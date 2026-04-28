Es un hecho, Chicharito Hernández niega que esté retirado pese a no tener equipo (IG/ @ch14_)

La incertidumbre sobre el futuro de Javier Chicharito Hernández se disipa, luego de que el delantero mexicano expresó de forma contundente que no está retirado del futbol profesional, a pesar de no pertenecer actualmente a ningún equipo. El futbolista sostiene que continúa preparándose con la intención de regresar a las canchas y aclaró que las versiones sobre su retiro son incorrectas.

Fue por medio de redes sociales que Chicharito Hernández aseguró que no está retirado del futbol profesional. Aunque no tiene contrato con ningún club desde su salida de Chivas, el delantero mexicano rechazó que su ausencia signifique el final de su trayectoria y mantiene abiertas sus opciones para recibir ofertas y continuar su carrera en el alto rendimiento.

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Desde que Chicharito Hernández salió de Chivas se habló de que el delantero se aproximaría a retirarse de las canchas, esta idea se reforzó cuando fue presentado como analista deportivo de FOX. La falta de equipo y su actividad fuera de la cancha dieron pie a rumores sobre el cierre de su carrera. Sin embargo, el propio delantero los ha desmentido, calificando estas versiones como “fake news”.

Chicharito niega estar retirado del futbol profesional

El futbolista Javier "Chicharito" Hernández apreció en un video donde desmintió algunos rumores de su futuro en el futbol, aunque no tiene equipo, aseguró que no está retirado y se alista para su etapa como comentarista deportivo para el Mundial 2026 (IG/ @ch14_)

Fue en una dinámica en redes sociales que el jugador de 37 años negó rotundamente que ya haya colgado los botines. El atacante intervino directamente cuando escuchó que se le refería como “exfutbolista”, una etiqueta que rechazó con claridad.

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Frente a las dudas, lanzó un mensaje que avivó el interés: “Pronto habrá noticias”. Esta declaración generó expectativa entre sus seguidores y el ámbito deportivo mexicano.

La situación contractual de Chicharito Hernández permanece sin cambios desde su paso por Chivas. Tras terminar su relación con el club tapatío, ha dedicado tiempo a proyectos como la Kings League y a su constante presencia en redes sociales. A pesar de no estar ligado a ningún equipo, dejó en claro que su etapa como futbolista profesional sigue vigente.

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Entre los elementos que más llamaron la atención recientemente, destaca la publicación de una imagen donde aparece con un águila, símbolo que sus seguidores vincularon rápidamente con el Club América. No obstante, no existe confirmación sobre algún acercamiento formal con las Águilas ni una oferta concreta.

Opciones abiertas para Chicharito Hernández

El mexicano estará en las transmisiones que se harán para Estados Unidos. (TW Fox Sports)

A lo largo de su carrera, Hernández ha sido uno de los nombres más reconocidos del futbol nacional e internacional. Ha jugado en clubes de México, Europa y Estados Unidos, lo que incrementa el interés sobre su futuro destino y mantiene abierta la expectativa entre la afición y los medios deportivos.

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Chicharito afirma que no contempla el retiro y que se mantiene físicamente habilitado para responder cuando se le presente una oportunidad adecuada. El delantero está listo para considerar propuestas tanto en México como en el extranjero y continúa entrenando de manera regular.

Algunos puntos clave de su situación actual son:

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-No ha firmado con ningún club desde su salida de Chivas.

-Ha negado públicamente el retiro del futbol profesional.

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-Analiza nuevas posibilidades en busca de una reincorporación.

-Permanece activo en redes sociales, donde muestra su entrenamiento y preparación personal.

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-Será comentarista deportivo para el Mundial 2026