admiración de Alicia Villarreal

“Puse la voz para ese disco y lo cantábamos en la televisión”, contó, en referencia a una grabación para la disquera MSM, antes de que Selena alcanzara su mayor proyección.

Lo que la distinguía del resto, según Villarreal, era imposible de ignorar: “Si ella salía al escenario, te atrapaba”.

La cantante también mencionó el peso que tuvo en su vida la familia Quintanilla, en particular Abraham Quintanilla. “Siempre tuve muy presentes sus palabras; lo he admirado y respetado, le tengo un gran cariño porque fui su fan también”, dijo.

Treinta años y el público como motor

Villarreal cerró la rueda de prensa con una reflexión sobre lo que la mantiene en los escenarios.

Reconoció haberse tomado pausas largas sin disco ni gira, pero señaló que el público siempre la ha esperado.

“Soy de las pocas artistas que puede esperar muchos años sin tener disco y regresar con una gira y tener esa experiencia maravillosa”, dijo.

Y agregó, con la certeza de quien ya lo ha comprobado varias veces: “El público es quien te vuelve a poner, como diciendo: todavía necesitamos más”.

En la misma conferencia mencionó que en ocasiones, los artistas pueden sentir algunos logros como “suficientes”, pero la emoción les regresa cuando se trata de sus admiradores.

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