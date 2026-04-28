Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

Pedro Sola critica con dureza a Laura Zapata tras su salida de La Casa de los Famosos Telemundo, generando polémica en redes sociales (Archivo)

Pedro Sola lanzó críticas directas contra Laura Zapata por su participación en La Casa de los Famosos Telemundo. A través de un mensaje publicado en X, el conductor de Ventaneando cuestionó la decisión de la actriz:

“¿Para qué te dejaste contratar amiga? Yo ni muerto de hambre entraría a esa asquerosidad”. La actriz, quien fue expulsada del reality hace dos semanas, respondió de inmediato para defender su postura.

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Laura Zapata señaló en su respuesta que considera la experiencia como positiva: “Es una gran experiencia. Mi espacio, mis reglas, mi juego. Y el que no lo entienda… que opine desde fuera, que ahí es donde le toca”.

Laura Zapata defiende su participación en el reality y califica la experiencia como positiva pese a las críticas externas (X)

El intercambio ocurre cuando La Casa de los Famosos Telemundo se acerca a su recta final, momento en el que la producción anuncia la incorporación de Lorena Herrera, Verónica del Castillo y Sandra Itzel como nuevos habitantes.

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Para parte de los seguidores, la entrada de Lorena Herrera representa la suplencia de Laura Zapata, quien durante su estancia lideró a los llamados Guerreros de la luz.

Durante el último domingo, aunque no estuvo presente en la gala, Laura Zapata compartió mensajes en X para apoyar a su equipo dentro del programa. La actriz mantiene comunicación activa en redes sociales tras su salida del reality.

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El polémico paso de Laura Zapata por La casa de los famosos Telemundo

La actriz reconocida por sus papeles de villana en telenovelas, participó en “La casa de los famosos 6”, de la cadena Telemundo en 2026. Su estancia se caracterizó por una personalidad frontal y polémica, fiel a su estilo en la televisión.

La Casa de los Famosos Telemundo anuncia la incorporación de Lorena Herrera, Verónica del Castillo y Sandra Itzel como nuevos habitantes (Instagram)

Desde las primeras semanas protagonizó enfrentamientos, especialmente con Oriana Marzoli. Ambas tuvieron varios altercados, siendo el más notorio cuando Laura utilizó bromas e insultos en tono de juego que Oriana interpretó como ofensas personales.

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La tensión entre ellas continuó durante el programa, generando atención en redes y dividiendo opiniones del público. Además, Zapata tuvo diferencias con otros compañeros como Kunno, a quien llamó “traidor” por su comportamiento dentro del reality.

Laura formó parte del equipo “Los guerreros de la Luz”, junto a Celinee Santos, Curvy Zelma, Horacio Pancheri y Josh Martínez. A pesar de su experiencia y fama, quedó eliminada el 13 de abril de 2026, en una noche que sorprendió a la audiencia por la fuerza de su personalidad y los conflictos que protagonizó.

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Laura Zapata continúa apoyando públicamente a su equipo desde redes sociales tras ser expulsada del programa (@laurazapataoficial / Instagram)

Al salir, Zapata expresó su inconformidad con la eliminación, señalando que su rival directo, Eduardo Antonio “El divo de Placetas”, debió ser expulsado por considerarlo falso y grosero.

Su participación dejó huella por la intensidad de sus discusiones y su actitud directa, recordando su imagen de villana clásica en la pantalla, pero en un entorno de convivencia real. Su eliminación mostró que, en este formato, el respaldo del público depende más de la convivencia que de la trayectoria artística.

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