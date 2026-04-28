Muffins integrales de avena y manzana: opción rica en fibra y energía para desayunar

¡Una opción deliciosa, saludable y siempre rendidora! Los muffins integrales de avena y manzana son húmedos, aromáticos y repletos de fibra, perfectos para el desayuno.
La manzana aporta dulzor y jugosidad natural, la avena suma saciedad y la harina integral los convierte en una alternativa más nutritiva que cualquier muffin industrial.
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Se preparan en minutos, se pueden congelar y resultan ideales para toda la familia. Son económicos, admiten variantes sin azúcar o veganas y quedan espectaculares tibios o fríos.
Receta de muffins integrales de avena y manzana
La base es harina integral, avena arrollada, manzana fresca rallada o en cubos y especias dulces.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 18-20 minutos
Ingredientes
- 1 ½ tazas de harina integral
- 1 taza de avena arrollada
- 1 manzana grande rallada o en cubos pequeños
- 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
- ½ taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
- ¼ taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
- 1 taza de leche (animal o vegetal)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- Opcional: ½ taza de nueces picadas o pasas de uva
Cómo hacer muffins integrales de avena y manzana, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y colocar capacillos en un molde para muffins.
- En un bol grande, mezclar la harina integral, la avena, el azúcar, el polvo de hornear, la canela y la sal.
- En otro bol, batir los huevos con la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
- Unir ambas mezclas hasta formar una masa homogénea.
- Agregar la manzana rallada (y nueces o pasas si usás), mezclar suavemente.
- Distribuir la mezcla en los moldes, llenando hasta ¾ de su capacidad.
- Hornear 18-20 minutos, hasta que estén dorados y al pinchar con palillo salga seco.
- Dejar enfriar sobre rejilla antes de desmoldar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 10-12 muffins medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada muffin?
- Calorías: 120
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 19 g
- Proteínas: 3 g
Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño.
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¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En recipiente hermético, hasta 3 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. También puedes refrigerarlos.
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