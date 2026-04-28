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El cáncer de colon podría prevenirse combinando calcio con esta vitamina: lo qué dicen los coloproctólogos

Incorporar estos nutrientes en la dieta, junto con hábitos saludables, puede reducir la aparición de pólipos adenomatosos en el colon y disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad

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Ilustración del interior del colon con lesiones y un lazo azul que simboliza el cáncer colorrectal.
El cáncer de colon podría prevenirse combinando calcio con esta vitamina: lo qué dicen los coloproctólogos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de calcio y vitamina D aparece en el centro de investigaciones recientes sobre prevención del cáncer de colon.

De acuerdo con la Fundación Susan Cohan para el Cáncer de Colon, incorporar estos nutrientes en la dieta, junto con hábitos saludables, puede reducir la aparición de pólipos adenomatosos en el colon y disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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Según la fundación, el uso diario de carbonato de calcio muestra una reducción del 15 por ciento en la recurrencia de pólipos colorrectales.

El calcio se encuentra en verduras de hoja verde, cereales, legumbres y frutos secos, mientras que la vitamina D puede obtenerse a través de la exposición solar y en menor medida en alimentos como pescados grasos y yema de huevo.

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La evidencia científica sobre calcio y vitamina D en cáncer de colon

Estudios citados por la Fundación Susan Cohan para el Cáncer de Colon destacan que la quimioprevención—el uso de vitaminas y minerales para prevenir el cáncer—se apoya en resultados donde el calcio y la vitamina D actúan como protectores frente a tumores colorrectales.

Vista interna detallada de un colon humano, mostrando pólipos rosados de varias formas y tamaños, así como tumores cancerosos adheridos a las paredes.
La evidencia científica sobre calcio y vitamina D en cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis sistemático de Dialnet revisa 32 estudios en los que 24 muestran una tendencia protectora. El resultado global indica una reducción del 6 por ciento en la probabilidad de aparición de cáncer colorrectal por cada 300 miligramos diarios de calcio, mientras que la vitamina D reduce el riesgo en un 4 por ciento por cada 100 unidades internacionales ingeridas al día.

El efecto protector del calcio parece ser más marcado en mujeres y en cáncer de colon distal. La fundación también menciona que la combinación de calcio y vitamina D es relevante porque la vitamina D favorece la absorción del calcio y potencia su acción en el tracto digestivo.

Cómo actúa el calcio junto con la vitamina D en el organismo

El calcio se une a ácidos biliares y grasas en el colon, lo que disminuye el daño celular en la mucosa intestinal. Por su parte, la vitamina D regula la proliferación y diferenciación de las células del colon, ayudando a evitar que se transformen en células cancerosas.

El efecto conjunto de estos dos nutrientes ha sido evaluado en numerosos estudios, entre ellos el Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC), que reporta hasta un 40 por ciento menos de riesgo de cáncer colorrectal en personas con mayores niveles de vitamina D en sangre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra una representación detallada del intestino grueso y delgado humano, destacando la presencia de múltiples tumores cancerígenos en el colon. Esta ilustración es utilizada para concienciar sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento del cáncer colorrectal, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Revista Brasileira de Cancerologia sostiene que el consumo de productos lácteos, sobre todo leche, se relaciona con una disminución del riesgo, aunque el efecto protector depende de la cantidad consumida y la dieta general.

Precauciones y límites en la suplementación

Aunque los resultados son prometedores, la administración conjunta de calcio y vitamina D también puede aumentar el riesgo de cálculos renales, según una revisión publicada por Cochrane en 2024.

La organización advierte que el uso de suplementos debe ser individualizado y supervisado por un profesional de la salud, ya que las dosis óptimas para la prevención del cáncer de colon no están completamente establecidas.

El ensayo clínico Women’s Health Initiative no encontró diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de cáncer colorrectal entre mujeres posmenopáusicas que recibieron suplementos combinados durante siete años y quienes tomaron placebo, lo que sugiere que el beneficio podría depender de otros factores como la dieta, la edad y el tiempo de exposición.

Representación conceptual del torso humano como una radiografía con el sistema digestivo iluminado en rojo y naranja, mostrando el colon y el intestino delgado.
Cómo actúa el calcio junto con la vitamina D en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la prevención del cáncer de colon

La Fundación Susan Cohan para el Cáncer de Colon recomienda una dieta balanceada, ejercicio regular, evitar el consumo de carnes rojas y grasas, y considerar el aporte suficiente de calcio y vitamina D como parte de una estrategia integral de prevención.

Los suplementos deben evaluarse caso por caso, particularmente en personas con intolerancia a la lactosa o con riesgo de deficiencia de vitamina D.

La prevención también abarca la detección temprana mediante métodos como la colonoscopía y el seguimiento médico regular, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo.

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