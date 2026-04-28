Avena horneada con manzana, zanahoria y nueces: opción baja en grasa y alta en fibra para el desayuno

¡Una receta reconfortante, nutritiva y perfecta para todo el año! La avena horneada con manzana, zanahoria y nueces es húmeda, aromática y saciante, ideal para desayunos, meriendas o colaciones saludables.
La manzana y la zanahoria aportan dulzor y humedad natural, la avena suma fibra, y las nueces dan el toque crocante y grasas buenas que te mantienen lleno de energía.
PUBLICIDAD
Esta preparación se disfruta tibia o fría, se puede hacer con anticipación y rinde varias porciones. Es económica, fácil y se adapta a versiones veganas o sin azúcar.
Receta de avena horneada con manzana, zanahoria y nueces
La base es avena arrollada, manzana rallada o en cubos, zanahoria rallada y nueces picadas, todo unido con huevo, leche (animal o vegetal) y especias dulces.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de avena arrollada
- 1 manzana grande rallada o en cubos pequeños
- 1 zanahoria grande rallada
- 1/2 taza de nueces picadas
- 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
- 2 tazas de leche (puede ser vegetal)
- 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Cómo hacer avena horneada con manzana, zanahoria y nueces
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar una fuente para horno.
- En un bol grande, mezclar la avena, el azúcar, la canela, el polvo de hornear y la sal.
- En otro bol, batir los huevos (o chía hidratada), la leche y la vainilla.
- Unir ambas mezclas hasta que queden bien integradas.
- Agregar la manzana, la zanahoria y las nueces. Mezclar suavemente.
- Volcar la preparación en la fuente, alisar la superficie y, si querés, decorar con nueces extra.
- Hornear 30 minutos, hasta que la superficie se vea dorada y al pinchar con palillo salga apenas húmedo.
- Dejar entibiar, cortar en porciones y servir tibio o frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6-8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 145
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 4 g
Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y el tamaño de la porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado. También se puede congelar en porciones.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD