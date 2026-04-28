México

Muffins integrales de avena y manzana: opción rica en fibra y energía para desayunar

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Primer plano de varios muffins de avena y manzana sobre una tabla de madera, decorados con trozos de manzana, copos de avena, nueces y azúcar glas.
Una apetitosa vista de muffins de avena y manzana recién horneados, adornados con nueces y un ligero toque de azúcar glas, presentados en un ambiente hogareño con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Una opción deliciosa, saludable y siempre rendidora! Los muffins integrales de avena y manzana son húmedos, aromáticos y repletos de fibra, perfectos para el desayuno.

La manzana aporta dulzor y jugosidad natural, la avena suma saciedad y la harina integral los convierte en una alternativa más nutritiva que cualquier muffin industrial.

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Se preparan en minutos, se pueden congelar y resultan ideales para toda la familia. Son económicos, admiten variantes sin azúcar o veganas y quedan espectaculares tibios o fríos.

Receta de muffins integrales de avena y manzana

La base es harina integral, avena arrollada, manzana fresca rallada o en cubos y especias dulces.

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Muffins de avena y manzana decorados con nueces y avena, en pirotines coloridos (verde, fucsia, azul), sobre una mesa de madera bajo luz natural.
Estos muffins de avena y manzana, decorados con nueces y servidos en pirotines coloridos, capturan la esencia de un desayuno casero y saludable bajo la cálida luz natural de un hogar acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 18-20 minutos

Ingredientes

  1. 1 ½ tazas de harina integral
  2. 1 taza de avena arrollada
  3. 1 manzana grande rallada o en cubos pequeños
  4. 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
  5. ½ taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
  6. ¼ taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
  7. 1 taza de leche (animal o vegetal)
  8. 1 cucharadita de polvo de hornear
  9. 1 cucharadita de canela molida
  10. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  11. 1 pizca de sal
  12. Opcional: ½ taza de nueces picadas o pasas de uva
Muffins de avena y manzana apilados en un plato blanco. Están decorados con rodajas de manzana roja y avena espolvoreada. Fondo claro y luminoso.
Tres muffins dorados de avena y manzana se apilan en un plato blanco, rodeados por rodajas de manzana y avena espolvoreada, sobre un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins integrales de avena y manzana, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y colocar capacillos en un molde para muffins.
  2. En un bol grande, mezclar la harina integral, la avena, el azúcar, el polvo de hornear, la canela y la sal.
  3. En otro bol, batir los huevos con la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
  4. Unir ambas mezclas hasta formar una masa homogénea.
  5. Agregar la manzana rallada (y nueces o pasas si usás), mezclar suavemente.
  6. Distribuir la mezcla en los moldes, llenando hasta ¾ de su capacidad.
  7. Hornear 18-20 minutos, hasta que estén dorados y al pinchar con palillo salga seco.
  8. Dejar enfriar sobre rejilla antes de desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 10-12 muffins medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada muffin?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 19 g
  • Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. También puedes refrigerarlos.

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