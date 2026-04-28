México

Así reaccionó Bárbara de Regil a su error en Supernova Génesis 2026: “Estaba escuchando música de John Lennon”

La actriz protagonizó uno de los momentos más comentados del evento al confundir al anunciador Jimmy Lennon Jr. con el músico de The Beatles

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La actriz respondió con humor desde el ring y en sus redes sociales. (@barbara_deregil212)

Bárbara de Regil condujo el evento de boxeo Supernova Génesis 2026, celebrado el 26 de abril en la Arena Ciudad de México y transmitido por Netflix a más de 190 países. La actriz mexicana compartió el micrófono con el creador de contenido Berth Oh! para presentar al anunciador estelar de la noche, Jimmy Lennon Jr., voz reconocida del boxeo profesional internacional. Fue en ese momento cuando ocurrió el desliz.

“Tenemos con ustedes a John Lennon”, dijo De Regil ante el público, confundiendo al anunciador con el músico británico, exintegrante de The Beatles, fallecido en 1980. La frase y el videoclip circuló en redes sociales en cuestión de minutos.

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Bárbara de Regil
La actriz protagonizó uno de los momentos más comentados del evento al confundir al anunciador Jimmy Lennon Jr. con el músico de The Beatles. (Facebook Bárbara de Regil)

Los conductores de La Cotorrisa, presentes también en la transmisión en vivo, tomaron el momento con humor. Por su parte Ricardo Pérez aprovechó para bromear con su colega y recordarle el error a la actriz en más de una ocasión. Sin embargo ella no esquivó la situación.

“Mira, un error no me define, ¿sí? No me estén jodiendo. Estaba escuchando música de John Lennon... por eso. Ojalá que el señor me perdone”, dijo De Regil en ese mismo instante, sobre el ring y frente a Jimmy Lennon Jr. El anunciador no le dio importancia al asunto y continuó con su participación.

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Fue entonces que Bárbara se acercó a Jimmy y se dirigió a él nuevamente. “Señor, una disculpa”, le dijo avergonzada, al mismo tiempo que se inclinaba para hacerle una reverencia como señal de respeto. El anunciador al parecer lo tomó con humor y le sonrió a la actriz.

Minutos después, ya fuera del ring, la protagonista de “Rosario Tijeras” tomó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. La actriz retomó el videoclip que ya circulaba con su presentación y se limitó a reaccionar entre carcajadas.

Bárbara de Regil confundió a Jimmy Lennon Jr. con John Lennon (X/ @TuTiaSandra)
Sus compañeros lo tomaron con humor y ella pidió disculpas al anunciador en el momento. (X/ @TuTiaSandra)

“Una rayita más al tigre”, declaró Bárbara De Regil, utilizando el dicho popular mexicano que se usa cuando alguien comete un error o tiene un defecto más que añadir a una lista ya existente. En otra historia de Instagram sumó el tema “All You Need Is Love”, de The Beatles, cerrando el momento con una dosis de risas.

Cabe señalar que el error llamó la atención porque Jimmy Lennon Jr. es una figura ampliamente conocida en el boxeo profesional. Su participación en Supernova Génesis fue anunciada como uno de los atractivos del evento. En redes, los comentarios oscilaron entre las bromas y la defensa de la actriz, con quienes señalaron que este tipo de equivocaciones son frecuentes en transmisiones en vivo de esta escala.

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