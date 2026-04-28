México

De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

El operativo para su captura fue un trabajo de varios meses

Guardar
(Departamento de Estado de EEUU)
(Departamento de Estado de EEUU)

En un operativo que no requirió de disparos por parte de los agentes de seguridad mexicanos fue detenido Audias Flores Silva, un hombre apodado El Jardinero y quien fue identificado como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, este último quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención de El Jardinero provocó diversas reacciones, por un lado hubo acciones violentas en la entidad, además de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a los agentes de seguridad que participaron en el operativo.

PUBLICIDAD

De ser mando derecha de El Mencho a estar escondido en un desagüe

Cabe destacar que en noviembre de 2023 fue registrado un operativo para capturar a El Jardinero en Zapoapan, Jalisco. En dicha ocasión, se le relacionó con un ataque contra agentes de seguridad en Teocaltiche, Jalisco.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Además, en las acusaciones se le describió como un operador relevante para el grupo criminal.

PUBLICIDAD

“Flores Silva está muy estrechamente alineado con el líder del CJNG. La investigación de la DEA reveló que controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas".

Un escondite en el desagüe

Ahora bien, como El Jardinero contaba con un dispositivo de seguridad que involucraba 30 vehículos y diversas personas armadas, alrededor de 60.

“Debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención”, es parte del reporte oficial.

Un video compartido por la Secretaría de Marina (Semar) mostró parte del seguimiento aéreo y de las acciones en tierra que permitieron el arresto del hombre.

Cercano a “El Jardinero” detenido en Jalisco

La reciente captura de Audias Flores se suma la de César Alejandro “N”, alias El Güero Conta, un individuo señalado como operador financiero del CJNG.

El video muestra la llegada de Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', a la Ciudad de México. El individuo, con el rostro difuminado y esposado, es escoltado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Agencia de Investigación Criminal. Las imágenes capturan el desembarco del detenido de una aeronave privada y su posterior abordaje a un helicóptero. El despliegue de seguridad incluye múltiples elementos armados y vehículos aéreos en un aeródromo.

Fue en Zapopan, Jalisco, que elementos de seguridad capturaron a El Güero Conta, este último señalado como un operador financiero para el CJNG.

El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destaca que el sujeto detenido se dedicaba a acciones de lavado de activos, para adquirir armas, aeronaves, embarcaciones y propiedades.

“Estos medios de transporte aéreos y marítimos, son empleados por el “CJNG”, para el trasiego de droga de Sudamérica a los Estados Unidos de América", resalta el reporte de la dependencia encabezada por omar García Harfuch.

La detención fue realizada por efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea.

Temas Relacionados

Audias Flores SilvaEl JardineroCJNGNayaritEl MenchoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

El “Vasco” Aguirre sigue definiendo la base de jugadores que estarán en la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

El conductor de ‘Ventaneando’ arremetió contra la decisión de Laura Zapata de unirse al reality show, asegurando que nunca aceptaría entrar a ese programa “ni muerto de hambre”

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo

Javier Hernández se sinceró sobre su carrera en el futbol profesional y generó inquietudes sobre su próximo reto profesional

Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo

Esta es la declaración obligatoria para los trabajadores públicos, además de la del SAT

El periodo establecido para cumplir con este trámite será del primero al 31 del mes de mayo

Esta es la declaración obligatoria para los trabajadores públicos, además de la del SAT

Cancelan reunión en el Senado y enredan comparecencia de Maru Campos tras renuncia del fiscal

La suspensión en Comisión de Estudios Legislativos desata confusión, mientras la comparecencia de la gobernadora sigue sin confirmación oficial

Cancelan reunión en el Senado y enredan comparecencia de Maru Campos tras renuncia del fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

Así fue como Fuerzas Especiales de la Marina capturaron a El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

Pedro Sola critica a Laura Zapata por haber participado en La Casa de los Famosos y ella responde: “Asquerosidad”

Alicia Villarreal lista para el Auditorio Nacional: sorpresas, recuerdos de preparatoria y Selena Quintanilla

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril

DEPORTES

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre

Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo

Memo Ochoa se retira del futbol: esta es la fecha en la que el arquero colgará los guantes

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani