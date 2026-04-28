Avena horneada con manzana, zanahoria y nueces: opción baja en grasa y alta en fibra para el desayuno

Te decimos cómo preparar esta receta desde casa

Primer plano de un bowl de avena horneada con trozos de manzana, zanahoria rallada y nueces, decorado con arándanos, frambuesas y nueces. Fondo luminoso.
Una porción de avena horneada con trozos de manzana, zanahoria rallada y nueces se presenta en un bowl, adornada con arándanos y frambuesas frescas, destacando su aspecto saludable y delicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Una receta reconfortante, nutritiva y perfecta para todo el año! La avena horneada con manzana, zanahoria y nueces es húmeda, aromática y saciante, ideal para desayunos, meriendas o colaciones saludables.

La manzana y la zanahoria aportan dulzor y humedad natural, la avena suma fibra, y las nueces dan el toque crocante y grasas buenas que te mantienen lleno de energía.

Esta preparación se disfruta tibia o fría, se puede hacer con anticipación y rinde varias porciones. Es económica, fácil y se adapta a versiones veganas o sin azúcar.

Receta de avena horneada con manzana, zanahoria y nueces

La base es avena arrollada, manzana rallada o en cubos, zanahoria rallada y nueces picadas, todo unido con huevo, leche (animal o vegetal) y especias dulces.

Primer plano de budín de avena, manzana y zanahoria. Se ven trozos cuadrados de manzana, rodajas de zanahoria naranja y nueces enteras sobre el budín.
Un apetitoso detalle de budín de avena, manzana y zanahoria con trozos de nuez, ofreciendo una opción saludable y nutritiva para cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de avena arrollada
  2. 1 manzana grande rallada o en cubos pequeños
  3. 1 zanahoria grande rallada
  4. 1/2 taza de nueces picadas
  5. 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
  6. 2 tazas de leche (puede ser vegetal)
  7. 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
  8. 1 cucharadita de canela molida
  9. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  10. 1 cucharadita de polvo de hornear
  11. 1 pizca de sal
Avena horneada con manzana y zanahoria en un molde rectangular blanco sobre una tabla de madera, con una taza de café humeante y plantas al fondo.
Avena horneada con trozos de manzana y zanahoria rallada, servida en un molde rectangular, acompañada de una humeante taza de café en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer avena horneada con manzana, zanahoria y nueces

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar una fuente para horno.
  2. En un bol grande, mezclar la avena, el azúcar, la canela, el polvo de hornear y la sal.
  3. En otro bol, batir los huevos (o chía hidratada), la leche y la vainilla.
  4. Unir ambas mezclas hasta que queden bien integradas.
  5. Agregar la manzana, la zanahoria y las nueces. Mezclar suavemente.
  6. Volcar la preparación en la fuente, alisar la superficie y, si querés, decorar con nueces extra.
  7. Hornear 30 minutos, hasta que la superficie se vea dorada y al pinchar con palillo salga apenas húmedo.
  8. Dejar entibiar, cortar en porciones y servir tibio o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6-8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 145
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 4 g

Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y el tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado. También se puede congelar en porciones.

