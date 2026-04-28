Florinda Meza asegura que Chespirito será su único amor y descarta volver a casarse

CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2025.- Florinda Meza, actriz mexicana, durante la presentación del documental "Atrévete a vivir" el cual mostrará una versión personal sobre su trayectoria. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La actriz mexicana Florinda Meza aseguró que no tiene intención de buscar una nueva pareja ni de casarse de nuevo, a más de una década de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Las declaraciones surgieron tras ser abordada por reporteros en su visita a la Ciudad de México, quienes le preguntaron si ha considerado rehacer su vida sentimental.

Meza respondió: “Me encantaría que volviera Roberto y la reharía nuevamente con él”. La actriz enfatizó que el vínculo con el creador de “El Chavo del 8” sigue siendo determinante en su vida personal.

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La intérprete de Doña Florinda negó cualquier intención de formalizar una relación sentimental. Al ser consultada sobre la posibilidad de aceptar una propuesta de matrimonio, fue tajante y cofnesó que ha rechazado la idea de relacionarse con otra persona. Aclaró que pese al tiempo transcurrido desde el fallecimiento de Gómez Bolaños, no siente el deseo de volver a casarse.

La actriz reconoció que, a pesar de recibir propuestas, ninguna persona podría ocupar el lugar de “Chespirito”. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Durante la conversación, Meza compartió en tono de broma que ha recibido diversas propuestas y comentarios de admiradores, sobre todo cuando va de visita a EEUU. “Ay, claro, he tenido mucho. Fíjate que todavía tengo pedacitos buenos”, afirmó entre risas. “Sobre todo en Estados Unidos, que son muy lanzados los señores”.

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Asimismo, Florinda Meza reveló detalles de su experiencia al interactuar con el público fuera de México: “Yo de plano me pongo la argolla cuando voy a Nueva York, porque son muy lanzados”. Al preguntarle si alguna fortuna podría convencerla, respondió: “Tendría que ser todo el oro de Mackenna. No, ni así”, expresó entre risas.

La actriz remarcó que ningún ofrecimiento podría reemplazar el lugar que ocupó Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito en su vida. “No hay Robertos, eso es lo malo”, sentenció. Meza reiteró que su dedicación y memoria están ligadas a la figura del comediante.

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Florinda Meza afirmó que no busca pareja ni piensa volver a casarse, ya que Roberto Gómez Bolaños fue el gran amor de su vida.

En medio de la charla, Meza recordó una anécdota que evidenció su popularidad. “No me lo querían creer, y Rubén Aguirre habló al programa y dijo: ‘Oiga, sí es cierto, a mí me tocó vivirlo’. La Flower, así me decía, Flower... Dice: ‘Estando en Argentina me tocó verla parar el tránsito’”.

Cabe recordar que el romance entre Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, y Florinda Meza comenzó durante las grabaciones de los populares programas televisivos “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”. Al principio, mantuvieron su relación en privado, pero con el tiempo se consolidó y se volvieron inseparables, tanto en lo profesional como en lo personal. Compartieron décadas de vida juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras artísticas. Chespirito y Florinda Meza se casaron en 2004 y permanecieron juntos hasta el fallecimiento de Gómez Bolaños en 2014. Su historia de amor terminó con la muerte del comediante, dejando un legado imborrable.

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