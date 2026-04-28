La presencia de antioxidantes y ácidos grasos saludables contribuye a la vitalidad celular y a una mayor sensación de bienestar en el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de nueces gana terreno entre especialistas en nutrición por sus posibles efectos antienvejecimiento.

Y es que diversos estudios asocian estos frutos secos con una mejor salud celular, gracias a su aporte de antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y compuestos antiinflamatorios.

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Incorporar nueces a la dieta diaria puede ayudar a retrasar algunos signos del envejecimiento y reducir el riesgo de enfermedades vinculadas con el paso del tiempo.

Las nueces se destacan como fuente de vitamina E, polifenoles y melatonina, compuestos clave para combatir el daño oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de las nueces

Las nueces destacan por su potencial antienvejecimiento debido a su composición rica en nutrientes que favorecen la salud celular y ayudan a retrasar algunos signos del envejecimiento.

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Investigaciones recientes y organismos como la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Fundación Española de la Nutrición coinciden en los siguientes beneficios principales:

Ácidos grasos omega-3: Las nueces aportan ácido alfa-linolénico, que ayuda a reducir la inflamación, uno de los principales factores asociados con el envejecimiento celular y diversas enfermedades crónicas.

Antioxidantes: Son fuente de vitamina E, polifenoles y melatonina, compuestos que combaten el daño oxidativo causado por radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel y los órganos.

Protección cardiovascular: Su consumo regular se asocia con menor riesgo de enfermedades del corazón, lo que incide en una mayor longevidad y calidad de vida.

Mejora de la función cerebral: Las nueces contienen polifenoles y otros nutrientes que favorecen la memoria, la concentración y la salud neuronal, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad.

Regeneración celular: Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en las nueces favorecen la reparación del ADN y la integridad de las membranas celulares.

El consumo regular de nueces ofrece beneficios antienvejecimiento gracias a sus antioxidantes y ácidos grasos omega-3, según especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuántas nueces consumir al día para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento de las nueces, especialistas en nutrición recomiendan consumir entre 25 y 30 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un puñado o de 6 a 8 nueces enteras al día. Esta cantidad es suficiente para obtener sus beneficios sin exceder el aporte calórico.

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Las nueces pueden comerse solas como colación, mezcladas en ensaladas, yogur, avena o en licuados.

No es necesario tostarlas ni agregarles sal o azúcar; lo ideal es consumirlas naturales para evitar sodio y azúcares añadidos.

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Consejos prácticos:

Mantén las nueces en un frasco cerrado, en lugar fresco y seco, para conservar sus aceites y evitar que se rancíen.

Evita el consumo excesivo, ya que su alto contenido calórico puede favorecer el aumento de peso si no se equilibra con el resto de la dieta.

Puedes alternar nueces con otros frutos secos, pero priorízalas por su aporte de omega-3.

Consumir la porción recomendada cada día ayuda a mantener la piel más saludable, proteger el corazón y reducir procesos inflamatorios relacionados con el envejecimiento.

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