México

“No para con una renuncia”: Sheinbaum pide a FGR “aclarar todo” sobre participación de agentes de EEUU en Chihuahua

La presidenta afirmó que la investigación continuará pese a la renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, y la ausencia de la gobernadora en la cita ante el Senado de la República

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La presidenta afirmó que la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, no le quitaría responsabilidad en los hechos.(Infobae-Itzallana)
La presidenta afirmó que la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, no le quitaría responsabilidad en los hechos.(Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que pese a la renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, las investigaciones sobre la participación de cuatro agentes de la CIA deben continuar por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria señaló que los hechos no solo son analizados por parte del Gabinete de Seguridad, sino que la FGR también se encuentra investigando la manera en que se llevó a cabo la cooperación entre autoridades de Chihuahua y de los Estados Unidos.

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Al ser cuestionada sobre la ausencia de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, en la cita realizada por el Senado de la República para explicar el caso, y tras la renuncia del fiscal general, Sheinbaum afirmó que estas acciones no será un obstáculo para informar con claridad lo ocurrido en el operativo del municipio de Morelos, donde se localizó uno de los narcolaboratorios más grandes del país.

“En este caso lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, por eso es muy importante la aclaración de este caso. Ayer viene una renuncia y por eso se tiene que seguir investigando, tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia", afirmó.

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Agentes muertos tras descubrimiento en narcolaboratorios en Chihuahua
César Jáuregui Moreno renunció a su cargo como fiscal general del estado este lunes. Foto: Fiscalía Chihuahua

Al respecto, señaló que no solo es una exigencia, sino que la FGR ya tiene la encomienda de investigar a fondo el caso y brindar respuestas para evitar que vuelva a ocurrir la participación de agentes extranjeros, ya que la Ley de Seguridad Nacional lo prohíbe en labores operativas, solo lo permite con inteligencia con previa notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

*Información en desarrollo...

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