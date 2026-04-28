De ser considerado sucesor de El Mencho a ser capturado en un drenaje, la caída de El Jardinero

(Departamento de Estado de EEUU)

En un operativo que no requirió de disparos por parte de los agentes de seguridad mexicanos fue detenido Audias Flores Silva, un hombre apodado El Jardinero y quien fue identificado como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, este último quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención de El Jardinero provocó diversas reacciones, por un lado hubo acciones violentas en la entidad, además de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a los agentes de seguridad que participaron en el operativo.

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De ser mando derecha de El Mencho a estar escondido en un desagüe

Cabe destacar que en noviembre de 2023 fue registrado un operativo para capturar a El Jardinero en Zapoapan, Jalisco. En dicha ocasión, se le relacionó con un ataque contra agentes de seguridad en Teocaltiche, Jalisco.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Además, en las acusaciones se le describió como un operador relevante para el grupo criminal.

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“Flores Silva está muy estrechamente alineado con el líder del CJNG. La investigación de la DEA reveló que controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas".

Un escondite en el desagüe

Ahora bien, como El Jardinero contaba con un dispositivo de seguridad que involucraba 30 vehículos y diversas personas armadas, alrededor de 60.

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“Debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención”, es parte del reporte oficial.

Un video compartido por la Secretaría de Marina (Semar) mostró parte del seguimiento aéreo y de las acciones en tierra que permitieron el arresto del hombre.

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Cercano a “El Jardinero” detenido en Jalisco

La reciente captura de Audias Flores se suma la de César Alejandro “N”, alias El Güero Conta, un individuo señalado como operador financiero del CJNG.

El video muestra la llegada de Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', a la Ciudad de México. El individuo, con el rostro difuminado y esposado, es escoltado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Agencia de Investigación Criminal. Las imágenes capturan el desembarco del detenido de una aeronave privada y su posterior abordaje a un helicóptero. El despliegue de seguridad incluye múltiples elementos armados y vehículos aéreos en un aeródromo.

Fue en Zapopan, Jalisco, que elementos de seguridad capturaron a El Güero Conta, este último señalado como un operador financiero para el CJNG.

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El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destaca que el sujeto detenido se dedicaba a acciones de lavado de activos, para adquirir armas, aeronaves, embarcaciones y propiedades.

“Estos medios de transporte aéreos y marítimos, son empleados por el “CJNG”, para el trasiego de droga de Sudamérica a los Estados Unidos de América", resalta el reporte de la dependencia encabezada por omar García Harfuch.

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La detención fue realizada por efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea.