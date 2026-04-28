México Deportes

Memo Ochoa se retira del futbol: esta es la fecha en la que el arquero colgará los guantes

Su trayectoria de más de veinte años ha incluido pasos internacionales, récords con la camiseta del Tri, por ello ya piensa en el adiós

Guardar
El portero mexicano Guillermo Ochoa saluda durante un entrenamiento previo a un partido amistoso ante Estados Unidos en el estadio Akron en Guadalajara, México, el lunes 14 de octubre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Memo Ochoa se retira del futbol: esta es la fecha en la que el arquero colgará los guantes (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa ha confirmado la fecha para su retiro del futbol profesional, a sus 40 años de edad y todavía en activo, el histórico arquero consideró que la fecha de su retiro está cerca, lo ideal para Memo Ochoa es colgar los guantes tras la próxima Copa Mundial 2026, lo que marcaría así el adiós de una de las figuras más emblemáticas de la Selección Mexicana y del futbol nacional.

Memo Ochoa se retirará del futbol profesional después del Mundial 2026. El propio arquero, con más de veinte años de trayectoria, detalló que dicho torneo será el punto final tanto para su carrera en clubes como para su paso con la Selección Mexicana. Esta decisión cierra una etapa fundamental en el futbol mexicano, ya que su legado ha dejado huella tanto a nivel local como internacional.

PUBLICIDAD

En una reciente entrevista que ofreció para TUDN, el canterano americanista consideró que está en una etapa madura de su carrera en el futbol, por lo que no dudó que el retiro se aproxima.

¿Memo Ochoa se retira?

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Luego de reflexionar sobre su futuro, el portero explicó que tomó esta decisión de manera consciente y tranquila. Aseguró que tanto su cuerpo como su familia están listos para este nuevo ciclo y que su prioridad es prepararse plenamente para la mayor cita del balompié profesional.

PUBLICIDAD

“Sí (retirarse de la Selección Mexicana) y de mi carrera podría ser (tras el Mundial). Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen ‘lo hemos dado todo, lo has dejado todo’, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados”, señaló.

Fin de una era para la Selección Mexicana

La salida de Ochoa marcará el final de un ciclo significativo para la Selección Mexicana. El propio arquero reconoció la importancia de este cierre, aseguró que entregó todo por el equipo y que su ciclo está por concluir. “Me voy tranquilo, alguna que otra cosa por ahí puede ser, pero la vida me puso este camino. Solucioné las cosas que pude solucionar, con lo que tenía en la mesa, porque no vale la pena ponerse a visualizar cosas que no estaban en mis manos o que no podíamos concretizar en aquel momento. Tranquilo, porque disfruté, viví lo que quería vivir, exprimí hasta donde tuve que exprimirle. Entonces, satisfecho, tranquilo y queriendo disfrutar”, expresó.

Guillermo Ochoa ha sumado más de dos décadas de carrera destacada, consolidándose como uno de los porteros más reconocidos en la historia reciente de México (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Guillermo Ochoa ha sumado más de dos décadas de carrera destacada, consolidándose como uno de los porteros más reconocidos en la historia reciente de México (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ochoa todavía plantea retos en el corto plazo, ya que su objetivo es competir por la titularidad en este Mundial. Reconoció que la llegada de nuevas generaciones de arqueros, entre ellos Raúl Rangel y Carlos Acevedo, actualmente disputan el puesto bajo los tres palos.

Sobre esta competencia, Ochoa puntualizó: “Es natural, uno se va haciendo más grande… claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando es parte de la vida del futbol y ¿por eso voy a dejar de pelear? no, para nada”. Remarcó su mentalidad: “Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir… y cuando a mí me ponen a competir soy insistente. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo y si no me toca estaré listo, es normal y lo entendería”.

Trayectoria de Memo Ochoa

Guillermo Ochoa ha sumado más de dos décadas de carrera destacada, consolidándose como uno de los porteros más reconocidos en la historia reciente de México. Debutó con el América, club con el que ganó títulos y se posicionó dentro del futbol nacional. Posteriormente, llevó su carrera fuera del país, jugando en equipos como el Ajaccio en Francia, el Standard de Lieja en Bélgica, el Málaga y el Granada en España, además de la Salernitana de Italia.

Sus logros más relevantes incluyen ser el portero titular en cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Este récord lo coloca en un grupo muy reducido de futbolistas mexicanos. Además, su paso por ligas europeas fue clave para abrir oportunidades a otros jugadores nacionales y servir como referente para nuevas generaciones de arqueros en México.

Temas Relacionados

Guillermo OchoaMemo OchoaSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

Los Potros alistan su regreso a la Primera División tras varios años en la Liga de Expansión, por lo que confiarían en un viejo conocido, el Piojo Herrera

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani

El experimentado periodista de 80 años explicó cómo surgió esta idea de grabar “lo que no se ve”, lo “infraganti” y cómo se popularizó el formato con Los Protagonistas

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani

Así encaró Odin Ciani a David Faitelson por José Ramón Fernández y las notas de color: “Ojalá respetaras a todos”

El periodista le recordó a David su pasado cuando trabajaron juntos en Azteca y lo evidenció por las actitudes que tomó con Joserra

Así encaró Odin Ciani a David Faitelson por José Ramón Fernández y las notas de color: “Ojalá respetaras a todos”

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Terminó la Fase Regular del campeonato y ahora comenzará la Fiesta Grande del futbol mexicano

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx

Conoce en qué horario y el día en el que jugará cada uno de los equipos en la búsqueda del campeonato del Clausura 2026

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

Así fue como Fuerzas Especiales de la Marina capturaron a El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril

Aunque no le habla, Arath de la Torre defiende a su hermano Ulises por poner una taquería: “El rey de la barbacoa”

Alicia Villareal espera justicia por violencia: “Creo en la ley y me apego a lo que me da paz”

DEPORTES

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani

Así encaró Odin Ciani a David Faitelson por José Ramón Fernández y las notas de color: “Ojalá respetaras a todos”

Mundial 2026: ¿Vienes a México? FMMD es el requisito indispensable que debes tramitar para entrar al país

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026