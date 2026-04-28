México

¿Ángela Aguilar espía a Cazzu? Internautas descubren detalle en fotografía de Kunno y desatan polémica en redes sociales

El influencer eliminó una fotografía tras ser señalado por evidenciar que Ángela supuestamente estaría pendiente de la expareja de Nodal

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Ángela Aguilar y Cazzu -México- 05 noviembre
(Jovani Pérez/Infobae)

La polémica entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu sumó un nuevo episodio tras la difusión de imágenes que involucran al influencer Kunno. Ya que publicó una imagen con la pareja en un avión privado, buscando frenar rumores sobre una supuesta separación de la pareja. Las acciones del influencer provocan reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios cuestionan su intención.

La controversia creció porque, horas después, Kunno publicó una fotografía en redes sociales donde se muestra a Ángela junto al creador de contenido mientras coloreban dibujos, pero rápidamente la atención se centró en el celular de la cantante. Donde supuestamente aparecía una publicación reciente de Cazzu, lo que desató especulaciones sobre si Aguilar sigue de cerca los movimientos de la expareja de Nodal.

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Kunno
Una imagen compartida por Kunno desató sospechas de que Ángela Aguilar supuestamente seguiría de cerca a Cazzu, mientras los rumores de ruptura con Christian Nodal crecen en redes sociales. (@elalex702)

Una seguidora identificada como Carla fue quien advirtió que en la foto donde Kunno y Aguilar aparecen coloreando, el teléfono de la intérprete de regional mexicano supuestamente tenía abierto un post de la cantante argentina acompañada de una niña. La evidencia circuló rápidamente y llegó al creador de contenido argentino El Alex, quien difundió la captura de pantalla y aseguró que Ángela Aguilar “está al pendiente de lo que postea Cazzu”, expresó.

El propio El Alex relató en sus redes que la seguidora le escribió: “Alex, tengo una noticia bomba. Cuando hace zoom, apareció una de las publicaciones que hace Cazzu”. El influencer argentino detalla cómo la fan se comunicó con Kunno para avisarle del error y, tras el aviso, el tiktoker optó por eliminar la historia y subir una nueva versión donde el teléfono ya no muestra la imagen polémica.

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Cabe señalar que la reciente intervención de Kunno en la dinámica de la pareja Aguilar-Nodal no ha pasado inadvertida. El influencer publicó imágenes desde la casa de la familia Aguilar en Zacatecas y buscaba mostrar cercanía con ambos artistas. La estrategia, lejos de apaciguar los rumores, alimenta la percepción de que la relación podría enfrentar tensiones, sobre todo tras la difusión del videoclip “Un vals”, donde Nodal habría utilizado a una modelo parecida a su expareja Cazzu.

Kunno
El intento de Kunno por desmentir la supuesta separación entre Ángela Aguilar y Nodal terminó por avivar los rumores y exhibir nuevas tensiones en redes sociales. (@papikunno)

En redes sociales, los seguidores debaten sobre la autenticidad de las publicaciones y la reacción de Kunno, quien habría reclamado a la usuaria por difundir la evidencia del error. La conversación y los registros visuales quedaron documentados y circularon en distintos perfiles, intensificando el escrutinio sobre los movimientos de Ángela Aguilar y su entorno.

Hasta el momento los involucrados no han emitido declaraciones públicas adicionales.

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