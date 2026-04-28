El consumo regular de nueces gana terreno entre especialistas en nutrición por sus posibles efectos antienvejecimiento.
Y es que diversos estudios asocian estos frutos secos con una mejor salud celular, gracias a su aporte de antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y compuestos antiinflamatorios.
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Incorporar nueces a la dieta diaria puede ayudar a retrasar algunos signos del envejecimiento y reducir el riesgo de enfermedades vinculadas con el paso del tiempo.
Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de las nueces
Las nueces destacan por su potencial antienvejecimiento debido a su composición rica en nutrientes que favorecen la salud celular y ayudan a retrasar algunos signos del envejecimiento.
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Investigaciones recientes y organismos como la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Fundación Española de la Nutrición coinciden en los siguientes beneficios principales:
- Ácidos grasos omega-3: Las nueces aportan ácido alfa-linolénico, que ayuda a reducir la inflamación, uno de los principales factores asociados con el envejecimiento celular y diversas enfermedades crónicas.
- Antioxidantes: Son fuente de vitamina E, polifenoles y melatonina, compuestos que combaten el daño oxidativo causado por radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel y los órganos.
- Protección cardiovascular: Su consumo regular se asocia con menor riesgo de enfermedades del corazón, lo que incide en una mayor longevidad y calidad de vida.
- Mejora de la función cerebral: Las nueces contienen polifenoles y otros nutrientes que favorecen la memoria, la concentración y la salud neuronal, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad.
- Regeneración celular: Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en las nueces favorecen la reparación del ADN y la integridad de las membranas celulares.
Cómo y cuántas nueces consumir al día para obtener sus propiedades antienvejecimiento
Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento de las nueces, especialistas en nutrición recomiendan consumir entre 25 y 30 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un puñado o de 6 a 8 nueces enteras al día. Esta cantidad es suficiente para obtener sus beneficios sin exceder el aporte calórico.
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Las nueces pueden comerse solas como colación, mezcladas en ensaladas, yogur, avena o en licuados.
No es necesario tostarlas ni agregarles sal o azúcar; lo ideal es consumirlas naturales para evitar sodio y azúcares añadidos.
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Consejos prácticos:
- Mantén las nueces en un frasco cerrado, en lugar fresco y seco, para conservar sus aceites y evitar que se rancíen.
- Evita el consumo excesivo, ya que su alto contenido calórico puede favorecer el aumento de peso si no se equilibra con el resto de la dieta.
- Puedes alternar nueces con otros frutos secos, pero priorízalas por su aporte de omega-3.
Consumir la porción recomendada cada día ayuda a mantener la piel más saludable, proteger el corazón y reducir procesos inflamatorios relacionados con el envejecimiento.
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