México

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

El conductor de ‘Ventaneando’ arremetió contra la decisión de Laura Zapata de unirse al reality show, asegurando que nunca aceptaría entrar a ese programa “ni muerto de hambre”

Guardar
Pedro Sola critica con dureza a Laura Zapata tras su salida de La Casa de los Famosos Telemundo, generando polémica en redes sociales (Archivo)
Pedro Sola critica con dureza a Laura Zapata tras su salida de La Casa de los Famosos Telemundo, generando polémica en redes sociales (Archivo)

Pedro Sola lanzó críticas directas contra Laura Zapata por su participación en La Casa de los Famosos Telemundo. A través de un mensaje publicado en X, el conductor de Ventaneando cuestionó la decisión de la actriz:

“¿Para qué te dejaste contratar amiga? Yo ni muerto de hambre entraría a esa asquerosidad”. La actriz, quien fue expulsada del reality hace dos semanas, respondió de inmediato para defender su postura.

PUBLICIDAD

Laura Zapata señaló en su respuesta que considera la experiencia como positiva: “Es una gran experiencia. Mi espacio, mis reglas, mi juego. Y el que no lo entienda… que opine desde fuera, que ahí es donde le toca”.

Laura Zapata defiende su participación en el reality y califica la experiencia como positiva pese a las críticas externas (X)
Laura Zapata defiende su participación en el reality y califica la experiencia como positiva pese a las críticas externas (X)

El intercambio ocurre cuando La Casa de los Famosos Telemundo se acerca a su recta final, momento en el que la producción anuncia la incorporación de Lorena Herrera, Verónica del Castillo y Sandra Itzel como nuevos habitantes.

PUBLICIDAD

Para parte de los seguidores, la entrada de Lorena Herrera representa la suplencia de Laura Zapata, quien durante su estancia lideró a los llamados Guerreros de la luz.

Durante el último domingo, aunque no estuvo presente en la gala, Laura Zapata compartió mensajes en X para apoyar a su equipo dentro del programa. La actriz mantiene comunicación activa en redes sociales tras su salida del reality.

El polémico paso de Laura Zapata por La casa de los famosos Telemundo

La actriz reconocida por sus papeles de villana en telenovelas, participó en “La casa de los famosos 6”, de la cadena Telemundo en 2026. Su estancia se caracterizó por una personalidad frontal y polémica, fiel a su estilo en la televisión.

Lorena Herrera -México- 27 diciembre
La Casa de los Famosos Telemundo anuncia la incorporación de Lorena Herrera, Verónica del Castillo y Sandra Itzel como nuevos habitantes (Instagram)

Desde las primeras semanas protagonizó enfrentamientos, especialmente con Oriana Marzoli. Ambas tuvieron varios altercados, siendo el más notorio cuando Laura utilizó bromas e insultos en tono de juego que Oriana interpretó como ofensas personales.

La tensión entre ellas continuó durante el programa, generando atención en redes y dividiendo opiniones del público. Además, Zapata tuvo diferencias con otros compañeros como Kunno, a quien llamó “traidor” por su comportamiento dentro del reality.

Laura formó parte del equipo “Los guerreros de la Luz”, junto a Celinee Santos, Curvy Zelma, Horacio Pancheri y Josh Martínez. A pesar de su experiencia y fama, quedó eliminada el 13 de abril de 2026, en una noche que sorprendió a la audiencia por la fuerza de su personalidad y los conflictos que protagonizó.

Laura Zapata, con cabello gris y blusa blanca, lleva el dedo índice a sus labios en señal de silencio, con el logo de La Casa de los Famosos superpuesto a la izquierda
Laura Zapata continúa apoyando públicamente a su equipo desde redes sociales tras ser expulsada del programa (@laurazapataoficial / Instagram)

Al salir, Zapata expresó su inconformidad con la eliminación, señalando que su rival directo, Eduardo Antonio “El divo de Placetas”, debió ser expulsado por considerarlo falso y grosero.

Su participación dejó huella por la intensidad de sus discusiones y su actitud directa, recordando su imagen de villana clásica en la pantalla, pero en un entorno de convivencia real. Su eliminación mostró que, en este formato, el respaldo del público depende más de la convivencia que de la trayectoria artística.

Temas Relacionados

Laura ZapataPedro SolaLa Casa de los FamososTelemundoVentaneandomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

El “Vasco” Aguirre sigue definiendo la base de jugadores que estarán en la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

El operativo para su captura fue un trabajo de varios meses

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo

Javier Hernández se sinceró sobre su carrera en el futbol profesional y generó inquietudes sobre su próximo reto profesional

Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo

Esta es la declaración obligatoria para los trabajadores públicos, además de la del SAT

El periodo establecido para cumplir con este trámite será del primero al 31 del mes de mayo

Esta es la declaración obligatoria para los trabajadores públicos, además de la del SAT

Cancelan reunión en el Senado y enredan comparecencia de Maru Campos tras renuncia del fiscal

La suspensión en Comisión de Estudios Legislativos desata confusión, mientras la comparecencia de la gobernadora sigue sin confirmación oficial

Cancelan reunión en el Senado y enredan comparecencia de Maru Campos tras renuncia del fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal lista para el Auditorio Nacional: sorpresas, recuerdos de preparatoria y Selena Quintanilla

Alicia Villarreal lista para el Auditorio Nacional: sorpresas, recuerdos de preparatoria y Selena Quintanilla

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril

Aunque no le habla, Arath de la Torre defiende a su hermano Ulises por poner una taquería: “El rey de la barbacoa”

DEPORTES

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo

Memo Ochoa se retira del futbol: esta es la fecha en la que el arquero colgará los guantes

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani