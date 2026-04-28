México

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de las nueces

Incluir una pequeña ración en tus comidas ayuda a cuidar la piel, el cerebro y la salud del corazón de manera sencilla y natural

Guardar
Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro, sonriendo mientras sostiene media nuez cerca de su boca. Varias nueces enteras y una partida están sobre una mesa de madera.
La presencia de antioxidantes y ácidos grasos saludables contribuye a la vitalidad celular y a una mayor sensación de bienestar en el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de nueces gana terreno entre especialistas en nutrición por sus posibles efectos antienvejecimiento.

Y es que diversos estudios asocian estos frutos secos con una mejor salud celular, gracias a su aporte de antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y compuestos antiinflamatorios.

PUBLICIDAD

Incorporar nueces a la dieta diaria puede ayudar a retrasar algunos signos del envejecimiento y reducir el riesgo de enfermedades vinculadas con el paso del tiempo.

Botana casera, nueces especiadas, frutos secos, mezcla de sabores, snack crujiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las nueces se destacan como fuente de vitamina E, polifenoles y melatonina, compuestos clave para combatir el daño oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de las nueces

Las nueces destacan por su potencial antienvejecimiento debido a su composición rica en nutrientes que favorecen la salud celular y ayudan a retrasar algunos signos del envejecimiento.

PUBLICIDAD

Investigaciones recientes y organismos como la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Fundación Española de la Nutrición coinciden en los siguientes beneficios principales:

  • Ácidos grasos omega-3: Las nueces aportan ácido alfa-linolénico, que ayuda a reducir la inflamación, uno de los principales factores asociados con el envejecimiento celular y diversas enfermedades crónicas.
  • Antioxidantes: Son fuente de vitamina E, polifenoles y melatonina, compuestos que combaten el daño oxidativo causado por radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel y los órganos.
  • Protección cardiovascular: Su consumo regular se asocia con menor riesgo de enfermedades del corazón, lo que incide en una mayor longevidad y calidad de vida.
  • Mejora de la función cerebral: Las nueces contienen polifenoles y otros nutrientes que favorecen la memoria, la concentración y la salud neuronal, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad.
  • Regeneración celular: Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en las nueces favorecen la reparación del ADN y la integridad de las membranas celulares.
Primer plano de una mujer joven con cabello castaño, llevando una nuez partida a su boca. Hay varias nueces enteras sobre una mesa de madera.
El consumo regular de nueces ofrece beneficios antienvejecimiento gracias a sus antioxidantes y ácidos grasos omega-3, según especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuántas nueces consumir al día para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento de las nueces, especialistas en nutrición recomiendan consumir entre 25 y 30 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un puñado o de 6 a 8 nueces enteras al día. Esta cantidad es suficiente para obtener sus beneficios sin exceder el aporte calórico.

Las nueces pueden comerse solas como colación, mezcladas en ensaladas, yogur, avena o en licuados.

No es necesario tostarlas ni agregarles sal o azúcar; lo ideal es consumirlas naturales para evitar sodio y azúcares añadidos.

Consejos prácticos:

  • Mantén las nueces en un frasco cerrado, en lugar fresco y seco, para conservar sus aceites y evitar que se rancíen.
  • Evita el consumo excesivo, ya que su alto contenido calórico puede favorecer el aumento de peso si no se equilibra con el resto de la dieta.
  • Puedes alternar nueces con otros frutos secos, pero priorízalas por su aporte de omega-3.

Consumir la porción recomendada cada día ayuda a mantener la piel más saludable, proteger el corazón y reducir procesos inflamatorios relacionados con el envejecimiento.

Temas Relacionados

nuecesantienvejecimientonutriciónsaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Semovi lanza alerta por fraude de cobro de multas a través de SMS: qué hacer si recibes uno

Los ciberdelincuentes usan dominios poco confiables y amenazas para que automovilistas caigan y compartan información sensible

Semovi lanza alerta por fraude de cobro de multas a través de SMS: qué hacer si recibes uno

Nashville vs Tigres EN VIVO: Los felinos disputan las semifinales de la Concachampions

El líder de la MLS recibe en su primera semifinal internacional a un conjunto regio decidido a llegar con ventaja al Volcán Universitario

Nashville vs Tigres EN VIVO: Los felinos disputan las semifinales de la Concachampions

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI

Mauro Lainez criticó abiertamente a la Selección Mexicana tras la exclusión de su hermano en la lista para el Mundial 2026

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Cada fin de semana, ‘la reina de la anarcumbia’ ofrecerá presentaciones donde los asistentes conectarán con la cultura y la energía local en barrios icónicos

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

El mejor ejercicio para fortalecer los trapecios de la espalda y que puedes hacerlo desde casa

La masa muscular de esta zona del cuerpo se puede fortalecer con este movimiento

El mejor ejercicio para fortalecer los trapecios de la espalda y que puedes hacerlo desde casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

Cuatro agentes de la CIA y un narcolaboratorio: así fue el operativo en Chihuahua que destapó colaboración con EEUU, según FGE

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

¿Fue castigo? Wendy Guevara revela por qué le cerraron su cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

David Byrne anuncia gira por México: fechas, ciudades y preventa para el líder de Talking Heads en ‘Who is the Sky? Tour’

DEPORTES

Cómo podría afectar a Chaquito Jiménez la convocatoria de Memote Martínez

Cómo podría afectar a Chaquito Jiménez la convocatoria de Memote Martínez

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

Memote Martínez dedica mensaje a Pumas al ser convocado al Mundial

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros